'Desbloquea todas estas nuevas experiencias': los diseñadores del iPhone 16 explican por qué se ha añadido el Control de Cámara

Cuando se trata del iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max (o de cualquier iPhone nuevo), la mayoría de los fans de Apple no esperan oír mucho sobre el proceso de diseño, si no es en los eventos oficiales de Apple.

Es una agradable sorpresa, por tanto, ver que dos diseñadores de Apple han hablado sobre las motivaciones y el proceso de diseño detrás de una de las nuevas características más interesantes de la familia iPhone 16: el Control de Cámara.

Dado que la Apple Intelligence aún no está lista, el flamante Control de Cámara es una de las pocas razones concretas para actualizarse al iPhone 16. Quizá por eso, Rich Dinh, diseñador sénior de productos de Apple, y Johnny Manzari, diseñador de interfaces humanas, decidieron hablar de las ventajas del nuevo botón en el podcast Design Tangents de la revista Cool Hunting.

El concepto de Control de Cámara

Dinh explicó que Camera Control existe para facilitar la captura de fotos y vídeos: «Partimos de la pregunta '¿cómo podemos acercarnos a una de nuestras visiones en la experiencia de la cámara?', que es 'no perderse nunca un momento' [...] Creo que la magia de Camera Control es esa experiencia de captura rápida, acercarnos un poco más».

Manzari añadió: «Lo emocionante de Camera Control es que ofrece muchas mejoras sobre los fundamentos reales, de modo que si pulsas se lanza rápidamente a la cámara, pulsas de nuevo y hace una foto, pulsas y mantienes pulsado y hará un vídeo. Todo ello sin que tengas que reajustar la empuñadura ni hacer ningún cambio, es realmente la experiencia más rápida que hemos tenido nunca.»

iPhone 16 (Image credit: Future)

También señaló que el Control de Cámara es una primicia tecnológica para Apple: «Se trata de una combinación de un sensor de fuerza y un sensor capacitivo en este botón mecánico, que es una primicia en Apple: nunca lo habíamos hecho antes, pero abre todas estas nuevas experiencias».

Dinh añadió: «Para pulsar el botón hasta la mitad, hay que moverlo físicamente, y utilizamos el sensor de fuerza que hay debajo para detectar ese pequeño movimiento a escala micrométrica, enviar una señal al motor Taptic y ofrecer una respuesta háptica».

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

También dijo que el Control de Cámara se diseñó con los «mejores materiales», por durabilidad y estética: «tienes zafiro, tienes adornos de acero inoxidable, y en el iPhone 16 tienes aluminio - todas esas cosas tienen que ser de color a juego».

Dinh continuó: «Lo sorprendente del botón es que está al ras. Esperamos que el teléfono tenga la misma sensación que los teléfonos actuales en cuanto a la forma de agarrarlo y manejarlo, pero le hemos añadido un pequeño reborde para que la experiencia de pulsar el botón hasta la mitad y hasta el fondo sea realmente agradable».

Funcionalidad centrada en la familia

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Con el estilo habitual de Apple, los dos se aseguraron de conectar el Control de Cámara (y el iPhone en general) a experiencias del mundo real y centradas en la familia.

Manzari dijo: «Cuando mi hija era pequeña, yo utilizaba un equipo de cámara mucho más tradicional. Y con el paso de los años me he pasado al iPhone. Es mucho más fácil salir con tus hijos cuando no llevas mucho equipo encima».

Añadió que las herramientas «precisas, pero también lúdicas» incluidas en el iPhone deberían ser tan útiles para un niño pequeño como para un fotógrafo profesional.

Dinh comentó: «Tengo dos hijos pequeños, uno de dos años y medio y otro de seis, y los dos hacen las cosas más divertidas, pero tener el control de la cámara para poder ponerte en marcha y grabar en vídeo... Tengo vídeos que probablemente no se habrían podido grabar de otra forma».

Y continúa: «Cuando le pides a alguien que vuelva a hacer algo no es lo mismo, así que tener esa captura instantánea ha sido increíble».

El episodio completo de 27 minutos de Design Tangents está disponible en Apple Podcasts.

Control de Cámara: nuestra conclusión

Entonces, ¿es el Control de Cámara realmente tan «increíble» como Apple nos quiere hacer creer? La gente que lo ha diseñado difícilmente le va a poner alguna pega, así que aquí tienes una opinión más equilibrada.

En primer lugar, el Control de Cámara es realmente emocionante y, como dicen los diseñadores, es la primera vez que Apple implementa este tipo de tecnología, lo cual es un hecho, no una opinión.

En nuestros análisis de la gama iPhone 16, consideramos que el Control de Cámara es una «excelente incorporación al iPhone», que añade mucha utilidad de forma intuitiva.

Del mismo modo, encontramos que las afirmaciones de Dinh de que el Control de Cámara estaba hecho con materiales de primera calidad eran acertadas, encontrando que el nuevo botón se siente «de gama súper alta, incluso en el iPhone 16 básico». (Hombre, Dihn, cuesta casi 1.000€. No podía ser menos.)

El botón de control de la cámara no es inmune a la escalonada (o desordenada) puesta en marcha del conjunto completo de características del iPhone 16. El uso más natural para un botón como este es un combo de enfoque a medio pulsar y obturador a pulsar, pero aún no está disponible.

También nos pareció que el botón estaba incómodamente situado para capturar fotos y vídeos en vertical.

Sin embargo, la conexión con la ergonomía de las cámaras tradicionales y, por tanto, el fomento de las fotografías de paisajes, encaja con la postura más tradicional de Apple sobre la fotografía en la era de la IA: Cupertino se ha alineado firmemente con la idea de que las fotografías son imágenes de lo que realmente sucedió, en lugar del enfoque más ambiguo basado en la «memoria» adoptado por Google.

El vídeo vertical es un formato cada vez más popular e importante, sin embargo, y tal y como está el Control de Cámara es incómodo de usar de esta manera - y cualquier idea de la tradición es algo socavado por las próximas herramientas de limpieza de IA, de todos modos.

En definitiva, el control de la cámara es una gran adición, y estamos encantados de ver a Apple traer una característica tan inventiva y útil para toda la línea de iPhone - pero en el estilo típico de Apple, es mejor utilizarlo de una manera predeterminada.