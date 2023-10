Daredevil: Born Again se encuentra en serios problemas - Marvel quiere rehacer toda la serie de Disney+

Según las últimas informaciones, Marvel ha pulsado el botón de reset en Daredevil: Born Again, pues no cumple con las altas expectativas del estudio.

Según The Hollywood Reporter (THR), el reinicio de la serie Daredevil de Marvel se encuentra en serios problemas, ya que el presidente del estudio, Kevin Feige, tiene en mente una revisión completa de la esperada serie de Disney+. TechRadar se ha puesto en contacto con Disney y Marvel para obtener declaraciones, e informaremos si recibimos respuesta.

El artículo de THR es bastante condenatorio en su retrato de Daredevil: Born Again. La serie de la Fase 5 de Marvel, que había empezado a rodarse antes de que la ya resuelta huelga de guionistas congelara su calendario de rodaje, no está a la altura de lo que se espera en los pasillos de las plantas altas de Marvel Studios.

De hecho, THR ha afirmado que el equipo ejecutivo de Marvel echó un vistazo al metraje ya rodado y decidió que todo el proyecto necesitaba ser reelaborado de manera significativa con el fin de satisfacer las expectativas de los fans en el momento del estreno. Se habían rodado menos de la mitad de los 18 episodios de la serie, pero THR afirma que a Marvel no le convencía que la serie se perfilara como un drama legal en lugar de como una serie de acción para adultos por la que se hizo famoso Daredevil de Netflix.

Al parecer, Marvel esperaba que su serie de televisión de Daredevil siguiera los pasos tonales de su predecesora de Netflix. (Image credit: Netflix)

Para ello, los directores de Daredevil: Born Again (Chris Ord y Matt Corman) han sido despedidos de forma discreta por Marvel, mientras que los directores de la serie también han sido liberados hasta que el estudio decida qué dirección quiere tomar para la serie de televisión del Universo Cinematográfico Marvel (MCU). THR también sugiere que la filial de Disney está ahora a la caza de un equipo creativo completamente nuevo para construir el proyecto desde cero, aunque algunas secuencias rodadas previamente se mantendrán para el producto final.

Esta no es la primera noticia preocupante que surge sobre el reinicio de la serie Daredevil de Marvel en los últimos días. Daredevil: Born Again no se iba a emitir en Disney+ hasta principios del 2025. Documentos filtrados de la Oficina de Derechos de Autor de EE. UU. mostraban que el proyecto no llegaría hasta dentro de 15 meses, y los fans especulaban con que el retraso se debía simplemente a la huelga de guionistas y actores en curso. Sin embargo, ahora parece que Marvel ha retrasado el lanzamiento de Born Again debido a lo problemático que ha sido su desarrollo.

Daredevil: Born Again es sólo el último de una larga lista de recientes problemas con los que Marvel ha tenido que lidiar. Gracias a la acción industrial, el estudio ha tenido que retrasar constantemente múltiples películas del UCM. Mientras tanto, en el lado de la tele, se cree que la recién estrenada temporada 2 de Loki es la última serie de televisión de Marvel del 2023, ya que la compañía reevalúa su estrategia de la pequeña pantalla mientras la empresa matriz The Walt Disney Company intenta parar la sangría de dinero en la era de streaming. Las series anunciadas para el 2023, como Echo, llegarán a partir de enero del 2024.

Los fans de Marvel están cada vez más cansados de que el estudio produzca contenidos pobres, como Invasión Secreta. (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Además, Marvel ha tenido que lidiar con críticas no muy benevolentes a varias de sus películas y series lanzadas recientemente, con películas como Ant-Man y la Avispa: Quantumanía e Invasión Secreta han sido objeto de muy malas reseñas.

Si a esto le añadimos las terribles condiciones de trabajo a las que se han visto sometidos sus trabajadores de efectos visuales (un problema que uno de los directores de la segunda temporada de Loki sugiere que es "sistémico") y el próximo juicio del actor de Kang el Conquistador, Jonathan Majors, por acusaciones de violencia doméstica, la reputación de Marvel ha sufrido un duro revés en los últimos tiempos.

Marvel esperaba que las reacciones más positivas que han tenido Guardianes de la Galaxia 3 y la segunda temporada de Loki aliviaran parte de la presión a la que está sometida actualmente. Sin embargo, con su serie de televisión Daredevil convirtiéndose en el último proyecto en sufrir de mala prensa innecesaria, queda por ver si la base global de fans del UCM seguirá dejando pasar más errores o si empezarán a perder la fe en el gigante cinematográfico de Marvel.