¿Estás pensando en pasarte al iPhone 16 Pro? Respuestas a tus principales preguntas

La culpa es mía. Analicé el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max y luego, como suelo hacer, entré en las redes sociales y dije que la gente podía preguntarme lo que quisiera. Normalmente recibo cinco o seis preguntas. Este año, recibí cientos, y revelan mucho sobre cuánto tiempo la gente se aferra a sus iPhones y lo que hacen y lo que no tienen en cuenta a la hora de considerar la actualización a los últimos buques insignia de Apple.

En primer lugar, vamos a ofrecer una introducción rápida sobre lo que ofrecen estos nuevos teléfonos. El iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max son esencialmente el mismo smartphone en dos tamaños diferentes. Ambos ofrecen pantallas ligeramente más grandes que los últimos modelos, chips A18 Pro, iOS 18, sin Inteligencia Artificial de entrada, cámaras actualizadas y el nuevo Camera Control.

Aunque muchas de las preguntas estaban relacionadas con esos detalles, sí que he observado algunas tendencias que indican qué es lo que más os importa:

¿Me durará más la batería?

He recibido muchas preguntas sobre la duración de la batería. Al parecer, bastantes personas han descubierto que el iPhone 15 Pro se calentaba demasiado y que la batería se agotaba rápidamente. Algunos propietarios del iPhone 14 Pro informaron de lo mismo. Querían saber cómo funciona la batería del iPhone 16 Pro y del iPhone 16 Pro Max, si la duración de la batería es mejor y si he experimentado algún problema de sobrecalentamiento. Les expliqué que, aunque a veces los teléfonos se calentaban un poco (durante los juegos, por ejemplo), no noté ningún sobrecalentamiento.

Los propietarios de iPhone también son muy conscientes del potencial de carga de sus baterías. Vi numerosos informes de iPhone 15 Pro con una capacidad de carga del 85% y de iPhone 14 Pro con capacidades de carga entre el 82% y el 75%. Parecían ansiosos por volver a la plena capacidad con teléfonos que podrían ofrecer una duración de batería mejor que nunca. En nuestras pruebas, tanto el iPhone 16 Pro como el iPhone 16 Pro Max ofrecieron una duración de batería mejor que la que habíamos visto nunca en un iPhone (entre 14 y 16 horas de media).

También preguntaron por el rendimiento de las baterías de estos teléfonos durante las tareas más exigentes. Creo que a muchos les preocupa que estas baterías se agoten más rápido cuando se juega a juegos AAA o se editan vídeos. Me alegró explicar que no había sido mi experiencia.

¿No se parecen al último modelo?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un buen número de personas argumentó que, de hecho, yo tenía en la mano el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, lo que significa que estos modelos eran exactamente iguales a los últimos iPhones. Esto es importante para los consumidores porque buscan un diseño fresco y nuevas funciones.

Ya he explicado varias veces que, aunque sí, estos teléfonos tienen un aspecto similar, podemos señalar algunas diferencias obvias. El iPhone 16 Pro Max mide 6,9 pulgadas frente al iPhone 15 Pro Max (6,7 pulgadas), y el iPhone 16 Pro mide 6,3 pulgadas frente al iPhone 15 Pro (6,1). También señalé la otra nueva característica física: el botón de control de la cámara, pero hablaré de ello más adelante.

¿Ha llegado el momento de actualizarse?

Me sorprendió la cantidad de gente que aún tiene modelos de iPhone 12 Pro. Incluso había algunos con el iPhone 11, que tiene un diseño muy diferente, y el iPhone Xs, que fue solo el segundo modelo con Face ID y también tiene ya seis años (los iPhones aguantan de verdad).

Expliqué que, en estos casos, las actualizaciones serían significativas. Habría saltos notables en el rendimiento y la calidad de la cámara. Las baterías son más grandes y los chips más eficientes. Las pantallas son ahora más grandes y ofrecen mayor resolución.

Sin embargo, muchos potenciales usuarios de las actualizaciones tienen iPhone 13 Pro y iPhone 14 Pro. Aquí, obviamente, expliqué que las diferencias serán menos notables. Hay mayor zoom, ahora 5X tanto en el Pro como en el Pro Max, chips más rápidos, Camera Control y la posibilidad de soportar Apple Intelligence, que sólo soportará la línea 15 Pro y superiores.

¿Es grande y pesado?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Llevamos nuestros iPhones en el bolsillo y los sujetamos en la mano, así que, naturalmente, una de las principales preocupaciones de los potenciales usuarios es el peso y la sensación. La mayoría es consciente de que estos teléfonos son un poco más grandes.

Aunque los dos modelos Pro son ligeramente más pesados que sus predecesores, el iPhone 16 Pro Max (227 gramos), por ejemplo, es significativamente más ligero que el iPhone 14 Pro Max (240 gramos). Me preguntaron repetidamente si el iPhone 16 Pro Max de 6,9 pulgadas cabe en los bolsillos y es cómodo de sostener.

Me costó responder a esta pregunta porque, aunque en mis grandes manos de guitarrista se siente bien, puede que no encaje tan bien en alguien con bolsillos y manos más pequeñas.

¿Son resistentes?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Me preguntaron por el cristal, lo que tiene sentido, ya que muchos de nosotros estamos rayando y agrietando nuestras pantallas. Informé de que Apple afirma que el vidrio Ceramic Shield es más resistente, pero no he intentado rayar la pantalla a propósito.

En otras palabras, estas pantallas deben ser más resistentes, pero yo todavía no los pondría en el bolsillo con las llaves.

Pantallas más grandes, ¿en serio?

La mayoría parecían ser conscientes de que estos modelos Pro traen consigo pantallas ligeramente más grandes, pero querían saber si parecerían mucho más grandes que, por ejemplo, los modelos iPhone 15 Pro y Pro Max que poseían.

Es una pregunta difícil porque, a simple vista, no creo que te des cuenta, pero si los sostienes uno al lado del otro, sí, y la diferencia en el tamaño del bisel es especialmente notable.

¿Qué colores son los mejores?

(Image credit: Apple)

Lo mismo me ocurrió con todas las preguntas sobre colores que recibí. La gente no paraba de preguntarme por mi preferencia entre las cuatro opciones de color Pro, Titanio Negro, Titanio Blanco, Titanio Natural y Titanio Desierto. Mis unidades de prueba son Desert y Natural.

Me preguntaron si el Desert es más oro rosa o marrón. Soy un poco daltónico, pero a mí me parece más marrón. También querían saber mi preferencia de color o, como ellos decían, «el mejor color para Pro». Dije que el Negro Titanio, y cuando me presionaron para que les recomendara un color, volví a decir Negro.

Por supuesto, el color es realmente una cuestión de gustos. No sé si el color que a mí me gusta también te gustará a ti. Por si sirve de algo, realmente quiero alguno de los excelentes colores del iPhone 16 en los modelos Pro. Quizá el año que viene.

¿Es mejor la calidad de la cámara?

Macro photos taken with Apple iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Las decisiones de compra no se limitaban a los teléfonos más antiguos y los nuevos modelos. En algunos casos, me preguntaron por la diferencia de calidad de imagen entre el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max. Esto fue fácil porque los conjuntos de cámaras son exactamente los mismos, y la calidad de la foto coincidió en los dos teléfonos.

A los que estaban pensando en cambiar el iPhone 14 Pro, les expliqué que los dos modelos Pro tienen ahora un zoom 5X y que la cámara principal de 48MP es más rápida que la de los modelos anteriores, lo que significa que hay más posibilidades de captar ese momento. También recordé a la gente que incluso la fotografía ultra gran angular de los modelos iPhone 15 Pro ha recibido una actualización importante, pasando de 12MP a 48MP.

Naturalmente, una actualización de los teléfonos más antiguos, como el iPhone 12, significará incalculables nuevas capacidades de la cámara y una calidad de imagen mucho mejor. Curiosamente, no muchos preguntaron por la calidad de vídeo, aunque también hay mejoras (4K 120fps).

¿Es bueno el Control de Cámara?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

A la gente le fascina el Control de Cámara, pero no lo entiende del todo. Algunos lo confunden con el Botón de Acción, que se introdujo el año pasado y sustituyó al interruptor de reposo (no al botón de acción). Me preguntaron cómo funcionaba y si seguía funcionando con una funda puesta. Les expliqué que hay fundas especiales de Apple y de terceros con grandes recortes que lo soportan.

Otros me preguntaron cómo utilizar el nuevo control, preocupados por si era difícil dominarlo y usarlo. Les expliqué mi experiencia: me costó un poco entender las diferencias entre una pulsación fuerte, pulsaciones suaves (respuesta háptica) y gestos, pero enseguida se convierte en algo natural.

A algunos les preocupaba que la ubicación del control de la cámara no fuera adecuada para ellos, y me hicieron algunas preguntas sobre el uso con la mano izquierda. Yo soy diestro, pero creo que usar el control de la cámara con el teléfono en modo vertical es un poco incómodo.

¿Espero al iPhone 17?

Como mencioné, las preguntas que recibí con más frecuencia estaban relacionadas con si tiene sentido actualizar ahora desde modelos que van desde el iPhone Xs hasta el iPhone 15 Pro y Pro Max. Normalmente apuntaba a la cantidad y el nivel de actualizaciones que experimentarías viniendo de cada uno de estos teléfonos.

Cambiar un iPhone 12 Pro por un iPhone 16 Pro se sentirá como un gran salto, mientras que si cambias un iPhone 14 Pro o el 15 Pro de apenas un año de antigüedad, podría sentirse incremental en el mejor de los casos.

Intenté transmitir la idea de que es el momento de actualizarse cuando ya no estás satisfecho con tu teléfono actual o cuando encuentras las características del nuevo teléfono tan atractivas que debes actualizarte ahora.

Algunos ya están pensando en el esperado iPhone 17 del año que viene. Está claro que esperarán porque muchos creen que ese teléfono traerá el cambio radical que desean.

La línea iPhone 16 presenta un enigma porque, mientras que los tamaños de pantalla, las cámaras y el Botón de Control son todos nuevos, una de las mayores novedades, la Inteligencia de Apple, aún no está viva. Puede que sea un motor de actualización, pero todavía no, y puede que no del todo hasta el año que viene.

La mayoría de la gente ni siquiera preguntó por la IA de Apple. Sin embargo, sí recibí una sobre la experiencia de utilizarla en el iPhone 16. Respondí con sinceridad: «Interesante y algo útil, pero aún limitada. Con ganas de ver más».