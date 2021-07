Windows 11 ha bloqueado el uso del menú clásico de Windows 10

Windows 11 ha bloqueado la posibilidad de volver al menú de inicio tradicional de Windows 10 en su última versión preliminar, lo cual ha disgustado a muchos usuarios que están probando el nuevo sistema operativo.

Esto no nos sorprende, ya que la posibilidad de usar el menú clásico alineado a la izquierda solo era posible mediante un truco, tal y como señaló Tom’s Hardware, de hecho, para ello había que hacer una serie de modificaciones en el Registro.

Recuerda que modificar el Registro no es algo recomendable, y menos para aquellos que no sepan qué están haciendo, porque un mínimo fallo en el Registro puede hacer que todo el sistema tenga serios problemas. Dicho esto, se supone que la gente que está probando Windows 11 son personas con cierto nivel de conocimientos informáticos, pero claro, el simple hecho de que lo que se está probando es una versión preliminar significa que ya vendrá con suficiente cantidad de bugs y fallos sin necesidad de tocar el Registro.

Con la nueva versión preliminar 22000.65, Microsoft ha modificado Windows 11 de tal manera que las modificaciones en el Registro con el fin de volver al menú clásico ya no funcionan, y ahora ya no hay ninguna manera de poder usarlo, lo cual es una pena para aquellos a los que no les guste el nuevo aspecto del menú de Windows 11.

Hora de analizar y probar

Que hayan bloqueado esta posibilidad tiene sentido, teniendo en cuenta que Microsoft quiere que los que están probando el nuevo sistema operativo usen el nuevo menú para poder encontrar errores o problemas y de esta manera poder solucionarlos; este es al fin y al cabo el objetivo del programa Windows Insider.

No está claro si una vez que se lance la versión final de Windows 11, Microsoft podría volver a permitir el uso de un menú más parecido al de Windows 10... eso ya lo veremos. Tendría sentido si quieren atraer a todos esos usuarios a los que les eche para atrás el nuevo aspecto del menú. Esto es debido a que han cambiado muchas cosas, por ejemplo, la alineación es centrada ahora (en vez de a la izquierda como antes).

Obviamente no sabemos qué hará Microsoft finalmente, y es muy probable que el feedback y las opiniones de los que están poniendo a prueba Windows 11 influya en su decisión. De todos modos, aunque decidan no dar la opción de un menú clásico de forma nativa, seguro que habrá muchas compañías de terceros que ofrezcan programas con esta finalidad.

Windows 11 se lanzará oficialmente al público a finales de 2021 y será una actualización gratuita para los usuarios de Windows 10, y en teoría también para aquellos que todavía usen Windows 7 o Windows 8.1.

Aquí tienes algunas de nuestras guías donde te explicamos cómo hacer cosas relacionadas con Windows 10: