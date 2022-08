Samsung Galaxy S22 Ultra vs Galaxy Z Fold 4: comparativa - Los móviles más potentes de la compañía de 2022, cara a cara

Hablemos de los dos móviles más caros y más bestia de Samsung de este 2022.

El Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) no solo llega para reemplazar al Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab) como el plegable premium de la compañía. En cierta manera, también sustituye al Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) como el buque insignia de la compañía en 2022.

Está claro que los dos móviles tienen una forma muy distinta, pero los dos son dispositivos de la gama más alta, con componentes súper potentes, pantallas muy grandes y fantásticas, y una compatibilidad única con el lápiz óptico de Samsung, el S Pen.

Por lo tanto, es normal que te estés preguntando: ¿cuál es el mejor teléfono de Samsung (opens in new tab)? Aquí tienes una comparativa de especificaciones y características para ayudarte a elegir el mejor para ti.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs Z Fold 4: precio y disponibilidad

(Image credit: Future)

El Samsung Galaxy S22 Ultra se puso a la venta el 25 de febrero de 2022. Su precio de lanzamiento parte de 1.259€ para la versión de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, y las demás variantes cuestan lo siguiente:

12/256GB: 1.359€

12/512GB: 1.459€

12GB/1TB: 1.659€

Por otro lado, el Samsung Galaxy Z Fold 4 fue presentado el 10 de agosto de 2022, y parte de 1.799€ para su variante con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento, mientras que sube a 1.919,99€ si prefieres 512GB de almacenamiento, y a 2.159.99€ si optas por una capacidad de 1TB.

Por lo tanto, el móvil plegable (opens in new tab) premium de Samsung es mucho más caro que el tope de gama de forma "normal".

Cabe señalar que además, como el Samsung Galaxy S22 Ultra ya lleva un par de meses en el mercado, ya lo puedes encontrar rebajado, por lo que te costará menos a día de hoy (a continuación puedes encontrar ofertas).

Samsung Galaxy S22 Ultra vs Z Fold 4: diseño

(Image credit: TechRadar / Stephen Lambrechts)

El Samsung Galaxy S22 Ultra tiene claramente un diseño más tradicional que el Galaxy Z Fold 4, gracias a su sólido marco hecho de "Armor Aluminum" y su diseño rectangular, con los bordes superior e inferior planos, y los lados curvados.

Por otro lado, el Galaxy Z Fold 4 tiene un aspecto muy único. Puede que sea la cuarta generación de este plegable, pero la forma en que se dobla por la mitad, y con esa gran pantalla en el interior y una pantalla externa más pequeña cuando se cierra, sigue pareciendo futurista.

Aunque con unas dimensiones de 163 x 77.9 x 8.9mm y un peso de 229g, el Samsung Galaxy S22 Ultra es más grande y más pesado que la mayoría de otros móviles "normales" del mercado. Sin embargo, en comparación con el Galaxy Z Fold 4 casi parece que tiene un tamaño compacto. El plegable mide 155.1 x 130.1 x 6.3mm y pesa 263g.

Claro que el Z Fold 4 es más pequeño cuando lo tienes plegado, pasando a tener una dimensiones de 155.1 x 67.1mm. Pero cuando lo tienes así cerrado, también aumenta considerablemente de grosor, pasando a tener entre 14.2 y 15.8mm, según la zona. Eso sin dudas es algo voluminoso.

El Galaxy S22 Ultra está disponible en un mayor rango de colores, ya que puedes elegir entre Phantom Black (negro), Burgundy (borgoña/color vino), Green (verde), Graphite (grafito, gris para los mortales), Sky Blue (azul cielo) y Red (rojo). Los tres últimos son exclusivos de la tienda oficial de Samsung (opens in new tab), y os ponemos el nombre de los colores en inglés porque así es como se muestra en la web oficial de Samsung España (opens in new tab).

En contraposición, el Galaxy Z Fold 4 "solo" está disponible en cuatro colores, al menos de momento: Gray Green (gris verdoso), Beige, Phantom Black (negro) y Burgundy (borgoña, exclusivo de la web de Samsung (opens in new tab)).

Un aspecto en el que el Galaxy Z Fold 4 es más sutil que su hermano, es en el diseño de la cámara selfie, ya que Samsung ha optado por una cámara incrustada bajo la pantalla, la cual ya vimos en el modelo predecesor, pero este año ha sido mejorada y se disimula mucho mejor. Por otro lado, el Galaxy S22 Ultra tiene el típico huequecito circular en la pantalla para albergar la cámara selfie.

En cuanto a la resistencia de los móviles, el Galaxy S22 Ultra sale ganando gracias a que cuenta con una certificación de resistencia al agua y al polvo superior, de IP68 frente al IPX8 del Galaxy Z Fold 4. Esto significa que ambos teléfonos son igual de resistentes al agua, pero la X que muestra el Fold significa que no garantiza ninguna protección frente al polvo y la arenilla.

Algo que comparten ambos dispositivos, es que cuentan con el resistente cristal Gorilla Glass Victus+ protegiendo tanto la superficie frontal como la trasera, lo que hace que sean más resistentes a los golpes y a los arañazos que la mayoría de los teléfonos del mercado.

Ambos dispositivos son compatibles con el lápiz óptico S Pen de Samsung, pero solo el Galaxy S22 Ultra cuenta con una ranura dentro de su propio cuerpo para guardar el S Pen, además de incluirlo con tu compra. La verdad, que es una pena que con el tamaño que tiene, no hayan implementado esto en el Galaxy Z Fold 4, con el cual tendrás que guardar el lápiz óptico en una funda especial.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs Z Fold 4: pantalla

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El Samsung Galaxy S22 Ultra cuenta con una de las mejores pantallas del mercado. Es una AMOLED de 6.8 pulgadas realmente preciosa, con una tasa de refresco de 120Hz y una resolución 3200 x 1440 (QHD+).

Por otro lado, el Galaxy Z Fold 4 viene con dos pantallas AMOLED. Una es la principal (cuando despliegas el móvil), que tiene un tamaño enorme de 7.6 pulgadas y su resolución es 2176 x 1812, y la otra es la externa, que es de 6.2 pulgadas con resolución 2316 x 904, y es la que se usa cuando el móvil se encuentra plegado, ya que es totalmente funcional.

Cabe señalar que este año Samsung ha hecho que la pantalla interna del plegable sea más ancha que el año pasado. Además, aplicaciones como Outlook, Office, Teams, Facebook, y Google Meet han sido retocadas para aprovechar al máximo este espacio horizontal adicional, y algunas vienen con elementos extra en su interfaz.

Es muy difícil superar la pantalla del Samsung Galaxy S22 Ultra en cuanto a calidad, pero por otro lado, es difícil superar el gran tamaño de la pantalla interna del Galaxy Z Fold 4, que hace que el dispositivo parezca más una tablet compacta que un móvil.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs Z Fold 4: cámaras

(Image credit: Future)

El Samsung Galaxy S22 Ultra es uno de los móviles con las mejores cámaras del mercado (opens in new tab), y eso no tiene vuelta de hoja. Cuenta con un enorme sensor ancho de 108MP, que básicamente rinde de forma excelente independientemente del tipo de fotografías que quiera hacer, incluso a pesar de la sobresaturación típica de Samsung.

Esta cámara principal viene acompañada de dos teleobjetivos de 10MP cada uno; uno ofrece zoom 10x y el otro 3x. Además, hay una lente ultra gran angular de 12MP, y Samsung equilibra magníficamente el tono de color de cada una de estas cámaras.

Francamente, es prácticamente imposible que el Galaxy Z Fold 4 pueda igualar al S22 Ultra en lo que se refiere a las cámaras, y más teniendo en cuenta que los Fold siempre han decepcionado un poco en términos de calidad fotográfica, al menos hasta ahora.

Dicho esto, también es importante señalar que Samsung ha trabajado en mejorar las cámaras de la nueva generación de su Galaxy Z Fold, y ahora encontramos un sensor ancho de 50MP que deja pasar un 23% más de luz que el Fold 3. Sin embargo, si bien los resultados son mejores, parece que esto deja al plegable más bien a la altura del Samsung Galaxy S22 estándar (opens in new tab), por lo que el Galaxy S22 Ultra sigue siendo el rey.

Samsung ha equipado el Galaxy Z Fold 4 con un teleobjetivo de 10MP que permite zoom óptico 3x, que parece equiparado al del Galaxy S22 Ultra, pero claro, no hay que olvidar que el Ultra cuenta con un segundo teleobjetivo adicional que permite zoom óptico a 10x.

Por otro lado, el Galaxy Z Fold 4 parece estar a la altura de su hermano con un sensor ultra gran angular de 12MP.

Respecto a las cámaras selfies, ya hemos comentado antes que el Galaxy Z Fold 4 cuenta con una escondida debajo de la pantalla principal, que es de 4MP, pero además, hay otra cámara frontal en la pantalla exterior; esta está ubicada en un típico hueco en la pantalla, y es de 10MP. Ahora bien, el Galaxy S22 Ultra también gana por goleada en este aspecto con su cámara selfie de 40MP.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs Z Fold 4: especificaciones y rendimiento

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

¿Te preguntas cuál de estos dos móviles es más potente en términos de rendimiento? Pues vamos con ello.

El Samsung Galaxy Z Fold 4 ofrece un claro salto de rendimiento respecto al Galaxy S22 Ultra. El plegable cuenta con el último y más potente chip que hay en el mercado, el Snapdragon 8+ Gen 1, mientras que el Samsung Galaxy S22 Ultra se comercializa con dos chips distintos, según dónde compres el teléfono. Veréis, en España y en muchos otros países, el Ultra equipa el Exynos 2200, que es un chip propio de Samsung, mientras que en EEUU cuenta con el Snapdragon 8 Gen 1. Sea como sea, ninguno de los dos es tan bueno como el del Z Fold 4.

Según nuestra experiencia, no es que la diferencia en la práctica sea enorme, pero el Snapdragon 8+ Gen 1 sí que muestra una clara mejora en los benchmarks (software de análisis), tanto en términos de CPU como de GPU, respecto al Snapdragon 8 Gen 1, y una mejora mayor todavía en comparación con el Exynos 2200.

Por otro lado, el nuevo plegable premium de Samsung cuenta con 12GB de RAM en todas sus variantes, mientras que en el Galaxy S22 Ultra puedes elegir entre 8GB o 12GB. Ambos te dan la opción de elegir un almacenamiento de 256GB, 512GB, y 1TB, pero el Galaxy S22 Ultra te ofrece una configuración básica adicional que cuenta con 128GB de almacenamiento.

Hablemos del software. Ambos teléfonos utilizan, naturalmente, la interfaz One UI de Samsung sobre Android 12. Es una capa de personalización que, o te encanta o tratas de tolerarla, y que impresiona por su potencial de personalización tanto como frustra por su desorden y saturación de bloatware (aplicaciones preinstaladas no deseadas).

Sin embargo, las dos interfaces no son idénticas, ya que Samsung ha optimizado la versión del sistema para la pantalla más grande del Galaxy Z Fold 4. Esto incluye una nueva barra de tareas para que puedas cambiar rápidamente entre aplicaciones. También es mucho más adecuada para la multitarea en pantalla dividida y, por tanto, para la productividad, que la del Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs Z Fold 4: duración de la batería

(Image credit: Future)

Teniendo en cuenta que es mucho más grande, sería lógico pensar que Samsung equiparía el Galaxy Z Fold 4 con una batería de mayor capacidad que la del Galaxy S22 Ultra. Pero resulta que no es así.

Mientras que el Galaxy S22 Ultra tiene una batería de 5.000mAh, la del Galaxy Z Fold 4 solo tiene 4.400mAh. Evidentemente, esa gran pantalla plegable ocupa mucho espacio, lo cual deja menos sitio para la batería.

No es que la batería del Galaxy S22 Ultra ofrezca una duración impresionante, tal y como pudimos comprobar cuando lo pusimos a prueba; te aguanta un día completo de uso, y poco más, pero debería durar más.

La verdad es que no tenemos muchas esperanzas de que el Galaxy Z Fold 4 dure más, y más si nos basamos en nuestra experiencia con el Galaxy Z Fold 3 (el Z Fold 4 todavía lo estamos analizando). Descubrimos que el predecesor rara vez llegaba a aguantar un día completo si usábamos su conectividad 5G y sus cámaras, cosas que todo el mundo usa diariamente.

Lo cierto es que contamos con que Samsung haya mejorado la eficiencia de la batería del nuevo Z Fold 4 respecto a su sucesor, pero claro, tampoco se pueden hacer milagros.

Por último, el Galaxy S22 Ultra también gana si nos fijamos en la velocidad de carga, ya que soporta 45W frente a los 25W del Galaxy Z Fold 4. Samsung afirma que puedes cargar el nuevo plegable de 0 a 50% en 30 minutos, mientras que el Galaxy S22 Ultra se carga al mismo nivel en 20 minutos. La carga inalámbrica sí que es la misma en ambos móviles: 15W.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs Z Fold 4: conclusión

Los dos buques insignia de Samsung de 2022 son grandes, atrevidos y potentes, con un añadido extra gracias a su compatibilidad con el lápiz óptico S Pen.

El Galaxy Z Fold 4 tiene la ventaja en cuanto a rendimiento (aunque el Ultra no se queda nada corto), y es una bestia de la productividad. Sin duda, los usuarios avanzados se beneficiarán de los ajustes de la interfaz de usuario para aprovechar al máximo esa enorme pantalla de 7,6 pulgadas y trabajar en multitarea.

Sin embargo, el Galaxy S22 Ultra es probablemente más manejable en el día a día, y su sistema de cámaras es mejor y más versátil. También hay que tener en cuenta la utilidad añadida al tener el S Pen guardado en el propio cuerpo del teléfono, por lo que siempre lo tendrás a mano (algo que el Fold solo te ofrecerá si compras la funda adecuada).

Sabremos más una vez que terminemos nuestro análisis en profundidad del Galaxy Z Fold 4, pero probablemente elegir un móvil o el otro sea cuestión de cuánto necesitas una pantalla enorme como la del Galaxy Z Fold 4 y ese rendimiento extra. Y, bueno, obviamente, también será importante que te plantees cuánto dinero estás dispuesto a pagar para hacerte con el plegable.