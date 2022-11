Pokémon Escarlata y Púrpura: ambicioso, atrevido y lleno de fallos

En medio de una plaza de la ciudad, estalla una feroz batalla Pokémon. En el paraíso gastronómico de Ciudad Medali, repleto de restaurantes, un joven entrenador intenta ganarse el derecho a enfrentarse al líder del gimnasio local. Con una expresión estoica, su Hariyama suelta una ráfaga de puñetazos contra su odiado rival, haciendo que los puntos de golpe del enemigo se pongan en rojo. Es una batalla dramática, pero la joven entrenadora está decidida a triunfar.

Entonces, justo en el momento decisivo, un lugareño sin rumbo se pasea por en medio de la batalla. Toda la tensión de la escena se desinfla con su sonrisa curiosamente cálida y su comportamiento relajado. La soltura de sus andares y el suave brillo de sus ojos sugieren que se trata de un hombre feliz consigo mismo. Tal vez este hombre (llamémosle Phil) se dirige a comprar la comida o tal vez vuelve de dar un tranquilo paseo por la ciudad.

Contemplando su sobrada confianza, veo a Phil caminar de un extremo a otro de la pantalla, olvidando por completo el combate de monstruos de bolsillo que se está celebrando mientras continúa su paseo. Puede que Phil no tenga la culpa, pero ha arruinado la magia de Pokémon.

Hey, Phil, ¿te importa? Estamos en medio de algo. (Image credit: Future)

Basándose en los mundos abiertos de Pokémon Espada y Escudo y Pokémon Legends Arceus, el mundo de Pokémon Escarlata y Púrpura es el más ambicioso hasta la fecha. Repleto de lugares que explorar y Pokémon que capturar, puedes adoptar un enfoque no lineal de su historia principal, que el desarrollador Game Freak ha dividido en tres cadenas de misiones principales.

Desgraciadamente, por muy prometedores que sean estos cambios en sí mismos, Game Freak ha patinado bastante en cuanto a rendimiento y optimización. Pokémon Escarlata y Púrpura está repleto de caídas de la velocidad de fotogramas, problemas de rendimiento y más de un fallo ocasional. Los saltos de textura son habituales y las velocidades de las animaciones se ralentizan en todas las zonas, excepto en las menos pobladas. El juego está lleno de magia, maravillas y aventuras. Y también está lleno de Phils desentonando.

Viaja por el mundo

(Image credit: Nintendo / The Pokémon Company / GAME FREAK)

Pokémon siempre ha sido una aventura, ante todo. En este sentido, Escarlata y Púrpura captura una fantasía muy cercana a los corazones de los fans de Pokémon, tanto antiguos como nuevos, dándoles la libertad de recorrer el continente de Paldea a su antojo. En su mejor momento, Pokémon Escarlata y Violeta se siente como un patio de recreo, apostando seriamente por la exploración del mundo abierto, lo que da sus frutos a lo grande.

La nueva función "vamos" no solo te permite caminar junto a tus amigos de bolsillo en el mundo del juego, sino que también te permite ordenar a tu amigo que luche automáticamente contra los Pokémon salvajes cercanos, haciendo todo el trabajo duro por ti mientras tú miras. Es una buena forma de ganar XP, y se suma a un sinfín de mejoras en la calidad de vida que aportan Scarlet y Violet. Estas mejoras incluyen un botón de curación automática en el menú, así como una máquina de MT, que te permite adaptar los movimientos de tu equipo cada vez que visitas un Centro Pokémon.

Al abrir el mundo y eliminar las habituales puertas de nivel, Game Freak te invita a dejarte llevar por una sensación de misterio y peligro.

Al abrir el mundo, ahora puedes adentrarte en zonas de nivel demasiado alto para ti, lo que añade una sensación de misterio y peligro. Hubo momentos en los que me atreví a aventurarme en zonas de alto nivel, sólo para ver qué había allí. En una cueva especialmente sospechosa, me alejé de los tipos de tierra errantes en busca de un camino hacia una ciudad cercana. Nunca imaginé que Dugtrio pudiera resultar tan aterrador. La sensación de riesgo añadió algo profundo a la experiencia Pokémon que no sabía que le faltaba.

Compañeros de batalla

Tu rival, Nemona, nunca se rinde. La quiero mucho. (Image credit: Future)

El gran cambio en los combates de Pokémon Escarlata y Violeta es la Terastelización, una nueva función que te permite envolver a tus Pokémon en cristal para alterar su tipo en medio del combate. Tiene el potencial de cambiar radicalmente las batallas, ya que permitir cambiar el tipo de tus Pokémons sobre la marcha es algo muy importante en un juego que gira en torno a los emparejamientos.

Desgraciadamente, en Escarlata y Púrpura vuelven las habituales batallas de gimnasio de un solo tipo, en las que un Pokémon (o incluso un movimiento) puede hacerse cargo de toda la batalla. Para colmo de males, los líderes de gimnasio en Escarlata y Púrpura suelen utilizar un Pokémon final poco común que convierten en común al terastelizarlo al tipo esperado.

Hubo indicios de cómo la Terastelización podría cambiar el juego, como cuando luchamos contra la Elite Four, los entrenadores más duros de Paldea, y el Donphan contrario (un Pokémon de tipo tierra) lanzó un ataque venenoso, destrozando a mi desprevenido tipo hierba. Basta con decir que mi desprevenido Gogoat no tiene ninguna posibilidad. Aunque Escarlata y Púrpura tuvo muchos más momentos de cambio dramático que Espada y Escudo, está claro que Game Freak sigue frenando cuando se trata de llevar los sistemas de batalla de Pokémon a su máximo potencial.

La pesadilla de un entomólogo

(Image credit: Future)

Lamentablemente, Scarlet y Violet no están a la altura de su potencial. Los cimientos de un gran juego están ahí, pero están poco trabajados. Los problemas de rendimiento son el principal problema de la sala, y con razón. Las frecuencias de cuadro son bajas, las animaciones son entrecortadas y los elementos del mundo abierto a veces interactúan de forma torpe. Por cada gran batalla, magnífico horizonte y maravillosa aventura, es probable que encuentres un fallo que condicione tu experiencia.

En las batallas, la cámara puede atravesar el suelo, mostrando un amasijo de polígonos por debajo.

Estos errores y deficiencias no son suficientes para arruinar la experiencia, pero son difíciles de ignorar. En las batallas, la cámara puede atravesar el suelo, mostrando un amasijo de polígonos por debajo. El imput lag (retraso entre que tocas un botón y se produce la acción), aunque poco común, puede suponer una tragedia en la batalla si seleccionas accidentalmente el movimiento equivocado.

Como en el caso del tierno y dulce Phil, que se pasea con cautela por una acalorada contienda entre dos mortíferos supermonstruos, estos fallos y problemas de rendimiento son a veces tan divertidos como frustrantes. Sin embargo, parece absurdo que Nintendo apruebe un producto tan plagado de problemas. Aunque estos problemas técnicos no son suficientes para privar al juego de la alegría y el capricho que lo caracterizan, sí que ensombrecen la experiencia.