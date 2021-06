Windows 11 llevará las aplicaciones de Android al SO de Microsoft de forma nativa

Microsoft ha anunciado durante su evento de presentación oficial de Windows 11 celebrado el 24 de junio, que el nuevo sistema operativo permitirá usar las aplicaciones de Android de forma nativa. Esto será posible a través de la Amazon App Store y se podrá acceder desde la nueva Microsoft Store. De esta forma podrás instalar de forma local tus aplicaciones preferidas y acceder a ellas desde la barra de tareas o desde el menú de Inicio.

No dieron muchos detalles sobre este añadido sorpresa de Windows 11, pero lo más seguro es que conozcamos más en los próximos días. Lo que sabemos de momento es que las apps se podrán colocar en la nueva zona dedicada a ellas, y en el evento nos mostraron cómo se ejecutaba TikTok en su propia ventana dedicada en el escritorio.

Ya que este anuncio fue realmente rápido, no estamos seguros de cuántas aplicaciones Android estarán disponibles en Windows 11, pero sea como sea es algo que nos emociona, ya que muchas versiones de escritorio de aplicaciones populares como Instagram dejan mucho que desear. Tras ver la versión web de TikTok, está bastante claro por qué han elegido precisamente esa app para la demostración.

Esta no es la primera vez que Microsoft intenta implementar las aplicaciones Android en Windows. Más de uno recordará por ejemplo 'Windows Bridge For Android', que salió en 2016 y pretendía convertir las apps de Android en aplicaciones universales de Windows. Pero lo cierto que este intento solo duró un año y luego desapareció... Y este nuevo anuncio significa que las ganas de poder ejecutar apps de Android en Windows no se desvanecieron.

Al igual que pasa con la mayoría de actualizaciones y versiones de Windows, Windows 11 saldrá primero para los miembros del programa Insider. También está esa versión filtrada que ha circulado por la red los últimos días, pero nosotros no recomendamos que la descarguéis, y menos teniendo en cuenta que cuando salga oficialmente Windows 11, lo podréis instalar de forma gratuita.

