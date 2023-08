Reseña del Motorola Edge 30

No tiene ranura para tarjetas SD

La carcasa de plástico no parece de primera calidad

¿Recuerdas cuando los smartphones competían por ser los más delgados? El Edge 30 es un retroceso a aquella época en la que lo delgado era lo mejor. Combina un estilo elegante con un montón de características de lujo: una pantalla de aspecto fantástico, un sistema de cámara capaz y un rendimiento muy bueno para su precio. Su batería no te dejará boquiabierto, y puede que le cueste aguantar un día ajetreado, pero para los usuarios ocasionales, esta podría ser la mejor y más delgada opción.

Motorola Edge 30 reseña en dos minutos

El Motorola Edge 30 es un teléfono delgado, ligero y atractivo, con una gran pantalla y un precio atractivo. Su cámara también es competitiva, teniendo en cuenta el precio del teléfono, y el Edge 30 no es tan malo cuando se trata de rendimiento, ya sea pulgar a través de la interfaz, navegar por la web, o la voladura de su camino a través de los juegos.

Lo que impide que el Edge 30 sea un campeón general es su batería. Es más pequeña de lo que cabría esperar de un teléfono de hoy en día, y ese compromiso es sin duda la forma en que Motorola logró el perfil de 6,8 mm del teléfono.

La cámara del Edge 30 también es digna de mención. Combina una cámara principal de 50 MP de alta resolución con OIS, y la cámara ultra gran angular incorpora autofoco. Esto asegura que captura una amplia gama de fotos de calidad, desde primeros planos macro a paisajes, fotos de gama media y mucho más. Aunque el procesado fotográfico de Motorola es un poco pesado, por su precio, el Edge 30 sigue siendo un teléfono con una cámara sólida.

Si no eres un usuario intensivo que usa el teléfono sin parar y necesita una batería que aguante el ritmo, el Motorola Edge 30 es una opción poderosa. Es perfecto si buscas una pantalla grande y brillante, una combinación de cámaras decente y un estilo muy estilizado.

Si te convence Motorola, pero no el Edge 30, echa un vistazo a algunos de los mejores teléfonos Motorola del mercado, y si tienes un presupuesto ajustado, aquí tienes nuestra lista de los mejores teléfonos baratos del momento.

Reseña del Motorola Edge 30: precio y disponibilidad

(Image credit: Basil Kronfli)

Es de esperar que un teléfono con una pantalla de 144 Hz cueste lo que un modelo insignia, pero en el momento de escribir esta reseña, el Edge 30 cuesta tan sólo 279 £ en el Reino Unido, aunque su PVP es de 379 £ - sigue siendo una gran precio para esa pantalla.

Aunque no se puede comprar el Edge 30 en Estados Unidos, sí se puede adquirir el Edge (2022), que tiene especificaciones similares, una batería ligeramente más potente y un diseño que cuesta 499 dólares (599 dólares con una tableta incluida).

Valoración: 4 / 5

Reseña del Motorola Edge 30: Diseño

(Image credit: Basil Kronfli)

Excepcionalmente fino y ligero

Sin conector para auriculares

Diseño repelente al agua

El Motorola Edge 30 no es nada del otro mundo. Su delgado perfil mide sólo 6,8 mm y pesa 155 gramos. En comparación, un iPhone 14 Pro Max mide 12,03 mm, incluida la protuberancia de la cámara, y pesa 240 gramos. El delgado contendiente de Motorola sigue ocupando mucho espacio, gracias a su amplia pantalla de 6,5 pulgadas.

En lo que se refiere a la calidad de construcción, el Edge 30 parece adecuado para un teléfono de gama media relativamente asequible. Está fabricado en plástico en los laterales y la parte trasera, por lo que no es de primera calidad. Pero sigue pareciendo relativamente especial, con un acabado esmerilado alrededor de la parte trasera y ese cuerpo superdelgado.

(Image credit: Basil Kronfli)

El Motorola Edge 30 es resistente a las salpicaduras, con un diseño que repele el agua, y la pantalla está protegida por Gorilla Glass 3. En la caja se incluye una funda que lo hace más resistente y, gracias a la parte trasera de plástico, sólo uno de los lados del teléfono puede romperse si se cae. Todo esto significa que probablemente no sea tan frágil como algunos teléfonos de cristal sobre cristal como el Nothing Phone 1.

Como era de esperar para un teléfono tan delgado, no hay conector para auriculares, y los puertos se limitan a un único puerto USB-C en la base. En el lado derecho están todos los botones: volumen y encendido, y alrededor de la parte trasera hay una modesta protuberancia para la cámara.

Gracias a sus laterales planos y fáciles de agarrar, el Edge 30 no nos pareció resbaladizo ni incómodo de usar a pesar de ser tan delgado, y los laterales ligeramente redondeados añaden una agradable suavidad al agarre.

Así que, aunque el delgado teléfono de Motorola no es el más premium del mercado, diríamos que da en el clavo teniendo en cuenta su precio. ¿Podría ser un poco más refinado? Por supuesto. ¿Parece hecho de plástico? Por supuesto. Pero sigue siendo único, un gran equilibrio entre resistencia, esbeltez y funcionalidad.

Puntuación del diseño: 4 / 5

(Image credit: Basil Kronfli)

Reseña del Motorola Edge 30: pantalla

AMOLED Full HD+ de 6,5 pulgadas

Frecuencia de refresco de 144 Hz

La mejor pantalla de su clase

El Motorola Edge 30 tiene una pantalla AMOLED de 6,5 pulgadas. Esto ya es una gran ventaja para su precio, pero su alta frecuencia de actualización de 144 Hz es inaudita y hace que la pantalla del teléfono sea la mejor de su clase para su precio.

Entrando un poco más en detalle sobre estos dos puntos - AMOLED, y 144Hz, vamos a empezar por explicar las pantallas AMOLED. Normalmente, presentan imágenes más ricas con negros más profundos que las LCD. Esto hace que las imágenes que se muestran en ellas tengan un mayor contraste y parezcan más dinámicas. Todas estas características se mantienen en la pantalla del Edge 30.

En cuanto al significado de 144 Hz, se refiere al número de veces que la pantalla se actualiza por segundo. Normalmente, las pantallas son de 60 Hz, es decir, se actualizan 60 veces por minuto. Últimamente, los teléfonos de gama media y alta tienden a alcanzar los 120 Hz, que es la frecuencia de actualización del iPhone 14 Pro y el Samsung Galaxy S22 Ultra. Motorola supera todas las expectativas al incluir un panel de 144 Hz en el Edge 30, velocidades normalmente reservadas a los teléfonos para juegos.

Cuanto mayor sea la tasa de refresco, más fluido se verá el contenido al deslizar el dedo por los feeds y menús, y al jugar a juegos compatibles.

(Image credit: Basil Kronfli)

La pantalla del Motorola 30 también es de 10 bits, por lo que muestra hasta mil millones de colores, y es compatible con secuencias HDR10+. También es agradable y brillante para una visualización cómoda en la mayoría de las condiciones con alrededor de 700 nits, aunque si estás bajo la luz directa del sol extremadamente brillante, es posible que tengas un poco de dificultad.

En cuanto a la claridad, con su resolución Full HD, a pesar de no ser la pantalla más nítida de la tienda de teléfonos, por su precio, la pantalla de 1080 x 2400 píxeles es exactamente lo que esperaríamos. Y con su amplia relación de pantalla a bisel del 86 por ciento, sus pequeños bordes garantizan que todo se vea inmersivo.

Si realmente tuviéramos que ser quisquillosos, el área más débil de la pantalla es el brillo - e incluso eso es competitivo en el precio, por lo que la pantalla del Motorola Edge 30 es su punto más alto.

Puntuación de la pantalla: 5 / 5

Reseña del Motorola Edge 30: software y desempeño

(Image credit: Basil Kronfli)

Corre Android 12

Soporte básico Motorola Ready For

Chipset Snapdragon 778G

Escáner de huellas dactilares en pantalla

Dado que la interfaz de Motorola es la misma en todos sus teléfonos, si vienes de un antiguo teléfono Moto, sabrás qué esperar. Es limpia y sencilla, con mucho menos software añadido que en los teléfonos rivales de Xiaomi, Realme y Samsung. Lo que puede que no hayas visto antes, sin embargo, es Ready For - una forma de emparejar el teléfono a una pantalla externa de forma inalámbrica a través de Miracast.

La función Ready For también mejora la experiencia de emparejamiento con una PC, por lo que tu Edge 30 puede hacer las veces de cámara web y puedes gestionar fácilmente tu vida móvil desde un dispositivo Windows. Funcionó bien en nuestras pruebas y es un valor añadido fantástico por su precio. Un punto a tener en cuenta, el teléfono no es compatible con la salida de vídeo a través del puerto USB-C, por lo que Ready For projection sólo se puede disparar a través de Miracast, o cuando se conecta a una PC.

Hay una aplicación Moto para activar y desactivar el puñado de funciones adicionales de Moto, una aplicación de notificaciones de Motorola (esta es en gran parte bloatware), y Dolby Atmos, que está detrás de la optimización de audio del teléfono.

¿Cuáles son esas funciones extra de Moto? Peek Display, Attentive Display y Gestos. Peek Display es una pantalla de bloqueo personalizada que se ilumina cuando levantas el teléfono mientras está en espera. Muestra la hora, la duración de la batería e iconos que indican las notificaciones recibidas recientemente.

(Image credit: Basil Kronfli)

En el corazón de la experiencia del Motorola Edge 30 está el sistema operativo Android 12 de Google, y el enfoque ligero del skinning del software significa que puedes ver los cambios visuales que Google ha hecho en esta versión del sistema operativo. Por ejemplo, los botones de función de los menús desplegables se sitúan en bloques de colores, y puedes elegir el color para alterar un poco la personalidad de Android.

La experiencia de la interfaz no se ve defraudada por el hardware del Edge 30, gracias a un chipset Qualcomm Snapdragon 778G+. No se trata de un acelerador cuando se trata de juegos 3D, pero para las tareas cotidianas en general, da en el clavo. Lo que hace que el Edge 30 parezca aún más premium es su pantalla de 144 Hz, que lleva la fluidez de la interfaz de usuario a otro nivel.

(Image credit: Basil Kronfli)

Cualquiera que se dedique a los juegos probablemente querrá saber cómo se comporta el teléfono en las pruebas de rendimiento, y el Motorola Edge 30 obtiene una puntuación bastante buena para su precio, con una puntuación multinúcleo de 2677 en Geekbench y una puntuación 3D Mark de 2791 en la prueba de rendimiento Wild Life.

Todo esto significa que, aunque el rendimiento dista mucho de ser el de un teléfono insignia -un poco peor que el de los teléfonos de gama alta de hace un par de años-, sigue siendo lo bastante bueno como para que la mayoría de aplicaciones y juegos funcionen sin problemas.

También práctico, el teléfono tiene un escáner de huellas dactilares en la pantalla, que no siempre se ve en el precio, y funcionó rápidamente para el desbloqueo seguro.

Software y puntuación de rendimiento: 4 / 5

Reseña del Motorola Edge 30: cámara

(Image credit: Basil Kronfli)

50MP cámara principal con OIS

50MP cámara ultra gran angular con enfoque automático

Sensor de profundidad de 2MP

El Motorola Edge 30 tiene tres cámaras traseras, aunque sólo dos hacen fotos: la principal y la ultra gran angular. La tercera cámara es un sensor de profundidad, por lo que debería ayudar a limpiar las fotos en modo retrato (las que tienen fondos borrosos y primeros planos nítidos), pero no podrás hacer fotos con ella de forma independiente.

(Image credit: Basil Kronfli)

Empezando por el hardware, el hecho de que la cámara principal tenga estabilización óptica de imagen, que ayuda a compensar el movimiento de las manos al capturar fotos y vídeos, es una gran noticia.

Aunque la cámara utiliza un sensor OmniVision -conocido por no estar a la altura de los sensores de Sony y Samsung-, por su precio, el Edge 30 es un teléfono con una cámara competente. Por ejemplo, el Motorola RAZR 2022, mucho más caro, tiene la misma cámara principal y obtiene resultados similares.

En cuanto a las especificaciones, el sensor OmniVision OV50A se lee bien: mide 1/1,55 pulgadas, y el gran sensor (para el precio del teléfono) se combina con una lente f/1,8.

En cuanto a la cámara ultra gran angular, se trata de un sensor Samsung S6KJN1 de 1/2,76 pulgadas, con un campo de visión ultra gran angular de 118º y un objetivo f/2,2.

Reseña del Motorola Edge 30: muestras de cámara

Imágen 1 de 12 (Crédito de la imagen: Basil Kronfli) (Crédito de la imagen: Basil Kronfli) (Crédito de la imagen: Basil Kronfli) (Crédito de la imagen: Basil Kronfli) (Crédito de la imagen: Basil Kronfli) (Crédito de la imagen: Basil Kronfli) (Crédito de la imagen: Basil Kronfli) (Crédito de la imagen: Basil Kronfli) (Crédito de la imagen: Basil Kronfli) (Crédito de la imagen: Basil Kronfli) (Crédito de la imagen: Basil Kronfli) (Crédito de la imagen: Basil Kronfli)

Motorola es conocida por inflar las fotos de sus smartphones con contraste, para que parezcan espectaculares, pero sin rango dinámico. Esto significa que las zonas oscuras pueden parecer manchas de negro, sin detalles perceptibles. Lejos de limitarse a los teléfonos asequibles de Motorola, la calidad es visible desde el más barato hasta el Edge 30 Ultra de 200 MP.

Aunque esto no es tan fácil de justificar cuando se pagan precios superiores, el efecto no frena demasiado al Edge 30. Sus fotos siguen ofreciendo un gran detalle de imagen. Sus fotos siguen siendo muy detalladas. Los colores son vibrantes, y el teléfono se comporta relativamente bien en todos los entornos, sobre todo con luz artificial de alto contraste y escenas muy oscuras.

Además, la cámara del Edge 30 cuenta con todas las funciones de software. Puedes hacer fotos en RAW, ajustar la configuración manual y hacerlo con ambas cámaras. Así que, aunque su hardware y procesamiento no son los mejores del mercado, los entusiastas pueden anular el procesamiento de Motorola fácilmente.

En cuanto a la captura de vídeo, el Edge 30 puede grabar vídeo de hasta 4K a 30 fps, y el metraje se ve bien. El manejo del ruido no es muy bueno, pero las cosas se ven lo suficientemente estables, y en ambientes bien iluminados, los resultados están en el dinero.

Puntuación de la cámara: 4 / 5

Reseña del Motorola Edge 30: duración de batería

(Image credit: Basil Kronfli)

Pequeña batería de 4.020 mAh

Soporta carga de 33W

Se entrega con cargador rápido

La historia de la batería del Moto Edge 30 tiene ventajas y desventajas. Las victorias vienen en forma de velocidades de carga, tiempos, y el hecho de que se obtiene un cargador rápido en la caja. Con una potencia de 33 W, aunque el teléfono no es el cargador más rápido de su precio, se carga en unos 45 minutos.

En cuanto a los problemas de batería del Edge 30, se refieren a la duración de su uso intensivo.

Una hora jugando a un sencillo juego en 2D, Marvel Snap, con un brillo del 60 por ciento agotó la batería en un 35 por ciento, así que si quieres un teléfono para jugar en vuelos de larga distancia, lleva un cargador.

Un día de turismo, itinerancia, uso de 5G, captura de fotos y vídeo y uso de mapas que requiera mucha energía probablemente te obligará a recargar la batería a primera hora de la tarde. El uso moderado, sin embargo, nos sorprendió. Fuimos capaces de aguantar un día entero con un uso normal del teléfono. Eso significa escuchar Spotify en el trayecto, ver YouTube de vez en cuando, enviar mensajes y responder correos electrónicos.

Por lo tanto, si no te consideras un usuario intensivo y aprecias un perfil elegante por encima de la posibilidad de una duración de batería de dos días, los modestos miliamperios hora del Edge 30 podrían ser suficientes.

Puntuación de la batería: 3 / 5

Puntuación total del Motorola Edge 30

Swipe to scroll horizontally Atributos Notas Puntaje Diseño Excepcionalmente delgado y ligero, con una construcción de plástico repelente al agua 4/5 Pantalla AMOLED de 6,5 pulgadas con una frecuencia de refresco de 144 Hz, la mejor de su clase por su precio 5/5 Software y desempeño Corre Android 12 sin problemas con algunos aspectos destacados de Motorola que refuerzan la experiencia 4/5 Cámaras El sistema de cámaras impresiona gracias al OIS en la cámara principal y el enfoque automático en la cámara ultra gran angular, aunque el procesamiento de fotos puede ser torpe 4/5 Batería La modesta capacidad de la batería lo frena, pero con la carga rápida y la respetable duración de la batería, debería ser suficiente para los usuarios ocasionales de teléfonos inteligentes 3/5 Valor Una gran relación calidad-precio gracias a la pantalla de 144 Hz y a una experiencia de usuario muy fluida 4/5

¿Debería comprar el Motorola Edge 30?

(Image credit: Basil Kronfli)

Cómpralo si...

Quieres un teléfono delgado No hay nada en el mercado al precio del Motorola Edge 30 que sea tan delgado, tenga tantas funciones y luzca una pantalla tan grande.

Eres usuario de Windows El software Ready For de Motorola hace que conectar el teléfono a la PC sea toda una experiencia, ya que el Edge 30 funciona como cámara web y mucho más. Sin embargo, esta función no está disponible cuando el teléfono está conectado a una computadora que funciona con MacOS.

Quieres una gran pantalla Tanto si estás mirando, desplazándote, navegando o embobado, mirar la pantalla del Edge 30 es divertido. Entre los colores vivos, el movimiento suave, los grandes ángulos de visión y los ajustes personalizables, representa un gran valor.

No lo compres si...

Necesitas una batería que dure dos días No debería sorprenderte que el delgado Motorola Edge 30, un teléfono muy delgado, no te dure más de un día de uso regular. Al fin y al cabo, su batería ha sido recortada para reducir su perfil. Aún así, los usuarios moderados no deberían tener problemas para pasar el día cómodamente con el teléfono.

Si quieres carga inalámbrica No hay ningún teléfono nuevo en el segmento de precio del Edge 30 que incluya carga inalámbrica, aunque el Nothing Phone 1, un poco más caro, sí la incluye, así que si realmente necesitas esa vida sin cables, tendrás que gastar más y buscar más lejos.

Eres un entusiasta de los juegos 3D El Qualcomm Snapdragon 780G+ es capaz de ejecutar la mayoría de los juegos: disfrutamos de horas de Marvel Snap, e incluso Injustice 2 se manejó bien. Pero para obtener los mejores resultados, ahorra dinero y elige un teléfono con un procesador más potente.

También considera

Honor 70 El Honor 70 es un teléfono atractivo con buenas especificaciones para su precio, especialmente en los departamentos de cámara y diseño. Es más caro que el Edge 30, pero con su diseño de cristal y metal y la duración superior de la batería, obtienes lo que pagas. Lee nuestra reseña del Honor 70 para más información.

Google Pixel 6A A pesar de costar más que el Edge 30, el Pixel 6a se queda atrás en una serie de áreas clave, a saber, la calidad de la pantalla y la velocidad de carga. No obstante, el rendimiento de su cámara es más refinado que el del Edge 30, aunque echa de menos los controles de fotografía manual de Moto. Más información sobre el Google Pixel 6a

Nothing Phone 1

Si quieres una guarnición de luces LED con tu smartphone, el Nothing Phone 1 es una opción de carga inalámbrica y más cara que incorpora el mismo chipset que el Edge 30 en un diseño más vanguardista. Significativamente más robusto, si estás dispuesto a sacrificar en esbeltez, su estilo similar al iPhone y los glifos parpadeantes de Nothing lo convierten en una alternativa muy interesante. Echa un vistazo a nuestro Nothing Phone 1