La línea Samsung Galaxy S24 podría congelar su precio, y llegar con menos RAM de la que esperábamos

Samsung Galaxy S23 Plus

La serie Samsung Galaxy S24 (incluidos el Samsung Galaxy S24 Plus y el Samsung Galaxy S24 Ultra) son sin duda teléfonos de gama alta, pero podrían no serlo tanto como esperábamos, incluso en el caso del modelo Ultra, el buque insignia.

Esto podría deberse sobre todo a las cantidades de RAM, que según el filtrador @UniverseIce serán de 8GB en el caso del Samsung Galaxy S24 estándar, y se rumorean modelos de 8GB y 12GB del Galaxy S24 Plus y el Samsung Galaxy S24 Ultra.

Como referencia, el Samsung Galaxy S23 y el Samsung Galaxy S23 Ultra tienen las mismas cantidades de RAM que se rumorean para sus sucesores, mientras que el Galaxy S23 Plus sólo viene en una configuración de 8GB, por lo que podría haber una actualización en el caso del S24 Plus.

S24:8GBS24+:8GB,12GBS24 Ultra:8GB,12GB16GB does not exist.November 30, 2023 See more

Pero eso seguiría significando que no hay actualización de las cantidades de RAM para dos de los próximos teléfonos de la serie S de Samsung, y 8GB para un teléfono de gama alta como el Samsung Galaxy S24 parece bastante bajo para los estándares del 2023, por no hablar del 2024, cuando el teléfono se lanzará.

También es menos de lo que se había rumoreado, ya que informes anteriores sugerían que podría haber un modelo de 12 GB del Samsung Galaxy S24 y que el Galaxy S24 Ultra podría tener hasta 16 GB de RAM.

Por lo tanto, nos tomaremos esta última filtración con cautela, pero procede de una fuente creíble y ha sido respaldada por el filtrador yeux1122, que escribe en Naver, una plataforma de blogs surcoreana.

Menos RAM conlleva un precio más bajo

Afirman que Samsung había probado la línea Galaxy S24 con más RAM (lo que explica las filtraciones anteriores), pero que algunas especificaciones (y en particular la RAM) se han visto finalmente "comprometidas" para mantener un precio similar al de los modelos de este año.

Así pues, la única buena noticia de todo esto es que la línea Samsung Galaxy S24 podría no costar más que la serie S23.

Eso significaría un precio de salida de unos 950€ para el Galaxy S24, 1.050€ para el Galaxy S24 Plus, y 1.400€ para el Galaxy S24 Ultra, aunque no estamos seguros de por qué Samsung no podría al menos dar a los compradores la opción de más RAM si lo desean.

Puede que sea un error, pero lo sabremos con certeza el 17 de enero, fecha en la que, según los informes, se lanzarán estos nuevos aspirantes a mejor teléfono Android.