Una de las series más esperadas de Marvel no llegará a Disney+ hasta el año que viene

Una esperadísima serie de Marvel se ha retrasado definitivamente hasta el 2023, según un nuevo informe.

Según TVLine (opens in new tab), Invasión Secreta, una serie de Marvel para Disney+ que se suponía que iba a lanzarse este año, no llegará al servicio de streaming hasta el año que viene. TVLine afirma que la serie, protagonizada por el Nick Fury de Samuel L Jackson entre otros, se estrenará en algún momento del 2023, lo que significa que llegará junto a la segunda temporada de Loki y otras tres series el año que viene.

El retraso en el estreno de Invasión Secreta no debería ser una sorpresa para los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Anteriormente, Jackson confirmó que volvía al Reino Unido para rodar los reshoots de la serie de Disney+, diciendo al presentador de televisión Jimmy Kimmel que estaría de vuelta en Londres en agosto.

Los rodajes adicionales en películas y series de televisión no son algo fuera de lo común en estos días, sobre todo después de la pandemia. Sin embargo, los filtradores de Marvel, como DanielRPK (según Les Dossiers Geek (opens in new tab)) y Greatphase (opens in new tab), han afirmado que los reshoots de Invasión Secreta formarán parte de un rodaje de cuatro meses de duración junto a The Marvels, una de las propuestas cinematográficas de Marvel para el 2023.

Así que Invasión Secreta no estará lista para su lanzamiento antes de que termine 2022. Sin embargo, es probable que esté lista para su estreno a principios del año que viene, lo que le permitirá dar el pistoletazo de salida a la programación de Marvel Studios para 2023. Nos hemos puesto en contacto con Disney para que nos dé su opinión y actualizaremos este artículo si recibimos respuesta.

Invasión Secreta es una de las cuatro series de televisión de Marvel que se están produciendo ahora mismo, con la ya mencionada segunda temporada de Loki que también se está rodando en Londres. Mientras tanto, la fotografía principal ha comenzado en otra serie de televisión de la Fase 4 del UCM en Eco, mientras que la producción completa está programada para comenzar en el programa de Disney+ de Ironheart en agosto.

Ese cuarteto no serán los únicos proyectos de Marvel Studios que podrían llegar en el 2023. Tres películas del UCM (Ant-Man y la Avispa: Quantumania, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, y The Marvels) están programadas para aterrizar exclusivamente en los cines en febrero, mayo y julio del 2023 respectivamente.

¿Por qué Invasión Secreta necesita rodajes adicionales?

Invasión Secreta está en fase de rodaje por varios motivos (Image credit: Marvel Studios)

A continuación hay posibles spoilers y descripciones de escenas de Invasión Secreta. Vuelve atrás si no quieres leer sobre esto.

Como era de esperar, Invasión Secreta está siendo sometida a un nuevo rodaje para permitir que su narrativa fluya sin problemas durante (y entre) los episodios.

Sin embargo, hay una razón mucho más seria por la que se están volviendo a rodar partes de la serie de televisión del UCM: La invasión rusa de Ucrania.

Según DanielRPK, un informante de Marvel (recogido por Reddit (opens in new tab)), la historia de Invasión Secreta contiene actualmente una secuencia que se acerca demasiado a los acontecimientos del mundo real. Al parecer, la escena comprende un ataque de algunos Skrulls, que se hacen pasar por soldados rusos, y coordinan un ataque terrorista en la Plaza Roja de Moscú, que provoca la muerte de algunos ciudadanos ucranianos.

Como es lógico, teniendo en cuenta los acontecimientos que se están produciendo en Ucrania en estos momentos, Marvel ha decidido volver a rodar esta escena (y cualquier otra de naturaleza similar). Está claro que el estudio ha tomado la decisión correcta, a la luz de la guerra en curso. Marvel eliminó un argumento potencialmente relacionado con la pandemia de El Halcón y el Soldado de Invierno antes de que esa serie llegara en mayo del 2020 (cinco meses después de que se descubriera inicialmente el Covid-19), por lo que el estudio tiene antecedentes de haber eliminado correctamente el contenido sensible de sus producciones.

Estamos seguros de que todos los fans del UCM están dispuestos a esperar la llegada de Invasión Secreta si eso significa que estas escenas se reducen, se modifican o se eliminan por completo. En el gran esquema de las cosas, el retraso de una serie de televisión de Marvel es algo insignificante comparado con lo que está sucediendo en Ucrania.