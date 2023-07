Filtradas unas fotos del Google Pixel 8 Pro en el mundo real - Y nos muestran su diseño y especificaciones

Los teléfonos de Google tienden a filtrarse más que la mayoría, y la gama Pixel 8 no es una excepción. Hasta ahora ya habíamos visto numerosas filtraciones de especificaciones, así como renders. Pero ahora ha surgido la mayor y más creíble filtración del Pixel 8 Pro que ha habido hasta el momento, ya que hemos visto fotos reales del teléfono.

Estas fueron publicadas en Reddit por un usuario que afirmaba haber recibido el móvil "del equipo de dispositivos de Google para probarlo". Desde entonces ha borrado la publicación (y toda su cuenta de Reddit), pero no antes de que Android Police y otros usuarios guardaran las imágenes que había compartido.

En estas fotos, podemos ver un móvil que se parece mucho a los renders previamente filtrados del Pixel 8 Pro, y también se aprecian algunas diferencias notables con el Pixel 7 Pro. Estas son las fotos filtradas del Pixel 8:

Fotos filtradas del Pixel 8 Pro (Image credit: Reddit)

Estos cambios incluyen una pantalla aparentemente menos curvada (aunque parece que sigue teniendo una ligera curvatura), y un diseño de cámara ligeramente diferente, con las tres lentes traseras alojadas en un panel negro en forma de píldora, y un sensor adicional bajo el flash (que creemos, según filtraciones anteriores, que es para detectar la temperatura). Las imágenes también muestran esquinas más redondeadas que las del Pixel 7 Pro.

No le daríamos demasiada importancia al color del teléfono o al extraño patrón que se aprecia en la parte de abajo de la parte trasera, ya que parece que este Pixel 8 Pro podría estar en una carcasa, e incluso si no lo está, se trata de un modelo prototipo, por lo que probablemente de todos modos no se trate de un acabado listo para la venta o definitivo.

También hemos podido averiguar algunas especificaciones

Junto con el diseño, estas imágenes también muestran algunas especificaciones en la pantalla, entre ellas, 12GB de RAM y 128GB de almacenamiento. También aparece la palabra "husky", que ya se había relacionado con el Pixel 8 Pro como nombre en clave, y la palabra "zuma", que ya se había relacionado con el chip Tensor G3 que esperamos que equipe el teléfono.

Como siempre ocurre con las filtraciones, no podemos saber si esta información es de fiar, pero sin duda parece real, especialmente con todas esas pegatinas en la parte posterior que apuntan a que se trata de un dispositivo de prueba, y además, resulta curioso que el autor ha eliminado toda su cuenta de Reddit (es probable que esté relacionado con que haya roto un contrato de confidencialidad).

Probablemente no sabremos con certeza la veracidad de esta información hasta octubre, ya que será entonces cuando se lance la gama Pixel 8. Pero teniendo en cuenta el historial de filtraciones de Google, imaginamos que aparecerán muchas más imágenes y rumores sobre este aspirante a mejor teléfono antes de que sea lanzado oficialmente al mercado.