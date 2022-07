Todos los emojis se podrán usar pronto como reacción en una futura actualización de WhatsApp

WhatsApp sigue trabajando en sus actualizaciones, ampliando la posibilidad de reaccionar a los mensajes, permitiendo utilizar cualquier emoji gracias a un nuevo icono "plus".

La posibilidad de reaccionar con emojis en WhatsApp ha salvado a muchos usuarios de responder a los mensajes con palabras. Un simple emoji de llanto o de pulgar hacia arriba puede cortar más fácilmente una conversación que no te apetece alargar. Dentro de poco, podremos usar toda la parrilla de emoticonos para reaccionar con cosas más concretas como las dos cervezas brindando o la berenjena.

Es algo que ha aparecido en otras apps de mensajería, como Instagram y Facebook Messenger, pero WhatsApp por fin te permitirá expresar cómo quieres reaccionar de verdad ante un amigo o familiar.

Aunque WaBetaInfo (opens in new tab) no dice cuándo podría llegar para todo el mundo, ya está disponible para los usuarios de la beta en Android e iOS.

Ya puestos, queremos gifs y otras opciones de reacción

(Image credit: WABetaInfo)

Meta está ampliando constantemente las funciones de WhatsApp, desde mejores notas de voz hasta poder abandonar un grupo tranquilamente sin ningún drama.

Sin embargo, se puede ir más allá en el terreno de las reacciones. Otras apps como iMessage y WeChat te permiten usar stickers como reacciones en lugar de emojis, pero WhatsApp puede ir un paso más allá con los GIFS.

Hoy en día hay muchos sitios en los que puedes crear tus propios GIFS: me viene a la mente Frinkiac (opens in new tab), que te permite utilizar una referencia clásica de los Simpsons como respuesta. Pero veamos también la posibilidad de usarlos como reacciones.

WhatsApp está actualmente en una batalla en el espacio de mensajería con Apple, Telegram, WeChat y las aplicaciones de su propia empresa matriz como Facebook e Instagram. Pero si sigue con estas nuevas características, hay menos posibilidades de que sus usuarios se pasen a estas otras apps en un futuro próximo.