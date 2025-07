Aunque muchos fabricantes de móviles se están centrando ahora en la IA, la cámara sigue siendo una de las características más destacadas del lanzamiento de cualquier nuevo producto.

Los mejores teléfonos baratos mejoran sus cámaras cada año, y los mejores se jactan de tener un rendimiento similar al de las cámaras DSLR, que utilizan la IA para conseguir una fotografía brillante.

Samsung ha contribuido a impulsar el entusiasmo por las cámaras, y el Galaxy S25 Ultra, en particular, se cuenta entre los teléfonos con mejor cámara que hemos probado. Un rápido vistazo a su hoja de especificaciones revela por qué: tiene uno de los sistemas de cámara más completos que se pueden encontrar en un teléfono.

Pero una gran calidad conlleva una gran complejidad, y muchas de las mejores características de la cámara del Galaxy S25 Ultra no son evidentes a primera vista. He estado usando el mejor teléfono de Samsung desde su lanzamiento y, a continuación, he reunido las mejores funciones relacionadas con la cámara que tienes que probar.

Resumen de especificaciones de cámara del S25 Ultra

Para que todos estemos de acuerdo, aquí tienes un resumen de las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy S25 Ultra:

Cámara principal: 200MP, sensor de 1/1,3 pulgadas, f/1,7, 24 mm, OIS

Teleobjetivo 5x: 50MP, sensor de 1/2,52 pulgadas, f/3,4, 111 mm, OIS

Óptico 3x: 10MP, sensor de 1/3,52 pulgadas, f/2,4, 67 mm, OIS

Ultra gran angular: 50MP, sensor de 1/2,5 pulgadas, f/1,9, 13 mm

Cámara frontal: 12MP, sensor de 1/3,2 pulgadas, f/2,2, 26 mm

Samsung ha liderado la tendencia de los sensores principales de alta resolución, mientras que la serie Ultra también fue una de las primeras en duplicar los teleobjetivos. En este caso, la cámara óptica de 5 aumentos y el teleobjetivo óptico de 3 aumentos ofrecen más versatilidad fotográfica que muchos teléfonos de la competencia.

Pero más allá del hardware del Galaxy S25 Ultra, hay un montón de funciones de software que merece la pena utilizar. Éstas son algunas de mis favoritas, después de haber utilizado el Galaxy S25 Ultra durante los últimos seis meses.

Consigue una composición adecuada

(Image credit: Future)

Si eres fotógrafo, conocerás la regla de los tercios. La regla de los tercios rige la composición de una foto y consiste en colocar las cosas en determinados lugares de la imagen para darles la atención que merecen.

En los ajustes de la cámara del Galaxy S25 Ultra, activa la guía de composición. Tienes la opción de usar líneas de cuadrícula, un nivel o ambos. Yo uso ambas, y te explico por qué.

Las líneas de cuadrícula ponen una cuadrícula de 3 x 3 en tu pantalla para alinear las cosas según la regla de los tercios. Donde se cruzan las líneas, tienes puntos de fuerza, y estos elementos pueden guiarte hacia una composición interesante donde el énfasis está en el sujeto que quieres. Es muy rápido alinear una toma.

El nivel ofrece indicadores horizontales y verticales, o de cabeceo y balanceo. De nuevo, se trata de una referencia muy útil para asegurarte de que las cosas están rectas y niveladas, evitando distorsiones o la necesidad de editar las fotos más tarde.

Deja que la IA te guíe con sugerencias

(Image credit: Future)

Si tus fotos nunca salen bien y no te llevas bien con la regla de los tercios, la cámara puede hacerlo por ti. En los ajustes, activa la opción Sugerencias de disparo y verás una cruz en la pantalla que te indica hacia dónde apuntar con la cámara.

Básicamente, la cámara observa la escena y calcula la mejor composición para ti. Lo único que tienes que hacer es mover la cámara para que la cruz blanca coincida con el círculo central y, cuando se vuelva amarilla, hacer la foto.

Ten en cuenta que al usar este modo se desactivará el nivel del que hablé antes, pero si dejas que la IA guíe tus fotos, probablemente no necesites el nivel de todos modos.

El zoom 2x tiene ventaja en la apertura

(Image credit: Future)

El Galaxy S25 Ultra es probablemente más conocido por ofrecer un zoom 100x. Pero a mí me interesa más el zoom 2x. Que viene de la cámara principal en lugar de utilizar cualquiera de las otras lentes. ¿Por qué me gusta el zoom 2x? Porque tiene una gran ventaja de apertura sobre sus rivales de objetivos dedicados.

Basta con mirar las especificaciones: la cámara principal tiene una apertura de f/1,7, mientras que el 3x tiene f/2,4 y el 5x f/3,4, lo que significa que la cámara principal deja pasar mucha más luz. La opción 2x se debe al recorte del sensor, por lo que ese sensor de 200MP sólo utiliza una parte más pequeña para hacer esa foto, pero los resultados son magníficos.

En cuanto cambies a uno de los otros objetivos (3x o 5x), tendrás una apertura más estrecha, por lo que entrará menos luz en el sensor y es más probable que pierdas detalle o que necesites un ISO más alto, lo que probablemente se traduzca en imágenes granuladas. Por tanto, no dejes de lado el zoom 2x: es una opción útil.

Crea accesos directos a la cámara para mayor velocidad

(Image credit: Future)

Mientras que algunos pulsan dos veces el botón de encendido para iniciar la cámara del Ultra, otros simplemente tocan el icono, pero hay muchas más opciones disponibles para acceder rápidamente a la cámara.

Por ejemplo, si mantienes pulsado el icono de la cámara, aparecerá un menú emergente que te permitirá tomar directamente un selfie, grabar un vídeo o hacer un retrato.

Estos accesos directos también se pueden arrastrar como nuevos iconos. Mantén pulsado "Tomar selfie", por ejemplo, y podrás arrastrarlo y soltarlo en tu pantalla de inicio, para tener acceso instantáneo a la cámara frontal.

Si te gustan los selfies, hay otra forma rápida de acceder a la cámara frontal. Si ya estás en la aplicación de la cámara, desliza el dedo hacia el botón del obturador y pasarás de la cámara frontal a la trasera (y viceversa). Si tienes el inicio rápido asignado al botón de encendido, haz doble clic para abrir la cámara y, a continuación, vuelve a hacer doble clic para cambiar de trasera a delantera.

Perfecciona la fotografía nocturna con Nightography

(Image credit: Future)

Samsung dedica mucho tiempo a hablar de Nightography, un término que ha inventado y que no oirás en ningún otro sitio. Cuando baje la luz, el Galaxy S25 Ultra utilizará automáticamente el «disparo nocturno», pero está limitado a tres segundos.

Cuando entres en el modo Noche, verás la duración de la toma en la parte inferior de la pantalla. Púlsalo y podrás cambiar de «Automático» a «Máximo», con lo que podrás disparar durante mucho más tiempo con poca luz. La razón por la que este ajuste avanzado no está activado por defecto es el movimiento de la cámara. Para obtener un resultado decente con esos ajustes más largos, necesitarás apoyar el teléfono, quizás con uno de los mejores trípodes para teléfono.

Recuerda que también puedes usar el Modo Noche para los selfies en lugar de la «foto nocturna» por defecto, que te da mejores resultados, con iluminación directa para tu cara, para que no salgas borroso.

No uses el ajuste completo de 200MP, excepto...

(Image credit: Future)

El paso de Samsung a una cámara principal de 200MP causó mucha confusión. Con más megapíxeles no se hacen mejores fotos, pero se pueden captar más detalles. Nunca recomendaría disparar en el modo de 200 megapíxeles, excepto en una circunstancia: cuando hay texto que capturar.

Puede tratarse de una señal, un menú o un mapa; algo cargado de información que quieras ampliar para encontrar más detalles y consultarlos más tarde. Para eso son ideales las opciones de 50 y 200 megapíxeles, por encima de las imágenes de 12 megapíxeles que toma normalmente la cámara. Eso significa que puedes capturar todos esos detalles y examinarlos de cerca.

Además, aquí es donde Remaster puede ser realmente útil. Cuando veas una imagen en la Galería, si parece un poco borrosa, desliza el dedo hacia arriba y haz una pausa de un segundo, y aparecerán algunas opciones de edición en la imagen. Toca Remaster y la IA intentará sacar más detalles. En la mayoría de los casos se trata de un enfoque, pero es muy útil para el texto.

La foto definitiva de la Luna

(Image credit: Future)

Samsung causó furor con el Galaxy S23 Ultra en 2023 porque sacaba muy buenas fotos de la Luna. O mejor dicho, el Zoom Espacial 100x de Samsung es estupendo para hacer fotos del espacio, pero solo en determinadas circunstancias.

En primer lugar, sobre ese zoom tan largo: si quieres una foto seria, no pases de 30x porque los resultados no son muy buenos. Cuando superes los 20 aumentos, verás que aparece un cuadro de encuadre en la esquina para ayudarte a alinear las tomas de largo alcance.

Ten en cuenta que cuando el recuadro se vuelve amarillo, estás bloqueado y verás que está un poco más estabilizado. La foto que obtienes es la que está dentro del recuadro amarillo. Es muy útil si vas a hacer fotos con un zoom más largo.

De vuelta a la Luna. Esta es la única vez que usaría los zooms más largos de Samsung, porque la marca añade un poco de magia para que las fotos de la Luna queden increíbles. No es que quiera especialmente fotos de la Luna, pero es un gran truco para jugar con la gente que no tiene teléfonos Samsung. Sólo tienes que acercar el zoom y conseguirás una foto de la Luna que otros teléfonos no pueden igualar.

Y sí, hice la foto de arriba con mi teléfono.

Utiliza tu cámara para códigos QR, URL y otros textos

(Image credit: Future)

Llevar una cámara en el bolsillo en todo momento no sólo sirve para hacer fotos o grabar vídeos, sino que también te ayuda a relacionarte con el mundo que te rodea. Apunta la cámara de tu teléfono a un código QR, por ejemplo, y leerá ese código QR, ofreciéndote un enlace que puedes pulsar. Seguro que la mayoría de los teléfonos hacen esto, pero la función de escaneo de prueba de la cámara del Galaxy S25 Ultra es aún más impresionante.

Apunta con el teléfono a algo que contenga palabras, tal vez un número de teléfono, un correo electrónico o la dirección de un sitio web, y verás aparecer un icono T amarillo en la esquina.

No te limites a hacerle una foto, porque en cuanto pulses el botón T, se te presentará el texto de esa imagen, es decir, toda la información utilizable. Se puede pulsar directamente el teléfono, el correo electrónico o las URL, copiar y pegar el texto, añadirlo a una nota o traducirlo. Créeme, esto es más útil de lo que parece.

No te olvides de la IA

(Image credit: Future)

La IA está presente en todo el Galaxy S25 Ultra, con un par de aspectos destacados que merece la pena utilizar. En primer lugar, Rodear para buscar funciona directamente en el visor de la cámara. Apunta con la cámara a algo sobre lo que quieras saber más, utiliza Rodear para buscar y obtendrás la respuesta, sin necesidad de hacer una foto.

En segundo lugar, la Galería de Samsung es el punto de acceso a sus herramientas de edición basadas en IA. Toca las estrellas bajo una imagen y podrás editarla. Samsung te permite seleccionar fácilmente objetos para eliminarlos, moverlos o cambiar su tamaño en una imagen: puedes dibujar a su alrededor o pulsar prolongadamente sobre ellos para seleccionarlos. Después sólo tienes que arrastrar y soltar.

En tercer lugar, la IA de Google también está disponible en la aplicación Google Fotos. Al igual que con Samsung Gallery, abre Google Fotos y encontrarás la opción de utilizar Magic Editor. Aunque hay mucho solapamiento, me gusta la opción de Google porque te ofrecerá cambiar cosas como el cielo o el agua, lo que supone nuevas y divertidas ediciones de IA.