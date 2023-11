Las imágenes filtradas del Samsung Galaxy S24 nos permiten ver claramente el próximo buque insignia

Parece que 2024 podría ser un año de actualizaciones de software para los teléfonos Samsung, en lugar de grandes cambios en el diseño de hardware, ya que ahora hemos visto múltiples imágenes filtradas del Samsung Galaxy S24 y Galaxy S24 Plus, y se parecen mucho a sus predecesores.

Las últimas imágenes proceden de @OnLeaks, un filtrador con un sólido historial, que ha compartido imágenes en X (antes Twitter) en las que se ven unidades falsas de los dos próximos teléfonos.

Una unidad falsa es una maqueta diseñada para parecerse a un teléfono, pero que en realidad no funciona. Los fabricantes de accesorios los utilizan a menudo para diseñar accesorios y a veces también se encuentran en las vitrinas de las tiendas de telefonía y otros lugares.

#Samsung #GalaxyS24 #GalaxyS24Plus dummy units... pic.twitter.com/o6Czmhot52November 14, 2023 See more

No está claro exactamente de dónde proceden estas unidades falsas ni cuál era su uso previsto, por lo que es difícil decir hasta qué punto son exactas, aunque dado que @OnLeaks las ha compartido, es probable que se parezcan bastante a las reales.

También coinciden en gran medida con anteriores renders filtrados del Samsung Galaxy S24, en el sentido de que se parecen mucho al Samsung Galaxy S23 y al Samsung Galaxy S23 Plus, pero con los laterales más planos. Estos próximos teléfonos también podrían tener unos biseles más finos que sus predecesores, según las filtraciones anteriores, pero es difícil saberlo a partir de estas imágenes.

Por lo demás, se parecen mucho, con cámaras de triple lente dispuestas de la misma forma (aunque con el flash en una posición ligeramente diferente), botones de encendido y volumen similares e incluso una disposición similar para el puerto USB-C, la ranura de la tarjeta SIM y el altavoz en el borde inferior.

¿Verdadero o falso?

Sin embargo, si no eres fan de este diseño todavía hay algo de esperanza, ya que el filtrador @Tech_Reve ha afirmado que estas unidades falsas son "falsas". No han dado más detalles al respecto, y dado el buen historial de @OnLeak y el hecho de que estas unidades parecen coincidir con imágenes filtradas anteriormente, pensaríamos que probablemente sean exactas, pero existe la posibilidad de que no lo sean.

En cualquier caso, cabe esperar grandes cambios en otros aspectos de los Samsung Galaxy S24 y Galaxy S24 Plus. Aparte del inevitable aumento de potencia, estos dos teléfonos (junto con el Samsung Galaxy S24 Ultra) podrían tener importantes capacidades de IA, gracias a Samsung Gauss.

Descubriremos todo lo que estos teléfonos tienen que ofrecer bastante pronto, ya que, según los informes, la línea Samsung Galaxy S24 aterrizará en enero, por lo que es posible que veamos un par de los mejores teléfonos de 2024 en las primeras semanas del año.