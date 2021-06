Tras el E3 2021, los futuros eventos podrían ser una combinación entre presenciales y virtuales

Este año, el E3 se celebrará de forma totalmente virtual por primera vez, pero la ESA (la Asociación de Software Electrónico) ha afirmado que aunque los eventos presenciales vuelvan en un futuro, podrían combinarlos con elementos virtuales.

En una entrevista reciente con GamesIndustry.biz, el presidente de la ESA, Stanley Pierre-Louis, dijo que el hecho de que este año el E3 sea totalmente online le brindará a la organización nuevas oportunidades de aprender qué elementos funcionan y qué cosas se podrían mantener en futuros eventos.

"Esto nos dará la oportunidad de presentar a los miembros de la industria, los medios y los fans, una oportunidad de participar completamente", dijo Pierre-Louis, "y creo que eso nos da una oportunidad realmente única de aprender este año qué cosas podemos mantener en futuros eventos, que probablemente serán una combinación entre presenciales y virtuales".

Por supuesto, todavía no hay nada seguro y Pierre-Louis no dio detalles concretos de cómo la ESA combinará lo físico con lo virtual. En relación a esto, dijo que la forma exacta de hacerlo en futuros E3 está "aún por determinar". También añadió: "esperamos aprender del evento de este año los elementos que funcionan bien. No puedo hablar de futuros eventos E3 porque realmente queremos centrarnos en el E3 2021 y asegurarnos de que sea una experiencia fantástica para expositores, medios y fans por igual."

No nos sorprende, dada la incertidumbre del último año, que la ESA esté considerando convertir algunos elementos virtuales en algo más permanente para futuros eventos. Recientemente, Blizzard Entertainment, por ejemplo, anunció que la BlizzCon 2021 no se celebrará de la forma habitual, y en cambio habrá otro evento virtual tipo Blizzconline a principios de 2022, que combinarán con "reuniones en persona más reducidas".

Un verano ajetreado

Estamos preparándonos para el E3 2021, que se celebrará entre el 12 y el 15 de junio. Durante cuatro días de retransmisiones, los fans de los videojuegos podrán ver distintas conferencias de prensa, paneles y entrevistas. La ESA también ha creado una aplicación y un portal web con elementos diseñados para animar a los espectadores a interactuar con el evento, y que no se limiten solo a verlo.

Se ha publicado la programación completa para el E3 2021, y habrá presentaciones y anuncios de muchas compañías que esperamos ver con emoción; desde Ubisoft y Nintendo a Square Enix y Microsoft. La ausencia más destacada es la de Sony, que confirmó que no iría al evento.

El E3 no es el único evento gaming que se celebrará en las próximas semanas y meses. El Summer Game Fest de Geoff Keighley empieza hoy, 10 de junio, y el Steam Next Fest tendrá lugar el mes que viene. EA ha confirmado que celebrará su tradicional evento EA Play este año el 22 de julio, y poco después, en agosto, será la Gamescom 2021 en formato totalmente digital.

