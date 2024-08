Se acabó, es todo. Ya no habrá más smartwatches de Fitbit

Desde hace unos años la marca Fitbite ha estado en un lento declive desde que Google la compró por primera vez en 2019. Recordemos que de México y Latinoamérica se fueron en noviembre del 2023. Desde críticas por los rediseños de la aplicación hasta escándalos de datos de salud filtrados y funciones comunitarias eliminadas, Fitbit ha tenido su cuota de problemas en los últimos años.

Esta semana, Google presentó su nuevo Google Pixel Watch 3 en el evento Made by Google 2024, que mostró el hardware más reciente y mejor de Google. El Google Pixel Watch 3 es un verdadero reloj inteligente, repleto de funciones y con muchas de las mejores funciones de Fitbit, incluida su puntuación de preparación diaria. Por lo general, solo está disponible para los suscriptores de Fitbit Premium, pero los propietarios del Pixel Watch 3 lo obtienen absolutamente gratis.

Lamentablemente, también vimos una mala noticia para los fanáticos de Fitbit: el anuncio del Pixel Watch 3 significó el fin de otros relojes inteligentes de Fitbit. Google confirmó discretamente que nunca más se produciría un modelo Fitbit Sense o Versa. A partir de ahora, los dispositivos de la marca Fitbit quedarán relegados a los mejores rastreadores de actividad física de Google: las gamas Fitbit Inspire, Luxe y Charge. El formato de reloj inteligente estaría reservado exclusivamente para la línea Pixel Watch.

Es una noticia triste. Los Fitbits estaban entre los mejores relojes inteligentes baratos que se podían comprar: duraban más que la mayoría de los relojes inteligentes tradicionales de hoy en día y a la gente le encantaba su diseño. Conozco al menos a tres personas en mi vida diaria que no son expertas en tecnología en absoluto, que usan modelos Fitbit Versa que tienen desde hace años y los adoran. Los Fitbit Versa 2 y 3, en particular, tuvieron una muy buena recepción y el Versa 3 se mantuvo en el primer puesto de nuestra guía de los mejores Fitbit durante años después de su lanzamiento.

(Image credit: Fitbit)

El Versa 2 fue un reloj encantador que debutó en 2019 y, del mismo modo, fue algo que recomendamos a muchas personas mucho tiempo después de su debut. Solía costar alrededor de $140 dólares en los eventos de ventas de Amazon Prime Day, y a ese precio, era una verdadera ganga. Incluso entonces, tenía un asistente de voz Alexa incorporado, funcionalidades de notificación, seguimiento de frecuencia cardíaca las 24 horas del día, los 7 días de la semana y (fundamentalmente) duración de batería de 4 días.

Tenía grandes similitudes al Apple Watch, con un botón físico rectangular en lugar de una corona digital, lo que solo aumentaba su atractivo: muchas personas que buscaban un reloj inteligente confiable, pero no podían permitirse un modelo de Apple, compraron estos como sustituto gracias al enfoque agnóstico del sistema de Fitbit para los dispositivos.

Lamentablemente, Fitbit Versa 4 y Fitbit Sense 2 no recibieron tan buenas críticas. No tenían ninguna forma de controlar tu música y no eran compatibles con ninguna aplicación de música. Charge 6, el siguiente dispositivo Fitbit que se lanzó, era compatible con la música de YouTube. La línea Pixel Watch, por otro lado, es compatible con la música de YouTube en el dispositivo y puede controlar muchas aplicaciones de música, incluidas Spotify, Deezer y Pandora, en tu teléfono.

Este fue el primer indicio de que los relojes inteligentes de Fitbit estaban siendo sistemáticamente desplazados del panorama en favor de los relojes Pixel de Google. Una vez que Google completó su adquisición en enero de 2021 y presentó su primer Pixel Watch en 2022, los relojes Versa y Sense eran vestigios de una era pasada.

Ahora está claro que Google finalizó aquellos proyectos que ya estaban en desarrollo por el equipo de Fitbit, los lanzó con funciones reducidas para atraer a más clientes de Fitbit hacia la familia de dispositivos Pixel Watch y se ha negado a producir más dispositivos.

Al igual que el Pebble, los relojes Fitbit ahora forman parte de la historia de los wearables. Si ya tienes uno en casa, cuídalo, porque no tendrás otro. Tal vez puedas salir a caminar y registrar 10,000 pasos en su honor .

Un portavoz de Google se puso en contacto con TechRadar para proporcionarle la siguiente declaración:



"Estamos muy comprometidos con Fitbit y, lo que es más importante, con los clientes que usan y dependen de esos productos y tecnología. También vale la pena señalar que muchas de las funciones de salud y fitness que lanzamos en Pixel Watch 3 se debieron a la innovación y los avances revolucionarios de Fitbit. Además, acabamos de lanzar Fitbit Ace LTE y seguirán viendo nuevos productos e innovaciones de Fitbit".