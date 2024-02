Reseña. Mario vs. Donkey Kong: ¿En qué momento empieza lo divertido?

Información de la reseña Plataforma en que se reseñó: Nintendo Switch

Mario vs. Donkey Kong está lleno de encanto y acertijos que te hacen pensar y que son muy satisfactorios de resolver, pero lucha por consolidarse como un lanzamiento imprescindible de Nintendo Switch. El último juego de plataformas y rompecabezas de Nintendo es una nueva versión ampliada del título de Game Boy Advance que se lanzó en 2004 y, si bien ciertamente se ve mucho más brillante con una nueva capa de pintura (y muchos más píxeles para jugar), las frustraciones y la torpeza persisten al impedirle alcanzar su máximo potencial.

El breve pero dulce rompecabezas tiene una premisa simple. Donkey Kong se enamora de Mini Marios (juguetes de cuerda lindos y aparentemente sensibles basados en el fontanero de sombrero rojo favorito de todos) y, en un ataque de desesperación, termina irrumpiendo en la fábrica de producción de juguetes para quedarse con todo. Mario, decidido a recuperar su propia mercancía del universo, se embarca en una persecución para atrapar a Donkey Kong y recuperar los Mini Marios. Dios no permita que un gorila tenga aficiones, supongo.

Las escenas iniciales que representan todo esto se ven fantásticas en el modelo OLED de Nintendo Switch , con colores y detalles magníficos (como la suave textura del pelaje de Donkey Kong) que realmente me hacen querer ver algún tipo de serie animada corta creada con el mismo estilo. Si bien no son tan espectaculares, las imágenes del juego también son encantadoras y, con una música suave y reorquestada para sellar el trato, todo el paquete se ve y suena significativamente más pulido que nunca.

Acertijos divertidos

En el corazón de Mario vs. Donkey Kong está su acción de plataformas y rompecabezas, que consiste en una serie de niveles pequeños para navegar a través de Mario, con el objetivo generalmente de recolectar tres regalos (coleccionables) y un Mini Mario de cada uno. A los jugadores se les presenta una amplia variedad de elementos diferentes, desde interruptores de colores que activan ciertas plataformas hasta cuerdas para escalar, resortes arrojables y más, todos los cuales tendrás que dominar para "perfeccionar" cada nivel.

La mejor parte (Image credit: Nintendo / Future) Los niveles en los que los jugadores llevan una tropa de Mini Marios a una caja de juguetes antes de enfrentarse a un jefe fueron mis favoritos, en gran parte porque añaden cierta variedad a la acción desconcertante que, a veces, puede parecer similar. Los pequeños también hacen ruidos muy lindos, lo que aumenta su encanto.

La forma en que estos elementos funcionan en conjunto es un placer: no hay nada más gratificante que encontrar formas innovadoras de utilizar todas las diferentes herramientas que se ofrecen para progresar, especialmente cuando la solución no es inmediatamente obvia. Al mismo tiempo, no parece que cada rompecabezas tenga un método establecido que debas seguir para agarrar todos los regalos y llegar a la meta. Mario está equipado con algunos movimientos especiales particularmente ágiles, que incluyen un salto hacia atrás, una parada de manos y un salto de parada de manos, que se pueden ejecutar para lanzarlo a plataformas y objetos coleccionables más altos. Saltar de esta manera se siente brillante y casi compensa el hecho de que el salto habitual de Mario es mucho menos impresionante de lo habitual en este juego.

Estos acertijos habituales se dividen en varios niveles ligeramente diferentes. Puedes esperar asumir desafíos más cortos para buscar una llave para desbloquear un cofre lleno de 1-Ups, peleas de jefes contra Donkey Kong (que implican arrojarle objetos repetidamente) y también etapas en las que debes liderar una línea de Mini Marios de forma segura en una caja de juguetes. Estos añaden una novedad muy necesaria a la experiencia general, y realmente desearía que Mario vs. Donkey Kong se inclinara más hacia esta variedad.

Pruebas que te harán pensar

Desafortunadamente, a pesar del tiempo de ejecución relativamente corto del juego, las cosas tardan mucho más de lo esperado en volverse lo suficientemente desafiantes como para ser interesantes. La mayor parte de mis primeras cinco horas con el juego me parecieron un fastidio. Por supuesto, es de esperar cierto nivel de curva de dificultad, y estoy seguro de que nadie esperaría que las etapas fueran extremadamente desafiantes desde el principio. Sin embargo, este fue el caso en la mayoría de los mundos iniciales del juego: solo me enganché realmente una vez que desbloqueé los mundos adicionales "plus", que solo están disponibles después de completar una cantidad significativa de niveles.

Aunque los primeros acertijos no fueron particularmente alucinantes, aún puedes esperar perder una buena cantidad de vidas en ellos solo debido a la torpeza general del juego. A los jugadores se les enseña desde el principio que pueden recoger y lanzar enemigos para usarlos como plataformas adicionales y eliminar a otros enemigos de la pantalla por completo. Para ello, primero tendremos que saltar encima de sus cabezas, algo que en teoría es muy sencillo, pero que en la práctica no siempre es así.

Una combinación de la sensación generalmente pesada de Mario en este juego (su salto normal no es tan alto como en los juegos de plataformas normales) y los incómodos hitboxes de los enemigos significan que, en algún momento u otro, es muy probable que Termina recibiendo daño de ellos cuando parece que estabas perfectamente alineado para aterrizar de manera segura sobre su cabeza. Noté que esto era particularmente frecuente con los explosivos Bob-ombs. Quizás sea su forma redondeada, pero parece mucho más fácil de lo que debería ser atrapar tu pie en la esquina y, suponiendo que estás jugando en el modo de dificultad "clásico", verte obligado a reiniciar todo el nivel como resultado. .

Diamantes en bruto

Los niveles no suelen ser largos, por lo que perder vidas de esta manera nunca te hará retroceder demasiado. Sin embargo, la frustración proviene de saber exactamente lo que debes hacer para completar el nivel, y aun así tener que rehacerlo todo porque los controles y la mecánica te decepcionan. El énfasis del juego se pone en los rompecabezas en lugar de las plataformas, lo que significa que nunca debes realizar saltos particularmente difíciles. Sin embargo, se siente que una mala ejecución en esta área infla toda la experiencia con molestia.

Sin embargo, si eres capaz de superar estos agravios, todavía hay mucho que disfrutar. Hay dos nuevos temas mundiales para disfrutar que no estaban incluidos en la versión original de GBA: el Merry Mini-Land con temática de parque de diversiones y el helado Slippery Summit. Ambos también tienen versiones 'plus' adicionales, que agregan un generoso puñado de niveles nuevos que son totalmente nuevos.

Funciones de accesibilidad Aparte de la elección de dos modos de dificultad que se pueden cambiar cuando quieras, no hay funciones de accesibilidad dedicadas en Mario vs. Donkey Kong , ni hay opciones para cambiar los controles del juego desde la configuración predeterminada. La configuración de dificultad "casual" más sencilla te permite recibir cinco golpes adicionales de peligros como enemigos o picos antes de perder una vida, y utilizar puntos de control adicionales en los niveles para reaparecer cuando recibes daño. El modo casual también desactiva por completo el límite de tiempo para cada nivel.

Además del modo cooperativo local para dos jugadores, que cambia ligeramente los niveles y ofrece una forma alternativa de jugar, puedes desbloquear un modo Time Attack, que te desafía a vencer todo lo más rápido que puedas. Al hacerlo, obtendrás una medalla brillante en el ícono del nivel en el menú. Puede que sea un incentivo relativamente pequeño, pero sin duda ayuda a añadir un poco más de rejugabilidad, ya que de lo contrario no tiene mucho sentido volver a sumergirse directamente, ya que ya conoces todas las soluciones de los acertijos.

Con todo, Mario vs. Donkey Kong es una mezcla de cosas. Una vez que se desbloquearon los mundos extra 'plus', no pudimos dejar el juego, pero gracias al aburrimiento que habíamos enfrentado hasta ese momento también; Al igual que las frustraciones relacionadas con el hitbox, perfeccionar cada nivel no trajo la sensación de satisfacción que esperaba. Sin duda, hay mucha diversión aquí, pero quizás sea mejor disfrutarla en porciones más pequeñas, y solo para aquellos que tienen la paciencia de volver sobre sus pasos incluso cuando sientan que no deberían necesitarlo.