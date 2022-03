Xiaomi 12 Ultra: todo lo que sabemos sobre el tope de gama

La gama Xiaomi 12 se lanzó en China en diciembre de 2021, y está a punto de lanzarse a nivel global. Eso sí, de momento solo se han anunciado tres modelos: el Xiaomi 12 estándar, el Xiaomi 12 Pro y el Xiaomi 12X, por lo que todavía no hay confirmación oficial de que habrá también un Xiaomi 12 Ultra, que sería el tope de gama.

Pero esto no significa que no exista, ya que lo cierto es que ya ha habido muchas filtraciones y rumores sobre el Xiaomi 12 Ultra, por lo que estamos prácticamente seguros de que también llegará próximamente.

Los fans de la tecnología móvil pueden emocionarse de cara a este lanzamiento, ya que Xiaomi mostrará en este dispositivo todas las novedades y especificaciones más top que han estado desarrollando. En este artículo vamos a repasar todo lo que sabemos hasta ahora sobre el teléfono más bestia de Xiaomi hasta la fecha.

Por dar un poco de contexto, el Xiaomi Mi 11 Ultra que se lanzó en 2021 contaba con una pantalla enorme, tres cámaras traseras increíbles, una segunda pantalla en la parte trasera del móvil, una carga rapidísima, y el mejor chip que había en el mercado en ese momento. Sin dudas es un teléfono fantástico, aunque su elevado precio hizo que mucha gente no pudiera comprárselo.

Si bien el Xiaomi Mi 11 Ultra del año pasado era un dispositivo impresionante, no era perfecto, y hay muchas cosas que la compañía puede mejorar en el Xiaomi 12 Ultra de este año.

Xiaomi 12 Ultra: precio y disponibilidad

Como hemos comentado antes, algunos de los móviles de la gama Xiaomi 12 ya han sido lanzados en China; concretamente, el Xiaomi 12 estándar, el Xiaomi 12 Pro y el Xiaomi 12X. Pero esperamos que haya muchos más modelos en esta familia insignia de Xiaomi de 2022, tales como el Xiaomi 12 Ultra, el Xiaomi 12 Lite, y posiblemente un Xiaomi 12T y 12T Pro.

A juzgar por lo que pasó el año pasado con la gama Xiaomi Mi 11, el modelo Ultra podría ser presentado en España en mayo, ya que es cuando se puso a la venta en 2021. Por otro lado, también es posible que este año llegue junto con el modelo estándar, que según las últimas noticias podría ser presentado a nivel global el 15 de marzo, aunque esto lo vemos menos probable. Eso sí, ya que de momento solo ha habido dos modelos Ultra en los años anteriores, todavía no contamos con un historial muy amplio para saber qué hará la compañía.

También cabe señalar que ha habido una filtración que ha afirmado que no habrá un Xiaomi 12 Ultra este año, ya que según esta fuente, la compañía solo pretende lanzar un teléfono tan potente en 2022, y que será el Xiaomi Mi Mix 5... pero lo cierto es que esta información no ha sido respaldada posteriormente, por lo que no parece que estuviera en lo cierto.

De hecho, rumores más recientes han sugerido que el Xiaomi 12 Ultra podría llegar en el tercer trimestre de 2022, lo que significa que este móvil podría lanzarse en julio, agosto o septiembre.

Respecto al precio... pues sin dudas acertaríamos si dijéramos simplemente que va a ser un teléfono caro.

Pero claro, eso no es concretar mucho precisamente. Lo que sí podemos hacer es fijarnos en el precio del Xiaomi Mi 11 Ultra del año pasado, que se lanzó en España por 1.199€. Y lo más seguro es que este año el nuevo Xiaomi 12 Ultra cueste algo parecido.

De momento, las filtraciones sobre el precio del próximo tope de gama solo han confirmado que este año será igual de caro, y las altas especificaciones del dispositivo apuntan a lo mismo.

Xiaomi 12 Ultra: noticias y rumores

La información más importante que conocemos del Xiaomi 12 Ultra, en realidad no procede de las filtraciones, sino de los móviles que ya han sido lanzados: el Xiaomi 12 y el 12 Pro. Hemos podido ver los puntos que tienen en común estos dos modelos, y que nos dan pistas de las características que seguramente encontraremos en el Xiaomi 12 Ultra.

Tanto el Xiaomi 12 como el 12 Pro equipan el nuevo chip Snapdragon 8 Gen 1, sus pantallas tienen una tasa de refresco de 120Hz, cuentan con una cámara selfie de 32MP, una principal trasera de 50MP y soportan carga inalámbrica a 50W. Además, el Xiaomi 12 estándar cuenta con 8GB de RAM y un almacenamiento de 128GB, mientras que el Xiaomi 12 Pro sube la apuesta a 12GB de RAM y 256GB.

Por lo tanto, estas son las características mínimas con las que contará el Xiaomi 12 Ultra.

Más allá de eso, el Xiaomi 12 Pro tiene una pantalla de 6.7 pulgadas y resolución 2K, tres cámaras traseras de 50MP (lo que incluye un teleobjetivo y una ultra-angular), y se puede cargar por cable de forma rapidísima a 120W. Obviamente, no esperamos ningún recorte en ninguna de estas áreas en el Xiaomi 12 Ultra.

Ahora pasemos a hablar de las filtraciones. Todas ellas se centran en un aspecto clave del Xiaomi 12 Ultra: su impactante módulo de cámaras trasero. Hemos visto un molde de aluminio del teléfono, un render digital y también una funda para el móvil, y todos ellos muestran una protuberancia de cámara circular realmente enorme: podemos esperar que habrá muchas cámaras traseras.

Otra información curiosa que también ha visto la luz es que podría haber también una versión Xiaomi 12 Ultra Enhanced, de la que todavía no sabemos mucho más que su nombre, pero todo apunta a que será algo así como un Xiaomi 12 Ultra-Ultra, es decir, un modelo incluso superior.