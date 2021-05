WhatsApp por fin te permitirá transferir chats entre iPhone y Android

Se ha descubierto que una futura actualización en fase de pruebas permite mover todos tus chats de WhatsApp a un dispositivo diferente con un par de pasos simples.

Una de las cosas más frustrantes de cambiar de móvil es asegurarte de que tus conversaciones de WhatsApp están a salvo. Si mueves tus chats entre un iPhone y otro, el servicio iCloud se encarga de todo mediante la descarga de una copia de seguridad al nuevo terminal.

Pero si decides moverte a otra plataforma como Android o viceversa, es una movida, y normalmente acabas con los chats de grupo vacíos y sin stickers ni GIFs.

Hacer las cosas más fáciles

WhatsApp es una de las aplicaciones más populares en Android e iOS. Permite a millones de usuarios comunicarse cuando quieras. Es difícil imaginarse ahora mismo una aplicación de mensajería que no use datos, y no parece que vayamos a volver a los SMS...

Actualmente, estas aplicaciones se usan para enviar vídeo, stickers, memes e incluso dinero. Es la app por excelencia para muchos, sin importar cuánto uses el móvil.

Pero ahora hemos llegado al punto en el que queremos (o necesitamos) un terminal nuevo, y gran parte del cambio está en transferir todos esos mensajes. Puede ser por nostalgia o por mantener los de un ser querido, y WhatsApp tiene constancia de ello.

El resurgir de la migración

Por ahora, las capturas de pantalla muestran un desarrollo donde se asegura que la última versión de WhatsApp está en ambos dispositivos, sin importar si son Android o iOS. Después de este paso, comienza la migración.

(Image credit: WABetaInfo)

También da la opción de mover datos a un número de teléfono distinto. Esto ya se puede hacer, pero es más bien un juego de azar, porque da igual si lo haces con un nuevo iPhone o con un sistema operativo diferente.

Parece que está todavía en las primeras fases de desarrollo, pero conforme se acerca la temporada del nuevo iPhone, no sería una sorpresa ver esta nueva función surgir justo antes de que acabe el año.