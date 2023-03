Una gran actualización de la cámara del Samsung Galaxy S23 podría llegar pronto

Las fotos y los vídeos hechos con los teléfonos Samsung Galaxy S23 podrían ser mucho mejores en el futuro: se rumorea que en breve llegará una nueva actualización que mejorará el rendimiento de la cámara y corregirá errores.

El rumor procede de Ice Universe (opens in new tab) (según PhoneArena (opens in new tab)), que afirma que la actualización de "optimización de la cámara" será "grande". La misma fuente ya había señalado problemas en el rendimiento HDR del Galaxy S23.

En pro de la ecuanimidad, debemos señalar que estamos bastante satisfechos con las cámaras del S23: el Galaxy S23 consiguió una puntuación de 4/5 por sus cámaras en nuestro análisis (opens in new tab), mientras que el Galaxy S23 Ultra (opens in new tab) registró un 4,5/5 aún mejor en nuestras pruebas.

¿Puede arreglarlo Samsung?

Como demuestran nuestros análisis, se trata claramente de teléfonos con cámaras excelentes, aunque en Reddit (opens in new tab) se han denunciado diversos problemas. Es difícil determinar el alcance de estos problemas, aunque parece que afectan a algunos usuarios.

Por el momento, no está claro qué mejoras y correcciones traerá consigo la rumoreada actualización, pero si tu Galaxy S23 no te ofrece buenos resultados, el próximo parche de software podría ser suficiente para solucionarlos.

Tanto el Galaxy S23 como el Galaxy S23 Plus están equipados con una cámara trasera de triple lente de 50MP+12MP+10MP y una cámara selfie de 12MP en la parte delantera. El Galaxy S23 Ultra tiene la misma cámara selfie, pero cuenta con un módulo de cámara de objetivo cuádruple de 108MP+12MP+10MP+10MP en la parte trasera.

Los teléfonos modernos nunca están terminados del todo

Ya sea Android 13 o iOS 16, estamos acostumbrados a las actualizaciones anuales de software para nuestros móviles, actualizaciones que añaden nuevas características y funcionalidades, y a la vez solucionan errores y fallos, para que nuestros terminales sean mejores con el paso del tiempo.

Esto se ha extendido también a la fotografía móvil, como demuestra esta nueva filtración. Nada cambia en el hardware físico del Galaxy S23 o de cualquier otro smartphone, pero los retoques en el código subyacente pueden hacer que las fotos y los vídeos tengan mejor aspecto que nunca.

Es un signo de la fotografía computacional de la que ahora son capaces los smartphones: no se trata solo de la cantidad de información captada por los objetivos de la cámara, sino también de cómo se procesa y refina esa información para producir un resultado final. Ese procesamiento puede mejorarse con actualizaciones de software.

Si la cámara de tu móvil no te da fotos y vídeos que te satisfagan, otra opción es sumergirte en las muchas aplicaciones de edición gratuitas que hay disponibles para móviles, sin olvidar las opciones predeterminadas de Google Fotos y Apple Fotos.