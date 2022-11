¿Deberías comprar un teclado con cable o uno inalámbrico? ¿Cuál es mejor?

Los teclados son uno de los componentes más importantes para tu ordenador, y aun así muchas veces no se les presta toda la atención necesaria. Mientras que el monitor nos proporciona las imágenes y el PC es el que mueve todo, el teclado es el medio con el que interactuamos con la máquina. Un buen teclado no solo debe ser cómodo de usar, sino también ofrecer las características que mejor se adapten a tus necesidades y al uso que le vayas a dar.

Los compradores entienden lo importante que es tener un monitor (opens in new tab) que se adapte a sus necesidades específicas, como la precisión del color o la tasa de refresco, y también son muy conscientes de que necesitan un buen ratón (opens in new tab) que tenga una ergonomía adecuada para evitar lesiones a largo plazo o mejorar la productividad. Pero no hay que olvidar que un teclado (opens in new tab)es igual de importante, ya que influirá incluso en tu productividad, ya que de él dependen la facilidad y precisión con las que podrás escribir.

Por eso, elegir entre el mejor teclado con cable o uno de los mejores teclados inalámbricos es algo que hay que tener muy en cuenta, ya que de esto dependerán una serie de factores que vamos a desglosar a continuación: precio, diseño y rendimiento. Poniendo estas características cara a cara, podremos averiguar cuál de las dos opciones es la mejor para ti.

Teclado con cable vs teclado inalámbrico: precio

(Image credit: Om.Nom.Nom / Shutterstock)

Por lo general, los teclados inalámbricos son más caros que los cableados. Esto es debido en gran parte a la tecnología necesaria para para alimentar los teclados inalámbricos sin necesidad de estar conectado a la corriente, mientras que los teclados con cable siempre están conectados al ordenador como fuente de alimentación. Si buscas un teclado súper económico, siempre verás que son con cable, ya que simplemente cuesta menos fabricarlos.

Claro que también hay otros factores que influyen en el precio, como la marca del teclado, la calidad de construcción, el tamaño, y los extras con los que cuente, pero digamos que si escoges dos teclados con las mismas características y de la misma marca, la versión inalámbrica siempre tendrá un precio más elevado.

Si el precio es algo que no te preocupa, entonces habrá otras cosas en las que debes fijarte a la hora de elegir entre un teclado inalámbrico y uno con cable, y las veremos a continuación. Pero como decimos, si lo que quieres es gastar el menor dinero posible, entonces cómprate uno con cable.

Ganador: Teclado con cable

Teclado con cable vs teclado inalámbrico: diseño

(Image credit: Pentaform)

El diseño es un poco más difícil de juzgar, ya que los teclados ofrecen muchas opciones y características distintas según el modelo. Pero, en general, los teclados inalámbricos tienden a estar fabricados con mejores materiales, ya que suelen ser más premium y más caros, frente a la multitud de teclados con cable baratos. También suelen ser más portátiles y cómodos de usar que los teclados cableados.

Por otro lado, aunque hay versiones con cable de algunos teclados que destacan por su pequeño tamaño compacto, como el HyperX Alloy Origins 65 (opens in new tab) o el Corsair K65 Mini (opens in new tab), lo cierto es que los inalámbricos son mucho más fáciles de mover de un lado a otro, y no tendrás cables de por medio. Además, puedes utilizarlos desde más lejos del ordenador, mientras que al tener cable, la longitud de este te limita.

Otro pequeño pero importante punto a tener en cuenta, es que dado que para que un teclado inalámbrico funcione solo necesitarás insertar en el ordenador el receptor USB, al no tener cable, no tendrás que preocuparte por perder longitud independientemente de que lo enchufes por delante o por detrás de la torre.

Ganador: Teclado inalámbrico

Teclado con cable vs teclado inalámbrico: rendimiento

(Image credit: Shutterstock)

El rendimiento es el área en el que los teclados con cable triunfan, y con diferencia. Si lo que necesitas es un teclado que ofrezca el mejor rendimiento posible, entonces debes optar por uno con cable. Esto no quiere decir que no haya teclados inalámbricos muy buenos y rápidos que te permitirán incluso jugar a nivel competitivo.

Pero la mayoría de los teclados gaming y de alta productividad tienden a ser con cable, como el teclado mecánico Logitech G PRO. (opens in new tab) Esto se debe a que incluso los mejores teclados inalámbricos tienen que lidiar con el retraso en la comunicación con el ordenador, que afecta a la rapidez con la que se lleva a cabo una acción entre la pulsación de la tecla y su aparición en la pantalla. Para los juegos ligeros o el trabajo, esto no es un problema. Pero para sesiones intensas de juegos profesionales que pueden depender de un tiempo de reacción inferior a 1ms, o para trabajos de productividad en los que el tiempo es un factor determinante y no se puede interrumpir, el retardo de entrada puede ser catastrófico. Los teclados con cable nunca se enfrentan a estos problemas. Siempre funcionarán al máximo rendimiento pase lo que pase.

Además, con un teclado cableado nunca tendrás que preocuparte por quedarte sin batería o cargar las pilas, ya que reciben corriente de forma continua a través del cable conectado al ordenador, lo que es ideal para situaciones de gran intensidad que, de otro modo, agotarían la energía de las pilas de los teclados inalámbricos a un ritmo más rápido.

Ganador: Teclado con cable

Teclado con cable vs teclado inalámbrico: ¿cuál debería comprar?

Aunque ambas opciones tienen sus pros y sus contras, la mejor opción por lo general es un teclado con cable. Los teclados con cable tienen un precio más bajo, pudiendo encontrar buenas opciones por poco dinero, además, no se les gastan las pilas ya que reciben corriente constantemente a través del cable, y por último, no sufren de retrasos, algo que sí que te pasará con un teclado inalámbrico.

Claro que por otro lado, los teclados inalámbricos tienen la importante ventaja de que te los puedes llevar de un lado a otro, sin tener cables que se enreden o que ocupen espacio en tu escritorio. Por lo tanto, si para ti estos son los factores más importantes, y te importa menos el precio o el retraso que puedan sufrir, entonces deberías optar por uno inalámbrico.

En definitiva, para todos aquellos para los que el rendimiento o el precio son lo más importante, los teclados con cable son la mejor opción y la que más ventajas ofrece, y además, los contras que tiene no son muy molestos.

Con todo lo que hemos comentado en este artículo, lo cierto es que la elección es tan fácil como plantearte si realmente tienes la necesidad de mover el teclado de un lado para otro: si habláramos de un ratón, los cables son más molestos, pero en el caso de los teclados, lo normal es tenerlo apoyado en la mesa y no moverlo, por lo que en la mayoría de los casos el cable no molesta, y como hemos dicho, en casi todos los demás aspectos los teclados con cable son mejores.