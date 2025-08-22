El iPhone 17 podría incorporar estas fundas TechWoven filtradas, pero los fans de Apple siguen echando de menos sus antiguas fundas de cuero

Las fundas FineWoven de Apple para el iPhone 15 (arriba) ya no se fabrican, pero según las últimas filtraciones, parece que tendrán unas sucesoras llamadas TechWoven.

Apple podría lanzar una nueva funda para sustituir a la FineWoven, que ha dejado de fabricarse

Según se informa, la nueva funda está fabricada con tejido texturizado

Estará disponible en varios colores y podría funcionar con una «correa cruzada»

Cuando Apple lanzó la serie iPhone 15, también presentó una nueva funda denominada FineWoven que, según la empresa, era más respetuosa con el medio ambiente que las alternativas de cuero. Sin embargo, esta funda resultó ser un desastre, con una avalancha de quejas sobre su aspecto y su falta de durabilidad. A pesar de ello, parece que Apple no ha desistido en su búsqueda de un sustituto, y una nueva filtración parece revelar la funda protectora que la empresa podría lanzar junto con el iPhone 17 a finales de este año.

En una publicación en su sitio web, el filtrador Majin Bu ha publicado lo que afirma que son fotos de la próxima sucesora de FineWoven, llamada TechWoven. En ellas se muestra toda la gama de colores en los que aparentemente estará disponible la funda, incluyendo verde, naranja, negro, azul marino y morado. Al igual que FineWoven, que estaba fabricada con un tejido «microtwill», Bu afirma que TechWoven «sigue siendo una funda de tela, pero el material se ha rediseñado para ofrecer una mayor durabilidad y un uso diario más práctico».

Bu says this takes the form of a “slightly textured weave,” and their photos show a dimpled effect when viewed up close. Crucially, the leaker alleges that the case surface “maintains a consistent appearance even after weeks of use.” If true, that might address one of the key criticisms of FineWoven, which often seemed to deteriorate in appearance after a period of sustained usage.

The cases will also feature metallic buttons, cutouts for lanyard bands, MagSafe compatibility, and an integrated Camera Control cover, the post contends. There will supposedly be options for every model in the iPhone 17 range, including the iPhone 17 Air.

The FineWoven follow-up

Esta no es la primera revelación de Majin Bu sobre TechWoven. Hace solo dos días, el filtrador publicó imágenes de lo que, según él, era el embalaje de la funda TechWoven. Antes de eso, subió una imagen de una sola funda TechWoven en X, aunque señaló que se trataba de una réplica y no de un producto fabricado por Apple, lo que sugiere que las fundas de la última publicación de Bu también podrían ser réplicas.

Curiosamente, el embalaje revelado recientemente por Majin Bu contenía la frase «Compatible con Crossbody Strap». Apple no vende ningún producto con ese nombre, pero el fabricante de accesorios para iPhone OtterBox sí. Dado que la funda TechWoven supuestamente incluye ranuras para cordones, eso podría indicar que Apple la ha hecho compatible con el accesorio de OtterBox. Por otra parte, Apple podría estar planeando vender su propio producto llamado Crossbody Strap, tal vez como una característica de seguridad para frustrar a los ladrones.

Las reacciones a los rumores sobre la funda TechWoven han sido hasta ahora mixtas. En Reddit, el comentario más destacado en una publicación que enlazaba con la cobertura de la funda TechWoven era un sucinto «eso es un no por mi parte», y muchas de las quejas citaban los precios tradicionalmente altos de Apple para los accesorios de su propia marca. Muchos también señalaron que echaban de menos la calidad de las primeras fundas de cuero de Apple de la época del iPhone 8 y el iPhone X.

Sin embargo, las respuestas a la última publicación de Majin Bu en X fueron más positivas, por lo que queda por ver si TechWoven puede tener éxito donde FineWoven fracasó.

No hay duda de que el desastre de FineWoven fue un tropiezo para Apple, y aunque todavía había mucha gente a la que le gustaban las fundas, la opinión predominante era negativa. Eso significa que Apple está bajo presión para hacerlo mejor esta vez. A solo unas semanas de la fecha de lanzamiento del iPhone 17, pronto sabremos si estas fundas TechWoven de las que se rumorea pueden arreglar las cosas.