El iPhone SE 4 podría ser un iPhone 14 más barato con Botón de Acción

Las especulaciones sobre el rumoreado iPhone SE 4 han dado muchas vueltas en los últimos 18 meses, pero algunos rumores recientes nos han permitido hacernos la mejor idea hasta el momento de lo que podríamos ver en el modelo sucesor del iPhone SE (2022).

Según una fuente anónima de MacRumors, el iPhone SE 4 pasará de su actual pantalla de 4,7 pulgadas a una de 6,1 pulgadas, gracias a que su diseño se basará en el modelo estándar del iPhone 14.

Pero, al parecer, la cuarta generación del iPhone SE no será solo una versión asequible del iPhone 14. Sorprendentemente, la fuente de MacRumors (que se basa en información de preproducción) también afirma que el teléfono tendrá el nuevo Botón de Acción del iPhone 15 Pro, además de un puerto USB-C.

La inclusión de USB-C no sería una sorpresa, ya que es algo que Apple debe incorporar por ley a partir del 2024, pero el Botón de Acción sería más inesperado teniendo en cuenta que ni siquiera está disponible en el iPhone 15 o iPhone 15 Plus. Esto podría indicar lo lejos que está el lanzamiento del iPhone SE 4, ya que puede que solo llegue cuando el Botón de Acción se convierta en una característica común para toda la gama.

Por otra parte, los rumores afirman que el próximo móvil asequible de Apple tendrá una única cámara de 48MP con flash, además de una nueva pantalla OLED del iPhone 14 con Face ID (en lugar de Touch ID). Esto se ha concluido a partir de referencias a 'Pearl' en el desarrollo temprano del iPhone SE 4, que aparentemente es el nombre en clave interno de Apple para el Face ID (identificación facial).

Mientras que todo esto suena a un teléfono bastante convincente para los fans de Apple que no quieren gastar una fortuna en uno de los mejores iPhones, uno de los muchos obstáculos en el camino de un lanzamiento inminente podría ser el módem del teléfono. MacRumors dice que Apple está probando su nuevo módem 5G interno en el iPhone SE 4, pero ahora hay fuertes rumores de que esto se retrasará hasta 2026 (o potencialmente el iPhone 18).

Eso no significa que Apple no pueda cambiar el iPhone 4 SE de nuevo a un módem Qualcomm (que están siendo suministrados a Apple hasta 2026), pero ahora mismo tristemente no hay nada que sugiera que el lanzamiento de un nuevo iPhone SE sea inminente.

Una idea prometedora que todavía tardará mucho en materializarse

El iPhone 13 mini se retiró de la tienda de Apple después de la presentación de los iPhone 15 (Image credit: Apple)

Dado que el iPhone mini ha sido retirado oficialmente y que el actual iPhone SE (2022) parece una reliquia del pasado, sin duda hay un hueco en la gama de iPhone para un modelo como el rumoreado iPhone SE 4, aunque puede que tengamos que esperar hasta 2025 para verlo.

A pesar de los convincentes detalles de este informe de MacRumors (un iPhone 14 recortado con un Botón de Acción y USB-C seguramente se vendería a montones) no hay ninguna sugerencia sobre una posible fecha de lanzamiento, y los detalles bien podrían cambiar a partir de estos primeros prototipos de desarrollo.

Por el lado positivo, parece cada vez más probable que un iPhone SE 4 esté al menos en desarrollo y no sea solo un banco de pruebas para el nuevo módem 5G de Apple. En abril de 2023, el filtrador Jeff Pu también predijo que Apple podría lanzar el iPhone SE 4 en 2025, aunque esto fue rápidamente desmentido por el habitualmente fiable analista Ming-Chi Kuo, que dijo que no está en los planes de Apple para 2024 o 2025.

Si esto es cierto, el iPhone SE 4 podría llegar con el nuevo módem 5G de Apple en 2026. En cualquier caso, el consejo para aquellos que busquen un iPhone asequible sigue siendo echar un vistazo a los iPhone reacondicionados o de segunda mano de Apple.