Steam Next Fest 2024. Todas las demos que deberías checar

Steam Next Fest está de regreso una vez más y ofrece la oportunidad de jugar cientos de demos de los próximos juegos . El evento siempre marca una época fantástica del año que pone en la órbita títulos grandes y pequeños y es una excelente manera de descubrir potencialmente tu próximo juego favorito.

Como de costumbre, la curiosidad se ha apoderado del equipo de TechRadar Gaming. Esta semana, hemos estado recorriendo la página oficial de Steam Next Fest para ver un montón de demos de juegos que nos entusiasman especialmente o para probar algunos que han despertado nuestro interés al navegar. Y ahora presentamos nuestros hallazgos en una práctica lista de recomendaciones. Entonces, ya sea que tenga muchas opciones para elegir o simplemente estés buscando un lugar para comenzar, sigue leyendo para conocer todo sobre las demos de Steam Next Fest que deberías en los primeros meses de este año.

Summerhouse

(Image credit: Future Friends Games)

Imagínate esto: estás de vacaciones, explorando lugares fuera de lo común y transitado por turistas. Te encuentras con una pequeña cafetería junto al lago: el cálido aroma del café y la vista de los dulces te atraen al interior. Estas son las vibraciones inmaculadas que ofrece Summerhouse, presentando una demo en la que es fácil perderse en su acogedor abrazo.

Summerhouse, similar a otros juegos de paisajismo como Townscaper o House Flipper 2, te asigna la tarea de esculpir edificios a partir de piezas prefabricadas. Luego, estos se unen intuitivamente, lo que le permite construir fácilmente la casa, villa, restaurante o lo que realmente le apetezca. Algunas piezas pueden incluso combinarse para formar un objeto completamente nuevo, lo que sólo sirve para promover y fomentar la experimentación.

Las imágenes suaves y pixeladas y la paleta de colores cálidos son igualmente encantadoras y atractivas, y la demo aseguró que pasara mucho más tiempo del que pensaba, a pesar de ser una pequeña porción del juego. Puedes comprobar Summerhouse por ti mismo en su página de Steam aquí .

Rhys Wood, Hardware Editor

Crow Country

(Image credit: SFB Games)

Crow Country se perfila como una experiencia de terror de supervivencia única y muy prometedora. Ambientada en 1990, el jugador toma el control de la agente especial Mara Forest en una búsqueda del dueño desaparecido del parque de diversiones titular que ahora está abandonado. Incluso por lo que se ofrece en la demo, la trama ya está demostrando ser todo un misterio, ya que extraños monstruos deambulan por el parque y es posible que la propia Mara no sea quien dice ser.

Lo que es sin duda el aspecto más sorprendente de Crow Country es su estilo artístico excepcional. Al evocar los fondos prerenderizados gruesos y de baja resolución del Final Fantasy 7 original, realmente da la sensación de algo que fácilmente podría pasar como algo del PlayStation 1, aunque con modernizaciones bienvenidas como una velocidad de fotogramas suave y una resolución de pantalla ancha.

En la demo de Crow Country, explorarás la sección inicial del parque temático, resolviendo acertijos al estilo Resident Evil, leyendo notas, luchando contra monstruos y, sobre todo, bebiendo en la atmósfera impecablemente sombría. El juego se lanzará en algún momento de 2024, pero por ahora, puedes ver la demo de Steam Next Fest en la página de la tienda de Crow Country .

Rhys Wood, Hardware Editor

Abiotic Factor

(Image credit: Playstack)

¿Alguna vez has deseado que Half-Life fuera un juego de creación cooperativo, mientras tú y tus amigos buscáis sobrevivir en las profundidades de una misteriosa instalación científica? Bueno, lo mejor es que empieces a desear eso, porque eso es lo que Abiotic Factor de Deep Field Games trae a la mesa, y es absolutamente brillante.

Si bien SCP definitivamente es una influencia, el lenguaje visual de Abiotic Factor grita Black Mesa, y la narrativa ajustada del juego te hará merodear por gimnasios, salas de descanso e incluso salas de ingeniería mientras intentas reunir los suministros que necesitas para evitar que te conviertan en un refrigerio para el monstruo voraz que deambula por los pasillos.

La construcción de la base es particularmente interesante, ya que se convierten las oficinas laterales y los armarios de almacenamiento en dormitorios y zonas de cocina. También viene con un giro: si bien puedes alimentar tu base usando los instalaciones de corriente incorporados que se encuentran a lo largo de las instalaciones, estos se desactivan cada noche cuando la oficina "cierra" oficialmente, dejándote en la oscuridad y sin defensa contra lo peor que el laboratorio tiene para ofrecer. Puedes explorar los horrores por ti mismo consultando la página de Abiotic Factor .

Jake Tucker, Editor-in-Chief

Millennia

(Image credit: Paradox Interactive)

El género 4X (explorar, expandir, explotar, exterminar; no tengo idea de por qué no se llaman juegos 4E) se ha vuelto obsoleto. Civilization es excelente, claro, pero se ha convertido en el modelo para cada 4X, y muy pocas personas buscan darle nueva vida a las cosas.

Prueba Millenia, desarrollado por C Prompt Games y publicado por los gigantes de la estrategia Paradox Interactive. Esta primera demo te permitirá experimentar los primeros 60 turnos de Millenia, un 4X que salta de era y sigue su propio camino.

La característica principal son las diferentes edades del juego, y el juego evoluciona hacia diferentes eras para adquirir o eliminar nuevas funciones. Estas edades pueden ser elegidas por el primer jugador que llegue allí, lo que significa que puedes sumergir el mundo primitivo en una era de sangre y hacer que cada nación diferente sea lanzada a la guerra.

Sin embargo, aquí hay un montón de ideas nuevas: es el sistema de mejora de mosaicos menos odioso que he encontrado en mucho tiempo, y centrar el juego en regiones en lugar de ciudades individuales es un cambio audaz que no he podido comprender del todo. Sin embargo, ten en cuenta que la interfaz de usuario se ve terrible y, aunque el juego se siente pulido, la presentación general puede hacerte vomitar. Sin embargo, vale la pena echarle un vistazo al juego descargando la demo tú mismo.

Jake Tucker, Editor-in-Chief

Botany Manor

(Image credit: Whitethorn Games)

Botany Manor, que representa un gran cambio de ritmo con respecto a mi bolso habitual, ya me ha cautivado al apelar con encanto a otra área profesional de interés que tengo: la horticultura. Es un juego acogedor de ritmo lento que te lleva a explorar una casa solariega en Somerset del siglo XIX, como un botánico retirado, reuniendo pistas e investigaciones para ayudarte a cultivar una variedad de plantas con cualidades divertidas y misteriosas.

En cierto modo, es una premisa y un juego simples, pero ya puedo ver cómo las cosas podrían volverse más complejas. Tanto los pasos que debes seguir para encontrar y reconstruir pistas (como postales y páginas de libros de referencia) como el proceso de aprender y comprender los pasos precisos para hacer que una flor florezca (como imitar condiciones climáticas muy específicas) en trabajos más grandes por venir incluso al final de la demo, y una escala tan grande bien podría generar algunos acertijos agradables.

El desarrollador Ballon Studios ha creado algo que también es educativo. Si bien algunas de las plantas son fantásticas y ficticias, se basan en lugares y condiciones de crecimiento del mundo real, aunque algunas de las necesidades precisas de floración son agradablemente extrañas y maravillosas. Agregue una hermosa estética estilizada y la breve demo de Botany Manor me dejó con ganas de continuar de inmediato, deseoso de devorar más horticultura virtual.

Rob Dwiar, Deputy Editor

Breachway

(Image credit: Hooded Horse)

Este magnífico roguelike de ciencia ficción te pone al control de una nave espacial en una misión para buscar una señal misteriosa. Desde el principio, estarás a cargo de una nave espacial modular y personalizable. El giro: también es un juego de construcción de mazos, donde cada uno de tus módulos corresponde a un conjunto de cartas que puedes jugar durante las batallas.

Viajando a través de un mapa del mundo, pasas de un encuentro a otro, y tus encuentros con extraños a menudo se convierten en batallas espaciales totales. Aquí es donde brilla el elegante estilo de Breachway. Los propios barcos tienen un diseño memorable y sus cañones emiten agradables explosiones de color. La potencia visual te ayuda a mantenerte involucrado cuando tu nave tiene que enfrentarse al enemigo.

A medida que pasan los turnos, necesitarás equilibrar la asignación de energía de tu nave, que te comprometes a usar diferentes cartas durante la batalla. Puedes reforzar tu nave con escudos en anticipación de un golpe entrante o, con ciertos ataques, puedes enfocar el fuego en componentes enemigos específicos para desactivar los módulos más peligrosos de tu enemigo. Las capas de estrategia se acumulan rápidamente, creando muchas decisiones difíciles y momentos difíciles.

La prueba de cualquier roguelike en este molde es su rejugabilidad, algo que es difícil de discernir en la demo limitada. Sin embargo, si la elegante presentación y la satisfactoria mecánica de juego que se ofrece en la demo son una indicación, Breachway bien puede resultar un ganador.

Cat Bussell, Staff Writer

Kamaeru: A Frog Refuge

(Image credit: Armor Games Studios)

No soy ajena a los acogedores simuladores de agricultura que implican algún tipo de recolección de criaturas, por lo que el atractivo de un juego que gira en torno a recolectar ranas es abrumador. En un entorno magnífico, casi parecido a una acuarela, podrás construir tu propio refugio para ranas. Colocar muebles libremente y devolver la vida a los humedales, hay mucho que amar en lo que ofrece Kamaeru: A Frog Refuge .

Sin embargo, además de construir un mundo para que vivan felices una variedad de ranas, tendrás que fotografiar cada especie para completar un diario. Al hacer esto, también aprenderá sobre las preferencias de cada especie. Esto lo alienta a seguir colocando más muebles alrededor del mapa para alentar la visita de más ranas y así continuar ampliando su investigación.

Esencialmente, si eres fanático de una experiencia de juego saludable, relajante y centrada en los animales, entonces vale la pena echarle un vistazo a Kamaeru: A Frog Refuge . Si has estado buscando un juego que resuene el mismo sentimiento cursi que ofreció Neko Atsume: Kitty Collector cuando se lanzó en 2014, o si tienes debilidad por los anfibios, esta demo probablemente sea para ti.

Kara Phillips, Writer

Southfield

(Image credit: Radical Forge)

¿Qué obtienes si combinas las bondades relajantes de los simuladores de agricultura que todos conocemos y amamos de juegos como Stardew Valley con el caos total de acción saltarina, tambaleante y basada en la física que se ve en juegos como Gang Beasts ? La respuesta es Southfield , un encantador juego de agricultura sandbox del estudio independiente Radical Forge.

Southfield se perfila como el juego de agricultura alegre y tonto que siempre quise. Con cultivos extraños y maravillosos para cosechar y una variedad de opciones para personalizar tu granja a tu gusto, es el tipo de juego en el que puedo imaginar dedicar demasiadas horas. Es más, puedes jugar solo o con amigos, lo que significa que se puede transformar en una experiencia cooperativa en la que todos pueden moverse como un Bud (los encantadores seres gelatinosos con los que juegas).

Anteriormente hablamos con el director del juego de Southfield y director ejecutivo de Radical Forge, Bruce Slater, sobre el juego, y nos dijo que "lleva muchas cosas de juegos de física como Gang Beasts y Human Fall Flat a un juego como Minecraft con un poco de material de construcción de Fortnite ”. Con la demo de Next Fest 2024 , los jugadores pueden probar esta amalgama única de primera mano.

Catherine Lewis, News Writer

Children of the Sun

(Image credit: Devolver Digital)

A puzzle shooter in which you play as a lone sniper waging a one-woman war on a sinister cult, I was most drawn to Children of the Sun by its stunning psychedelic visuals. The decrepit rural landscapes are bathed in beautiful neon shades and rendered in a charming, but very unsettling, low-poly aesthetic that absolutely oozes a delightfully creepy atmosphere. The demo not only looks superb but also shows off some extremely engaging puzzle-solving that’s full of promise.

Each level challenges you to take down every enemy with just a single bullet - these can be supernaturally controlled and sent hurtling in a new direction after each successive kill. The controls are simple, relying entirely on your mouse, but there’s a lot of serious strategy that goes into deciding when to take your shot and how to chain each hit together. The addition of more enemies and environmental hazards, like exploding oil canisters and cars, steadily ramps up the complexity and nothing compares to the sheer satisfaction of eventually finding the best path.

Although the demo only contains a handful of levels to try, it’s already highly replayable and I’ve managed to find lots of alternate ways to tackle the stages on offer. There’s a leaderboard that pits you against other players for the highest score and each stage ends with a map illustrating the exact path of your bullet, which is a fantastic touch. This is a demo that shouldn’t fly under your radar and I’m eagerly anticipating everything that the full game will have to offer.

Dashiell Wood, Hardware Writer

