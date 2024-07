Los nuevos audífonos OnTrac, de la marca Dyson, ahora tienen un diseño personalizable

Dyson deja de lado las mascarillas tecnológicas. El fabricante británico conocido por sus aspiradoras, elegantes secadoras de pelo y ventiladores de calefacción o refrigeración, continúa su incursión en la tecnología portátil con un nuevo par de auriculares.

Los auriculares OnTrac tienen un precio de 499 dólares (aproximadamente 10 mil pesos? y ya se pueden pedir (por ahora en México se desconoce hasta cuando). Parecen tener un buen hardware por dentro y por fuera, con una batería que promete durar 55 horas, auriculares cómodos y una banda superior. Los controladores de neodimio personalizados ofrecen un sonido avanzado y excelente. También encontrarás cancelación activa de ruido, que, junto con estas características, es bastante normal para un par de auriculares que cuestan casi 500 dólares.

El diseño es realmente interesante. Por un lado, Dyson coloca las baterías para la larga duración prometida en la diadema para mayor comodidad y una mejor distribución del peso. Además, están suspendidas, por lo que no presionan el cráneo. "Después de probarlas brevemente, me parecieron bastante cómodas, pero lo que más me impresionó fueron las almohadillas para los oídos.", comenta nuestro compañero Jacob Krol, editor de noticias en TechRadar Estados Unidos.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

En lugar de optar por espuma viscoelástica, Dyson utiliza espuma de poliuretano de celdas abiertas, que tiene algo de rebote, pero está ahí principalmente para reducir la presión. Sospecho que la espuma no perderá fuerza en el futuro cercano. El envoltorio de las almohadillas para los oídos es un aspecto en el que Dyson se aleja de las normas de los auriculares, ya que puedes personalizar las almohadillas en una variedad de tonos, incluidos colores vibrantes o más neutros. Es muy divertido y tendrás siete estilos de almohadillas para los oídos.

Dyson también le está dando el mismo tratamiento a los auriculares externos, que se pueden enroscar y desenroscar para cambiarlos por varios tonos. Independientemente del color, es de aluminio CNC con un acabado brillante (como cobre o plata) o mate, de cerámica (como naranja o azul).

(Image credit: Future/Jacob Krol)

En un mar de auriculares que son todos iguales o que solo vienen en unos pocos colores, Dyson te permitirá mezclarlos y combinarlos, pero hay un costo. Tanto un juego de almohadillas como las tapas de los auriculares externos costarán $49,99 dólares.

Al realizar el pedido, tendrás cuatro estilos para elegir: CNC Aluminum, que destaca por su diseño plateado/gris y almohadillas amarillas; CNC Copper, que es un Dyson morado con orejeras de cobre; Ceramic Cinnabar, que es un exterior naranja apagado y un interior negro; o CNC Black Nickel, que es una versión del negro mate por todos lados con un toque de plata. También obtienes un estuche que se pliega completamente pero se levanta para dejar que el OnTrac se deslice hacia adentro y un cable USB-C para recargas.

En cuanto al audio, Dyson está equipando los OnTrac con controladores de neodimio de 40 mm personalizados que están inclinados hacia el oído para una mejor experiencia auditiva. En una prueba breve, sonaron bastante bien con un extremo inferior más fuerte, pero nuevamente, es algo que tendremos que probar de manera más formal. A través de la aplicación MyDyson para Android o iOS, puedes cambiar entre tres ajustes preestablecidos: Bass Boost, Enhanced o Natural, pero no habrá un ecualizador personalizado en el lanzamiento.

Y en comparación con los Zone, estos auriculares son mucho más finos y tienen un perfil bastante estilizado. El conjunto completo pesa 451 gramos en comparación con los 589 gramos.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Para la cancelación de ruido, tendrás un trabajo pasivo gracias a los auriculares y un sistema de 8 micrófonos, y un algoritmo creado por Dyson alimenta el sistema activo, que promete bloquear hasta 40 decibeles de ruido. Los micrófonos están divididos en cuatro en el auricular izquierdo y cuatro en el derecho, que funcionan con tres procesadores integrados. Dyson dice que muestrea el ruido externo 384.000 veces por segundo. Esa misma tecnología también puede alimentar el modo de transparencia, que deja entrar un poco del mundo.

Puedes tocar cualquiera de las copas para alternar entre los distintos modos de escucha. Las 55 horas de duración de batería prometidas son con la cancelación activa de ruido activada. Imagino que durará bastante cuando esté apagada, y nos hemos puesto en contacto con Dyson para obtener más información.

Hay un joystick que se utiliza para controlar la reproducción. Puedes mantenerlo presionado para activar un asistente de voz conectado. También hay dos micrófonos dedicados a la captación de voz.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Por último, en cuanto a las especificaciones técnicas, los auriculares OnTrac detectarán y reproducirán o pausarán automáticamente el contenido cuando te los quites o te los pongas. Al igual que las alertas de calidad del aire de Dyson Zone, puedes hacer un seguimiento de los niveles de sonido dentro de la aplicación complementaria. Los auriculares OnTrac de Dyson no admiten multipunto para Bluetooth y cumplen con el estándar Bluetooth 5.0.

El equipo de TechRadar probará de nuevo los OnTrac pronto y os informará una vez que los hayamos probado por completo. Pero a un precio de 499 dólares ), sin duda compiten en el escalón superior de los auriculares y tienen una dura competencia de modelos como los AirPods Max y los Sony WH-1000XM5.