Las imágenes filtradas del Nothing Phone 2a sugieren que podría tener una extraña omisión de diseño

Una reciente filtración sugiere que el próximo Nothing Phone (2a) podría tomar una sorprendente decisión de diseño al omitir el característico glifo trasero de la línea.

Este chisme procede de OnLeaks, un conocido de la industria que ha compartido sus hallazgos con el sitio de noticias SmartPrix. Afirma que la imagen es un "render de prensa oficial", y en ella se puede ver claramente que la luz no está ahí. En su lugar hay elementos de diseño en espiral que lucen el estilo monocromo de Nothing con un par de cámaras en la esquina superior izquierda. Parece una versión mejorada del Nothing Phone (2).

Nothing phone 2a it looks good 👀#NothingPhone2a #Nothing pic.twitter.com/COODCdo8wpFebruary 5, 2024 See more

Suponiendo que todo sea cierto, deshacerse del glifo es una decisión extraña, en nuestra opinión. No sólo es el estilo característico de la marca, sino que la empresa también anunció un kit de desarrollo del glifo que ofrece a los desarrolladores de terceros una forma de controlar la luz trasera del dispositivo móvil de Nothing. En un principio, se pensó que esta nueva utilidad se extendería al Phone (2a), pero ahora parece que no es así.

SmartPrix señala que estos cambios podrían ser el resultado de un recorte de gastos por parte de la empresa. El Nothing Phone (2a) será un gama media, por lo que no será tan potente como el antiguo Phone (2). Es posible que el glifo sea una de las características a eliminar.

Otro posible diseño

Debemos mencionar que hay una segunda filtración que circula por X (la plataforma antes conocida como Twitter) y que está enturbiando las aguas. Abhishek Yadav, otro conocedor de la industria, ha publicado imágenes prácticas de lo que él afirma que es el Phone (2a). No hay que dar demasiada credibilidad al voluminoso marco negro. GSMArena afirma que se trata de una funda que oculta el diseño real del teléfono inteligente. A lo que hay que prestar atención es al conjunto de cámaras traseras.

Nothing Phone 2A hands on images via https://t.co/2wiaINX5XpSpecifications 📱 6.7" FHD+ AMOLED display120Hz refresh rate🔳 MediaTek Dimensity 7200 chipset🍭 Android 13 most probably 📸 50MP Samsung GN9+ 50MP JN1 rear camera📷 32MP Sony IMX615 front camera - Colour… pic.twitter.com/rjtoSMIr1dFebruary 4, 2024 See more

A diferencia del Phone (2), los objetivos están colocados uno al lado del otro horizontalmente cerca de la parte superior. Esto refleja una filtración anterior de diciembre de 2023 que muestra un posicionamiento similar. Además, la publicación de Yadav enumera las especificaciones para el Phone (2a), revelando que puede tener una pantalla AMOLED Full HD Plus de 6,7 pulgadas (resolución de 2220 x 1080 píxeles) y funcionar con un chip MediaTek Dimensity 7200. En la parte trasera habrá dos objetivos de 50MP con una cámara para selfies de 32MP en la parte delantera.

Filtraciones conflictivas

Entre los dos, es difícil decir a cuál se le debe dar el beneficio de la duda. La publicación de Yadav tiene información detallada, sin embargo, OnLeaks afirma que muchas de las filtraciones del Teléfono (2a) son incorrectas o no confiables. Sus palabras tienen peso para ellos ya que OnLeaks ha demostrado ser una fuente confiable. Ha acertado muchos detalles a lo largo de los años, por lo que nos inclinamos hacia el supuesto render de prensa como el diseño más probable.

Cuando se trata de especificaciones, Yadav proporciona información muy necesaria. Actualmente sabemos muy poco sobre el hardware del teléfono (2a). Eso sí, tómate todo lo que veas aquí con pinzas. Las cosas siempre pueden cambiar en el último momento.

Quizás no tengamos que esperar mucho para saber más. Los rumores en línea sugieren que Nothing realizará un evento en el MWC 2024 (Mobile World Congress) en Barcelona donde podría revelar dispositivos futuros.