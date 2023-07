Tres razones para no cancelar tu suscripción Prime tras el Amazon Prime Day

Cuando leas esto, el Amazon Prime Day habrá terminado. Con suerte, habrás encontrado grandes descuentos y productos que llevabas tiempo buscando. Si has comprado aunque solo sea un producto durante el Amazon Prime Day del 11 y 12 de julio, ahora eres el orgulloso titular de una cuenta de Amazon Prime.

Si es tu primer Prime Day, puede que estés usando la prueba gratuita de Amazon Prime. ¿O eres de esos que activa su suscripción Prime solo en julio para disfrutar de todas las ofertas? En cualquier caso, puede que haya muchas cosas que aún no sepas sobre tu suscripción Prime y por qué puede serte bastante útil.

Aquí profundizamos en la suscripción Prime y echamos un vistazo a todo lo que obtienes por tan solo 4,99 euros al mes.

1. Amazon Prime Video

Puede que conozcas Amazon Prime Video, el servicio de streaming de la compañía. Lo que mucha gente no sabe es que está totalmente incluido en tu suscripción Prime de 49,90€ al año. Ni siquiera una suscripción anual a Disney+ es tan barata, y eso por no hablar de Netflix, donde te gastas casi 20 euros al mes para tener streaming en 4K.

En cambio, Amazon te da acceso a toda su colección de series y películas en resolución 4K por el precio de dos cafés en Starbucks. La serie reciente más popular que puedes ver en Prime Video es sin duda Los Anillos del Poder, la precuela de la icónica trilogía de El Señor de los Anillos. The Boys es otra de las mejores series para los amantes de los superhéroes que no tienen reparos en ver un poco de sangre, vísceras y otras cosas muy explícitas. También hay un monton de pelis, como todas las de Shrek, las de John Wick (la 4 también) y muchas más.

2. Prime Gaming

Amazon también tiene buenas ventajas para los jugadores. Esos 4,90€ al mes incluyen el acceso a Prime Gaming. Y hay mucho en Prime Gaming, así que prepárate.

En primer lugar, obtienes todo tipo de ventajas en el juego con una amplia selección de juegos. Puedes verlos todos en la página de inicio de Prime Gaming, e incluso puedes configurar notificaciones basadas en los juegos para no perderte nada. La mayoría de estas ventajas son objetos del juego. Por ejemplo, para League of Legends, puedes reclamar cápsulas de objetos, paquetes de cartas en Hearthstone, objetos en Pokémon Go, una montura en World of Warcraft y mucho más. La mayoría de los juegos suelen obtener nuevos beneficios cada mes, por lo que básicamente obtienes una cantidad infinita de contenido in-game para cada vez más juegos.

Además del contenido del juego, en Prime Gaming puedes conseguir juegos completos. Ahora mismo, por ejemplo, puedes descargar gratis la Enhanced Edition de Baldur's Gate. Aunque el periodo para reclamar un juego gratis siempre termina (a veces después de una semana, a veces después de un mes), ese juego sigue siendo tuyo permanentemente después de eso. Solo tienes que hacer clic en "reclamar" a tiempo.

Por último, puedes vincular Prime Gaming a tu cuenta en la plataforma de streaming Twitch. Una vez establecido ese vínculo, Prime Gaming te ofrece una suscripción mensual gratuita que puedes utilizar para apoyar a tus streamers favoritos. Cuando te suscribes a un streamer, obtienes ventajas adicionales como emojis exclusivos y streams (normalmente) sin anuncios.

3. Amazon Fotos

Uno de los beneficios menos conocidos de Amazon Prime, es sin duda Amazon Fotos. En efecto, al igual que Google y Apple, Amazon ofrece almacenamiento en la nube para tus fotos y vídeos. Y aunque en principio no tienes almacenamiento ilimitado, sigue siendo una buena función.

Pero cuando usas Amazon Fotos como suscriptor Prime (que puede ser en escritorio o móvil), obtienes almacenamiento ilimitado para tus fotos en su resolución original. Configurar de qué carpetas de fotos se puede hacer una copia de seguridad en la nube de Amazon es muy fácil, y Amazon Fotos se sincroniza de forma natural entre el escritorio y el teléfono. De este modo, siempre tendrás tus fotos al alcance de la mano en cualquier dispositivo.

Por último, además del almacenamiento ilimitado de fotos, también dispones de 5 GB para vídeos, lo que equivale a unas 14 horas de vídeos en resolución Full HD (1080p). Si Amazon Fotos te ha conquistado y 5GB para vídeos no son suficientes, aún puedes ampliar el almacenamiento hasta un máximo de 1TB (por 9,99€ al mes).