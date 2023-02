Un nueva filtración del iPhone 15 Pro nos muestra un diseño actualizado para el próximo móvil premium de Apple

Las filtraciones y rumores sobre el iPhone 15 (opens in new tab) no paran, y ahora tenemos nuevos renders del modelo Pro del buque insignia de Apple que se espera para septiembre, y nos muestran bastantes cambios con respecto al modelo actual.

La información nos llega a través de 9to5Mac (opens in new tab), y los renders se basan en detalles proporcionados por un "fabricante de fundas fiable". Es una fuente que normalmente es fiable cuando se trata de avances del hardware de Apple (aunque no siempre).

En cuanto a las diferencias con el iPhone 14 Pro (opens in new tab), vemos unos marcos más finos alrededor de los lados de la pantalla y una forma más redondeada en general. El puerto Lightning se ha cambiado por uno USB Tipo-C, algo que ya esperábamos este año.

Así podría ser el iPhone 15 Pro (Image credit: 9to5Mac)

Curvas y relieves

9to5Mac ha comentado: "el propio marco también está más curvado que antes, asemejándose al diseño de los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas (opens in new tab) y al nuevo MacBook Air M2". "Esto podría hacer que el teléfono sea más cómodo de sostener y menos propenso a toques accidentales".

También vemos una protuberancia más pronunciada en el módulo de cámaras de la parte posterior, que también es algo que ya habíamos escuchado en rumores anteriores (opens in new tab). Probablemente estemos ante un módulo trasero de cámaras mejorado, aunque esta filtración sólo se refiere a la estética externa del móvil.

Estos renders coinciden con una foto filtrada del iPhone 15 Pro (opens in new tab) que hemos visto esta semana; en ella sólo se ve el puerto USB Tipo-C de datos y carga del teléfono, pero también hay indicios de que el marco y los bordes del dispositivo van a ser un poco más redondeados.

Otros refinamientos del iPhone

Si estos renders son precisos (y no tenemos ninguna razón real para pensar que no lo sean) muestran que nos espera un sutil cambio en el diseño del iPhone en 2023 (no es que Apple vaya a hacer algo significativamente diferente).

Por lo que podemos deducir de esta filtración, nos gusta la dirección que Apple está tomando con esto, redondeando un poco los bordes más planos y angulosos de los modelos iPhone 14 (opens in new tab). Es un pequeño cambio de aspecto que hará que el móvil sea más cómodo en la mano que los anteriores.

En cuanto a los marcos más finos (algo que también habíamos escuchado ya (opens in new tab)), siempre es una ventaja. Significa que hay más espacio para la pantalla manteniendo el miso tamaño del cuerpo del teléfono, aunque es poco probable que cambie la resolución de las pantallas: seguirá habiendo el mismo número de píxeles.

También es bueno ver que Apple cambia el puerto del iPhone a USB Tipo-C, en línea con los iPads, incluso si aunque al parecer vendrá con algunas limitaciones (opens in new tab). Eso debería significar que dispositivos como cables y cargadores sean más fáciles de intercambiar entre dispositivos Apple en el futuro.