Google Maps tiene una gran actualización para los conductores

Usar Google Maps para navegar con tu móvil Android es ahora mucho más rápido, gracias a una actualización que Google ha introducido discretamente en tu dispositivo.

Ahora, al iniciar la aplicación y pulsar el icono del micrófono en la barra de búsqueda, aparecerá una nueva "forma más rápida" de buscar en Google Maps. Sólo tienes que decir dónde quieres ir y un nuevo y mejorado Asistente de Google será capaz de obtener rápidamente las direcciones. También puede ser un poco más útil, ya que en nuestras pruebas, cuando preguntamos específicamente por la forma más rápida de llegar de A a B, nos sugería automáticamente el modo de transporte más rápido.

Antes, los controles de voz de Google Maps no eran terribles, pero sí lentos, y a veces resultaba igual de rápido teclear las indicaciones que necesitabas. Además, si la aplicación no te escuchaba bien, tenías que esperar una eternidad a que te diera las indicaciones erróneas, para luego tener que corregirlas y volver a repetir el proceso.

Gracias a la nueva y mejorada implementación del Asistente de Google, usar tu voz para pedir indicaciones a Google Maps es mucho más rápido. Y lo mejor de todo es que, a medida que hablas, verás una gran lectura de todo lo que has dicho, lo que te permitirá detectar fácilmente si Google no te ha entendido o te ha entendido mal, para que puedas corregirlo antes de que pierda el tiempo buscando indicaciones que no necesitas.

(Image credit: Future)

No es necesario instalar una nueva app

Además, en la pantalla aparecerá una lista de opciones de categorías que puedes tocar en lugar de hablar, y que mostrarán al instante una lista de servicios cercanos que coincidan con la descripción que has tocado. Parecen un poco superfluas, ya que las categorías están disponibles en la pantalla principal de Google Maps, pero no estorban, así que no vamos a quejarnos demasiado.

Hemos probado la función mejorada y nos ha parecido bastante más rápida que antes. Y puede que solo seamos nosotros, pero parece que usar el Asistente de Google de nuestro teléfono para obtener direcciones en Google Maps también es más rápido.

La actualización ya debería haber llegado a tu móvil, incluso si no has actualizado Google Maps recientemente. Esto se debe a que se trata de una actualización del lado del servidor por parte de Google, por lo que no es necesario instalar una nueva versión de la aplicación para poder disfrutar de una búsqueda más rápida.