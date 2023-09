¿Vas a cambiar un iPhone antiguo por un iPhone 15? Haz esto y ya nos darás las gracias

Si has comprado hoy un dispositivo de la serie iPhone 15 y has tenido problemas para configurar el teléfono, no eres el único, pero hay buenas noticias. Apple ha publicado su primera actualización de software para iOS 17, y soluciona los problemas del iPhone 15 para transferir datos desde dispositivos más antiguos.

Si tienes un iPhone antiguo, ve a la app Ajustes y selecciona las opciones de Ajustes generales. A continuación, elige la Actualización de software. Si formas parte del programa de actualizaciones beta, es posible que tengas que desactivar las actualizaciones beta para recibir esta actualización.

Si tu teléfono está ejecutando iOS 17, debes actualizar inmediatamente a iOS 17.0.1 o iOS 17.0.2 si planeas comprar un nuevo iPhone 15, o si estás transfiriendo datos entre dos iPhones. Si tu teléfono no está ejecutando iOS 17, y tiene menos de cinco años, realmente debería, porque el nuevo sistema es muy bueno. Puedes leer nuestro análisis de iOS 17.

Los problemas el día del lanzamiento no son nada nuevo para Apple ni para sus fans, no si se tiene una historia lo suficientemente larga del iPhone como para recordarlo. Estos problemas tienden a aparecer el primer día porque, supongo, más gente activa un teléfono nuevo hoy que casi cualquier otro día del año.

Hemos visto problemas que van y vienen, pero nunca nada por lo que merezca la pena devolver un iPhone. Si tienes un teléfono nuevo y tienes problemas para transferir datos desde tu antiguo iPhone, prueba primero a actualizar el teléfono para ver si Apple te ha dado una solución.

Sí, me pasó a mí, pero Apple lo arregló

Hoy estaba usando mi iPhone 15 Pro Max y estaba teniendo problemas para configurarlo con mi iPhone 14 Pro justo cuando esta actualización entró de golpe. Esperaba que mi iPhone 15 Pro Max simplemente encontrara mi iPhone anterior. El Bluetooth estaba activado, como sugiere Apple. Sin embargo, no pasaba nada.

Mis colegas se conectaron al grupo de Slack con noticias sobre la actualización, y yo actualicé inmediatamente mi teléfono más antiguo. Aunque algunas personas han visto iOS 17.0.2 disponible, mi teléfono sólo necesitaba actualizar a iOS 17.0.1 para que las cosas funcionaran correctamente.

En cuanto mi iPhone 14 Pro se reinició, mi nuevo iPhone 15 Pro Max lo encontró inmediatamente. Hice una foto del patrón en pantalla, parte del proceso de transferencia, y el Pro Max pidió una actualización de software, de inmediato. No fue una actualización corta precisamente, tardó más de quince minutos en completarse.

Una vez hecho esto, todo el proceso se reinició. Necesitaba encontrar mi iPhone 14 Pro de nuevo, pero esta vez, el nuevo Pro Max no tuvo ningún problema. Encontró mi teléfono y copió todos mis ajustes, y los dos teléfonos están actualmente en el proceso de compartir todos mis datos, de forma inalámbrica. Mi nuevo Pro Max dice que esto debería llevar 55 minutos para mis dos teléfonos de 256GB.

Tus diferentes opciones para transferir datos del iPhone

Si vas a transferir datos entre iPhones hoy mismo, Apple te da unas cuantas opciones y la más rápida dependerá de lo que quieras hacer a continuación.

Si quieres empezar a usar tu iPhone de inmediato, puedes descargar una copia de seguridad de tu iPhone antiguo desde iCloud. Esta descarga se realiza en segundo plano para que puedas empezar a utilizar muchas de las funciones de tu iPhone de inmediato. Por desgracia, no podrás utilizarlo todo, incluidas tus aplicaciones de la App Store, hasta que se hayan descargado.

Si quieres tener tu iPhone completamente configurado con todas sus aplicaciones lo antes posible, puedes transferir directamente de un iPhone al otro. Ninguno de los dos iPhone podrá utilizarse mientras se realiza la transferencia, que puede durar hasta una hora o más, dependiendo de la cantidad de cosas que tengas almacenadas en el teléfono. Si grabas muchos vídeos o juegas a grandes títulos, prepárate para esperar mucho tiempo.

La última opción es hacer una copia de seguridad del iPhone en el ordenador Mac y, a continuación, conectar el nuevo iPhone al Mac. El ordenador debería reconocer el nuevo teléfono y ayudarte a restaurar la copia de seguridad en el nuevo dispositivo. Esta es una gran opción para el nuevo USB-C iPhone 15 Pro, especialmente.

Desafortunadamente, Apple no sugiere esta tercera opción en la pantalla de bienvenida del iPhone 15, y me olvidé por completo de que podía usar esa opción de copia de seguridad más rápida antes de comenzar a hablar entre mis dos iPhones. Ahora tengo que esperar ... otros treinta minutos, por lo menos.