El iPhone 15 Pro podría acabar con el icónico color dorado

Según un informe de 9to5Mac, Apple se estaría deshaciendo de la opción de oro en el iPhone por primera vez desde su introducción con el iPhone 5s.

Hace tiempo que se rumorea que Apple planea cambiar la línea iPhone Pro de bordes de acero inoxidable a titanio, empezando por el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max. Ahora se dice que Apple está diseñando colores que complementarían el acabado de titanio del iPhone. Se espera que una nueva opción gris sustituya al dorado en el iPhone 15 Pro, y también se ha anunciado una nueva opción azul oscuro.

El iPhone 12 Pro Max venía en azul oscuro, llamado Pacific Blue, mientras que el 13 Pro Max venía en un claro Sierra Blue. Con el iPhone 14 Pro Max, Apple cambió a un tono violáceo llamado Deep Purple. Teniendo en cuenta todas las predicciones de color del iPhone 15. En otras palabras, ahora se espera que el iPhone 15 Pro venga en Plata, Negro Espacial, Gris y Azul Oscuro, para empezar.

Apple podría hacer una actualización a mediados de año como con el iPhone 13 Pro Max y el Alpine Green, pero no lo hizo este año para la serie Pro (el iPhone 14 y 14 Plus ahora vienen en amarillo), así que realmente no podemos apostar por que suceda lo mismo con el 15 Pro.

Buscadores de oro

El iPhone dorado era personalmente uno de mis colores de iPhone favoritos. He tenido un iPhone 7 Plus dorado como mi iPhone más antiguo, un iPhone 11 Pro Max dorado, un iPhone 12 Pro Max dorado y un Pixel 6 Pro dorado porque los iPhones se volvieron realmente caros y no estaba dispuesto a eso.

Al mismo tiempo, la decisión de Apple de retirar la icónica opción dorada es definitivamente un gran cambio en la paleta de colores del iPhone. La variante dorada había ganado popularidad a lo largo de los años por su aspecto elegante y distintivo, y era un básico. Independientemente de los nuevos y extravagantes colores que lanzara Apple, siempre había una opción en negro, plata y oro.

Me gustaba el dorado porque desprendía clase y refinamiento. Supongo que el gris también podría ocupar ese hueco, pero es un poco aburrido cuando ya existen el negro y el plateado. Puede que sea otro paso en el camino que lleva a los smartphones de marca "Pro" a convertirse en un bloque monocromático frente a las coloridas opciones que ofrecen los móviles más baratos, y eso no es nada bueno.