Tenemos más detalles sobre las especificaciones y el diseño del OnePlus 11

Sabemos que el OnePlus 11 se presentará por todo lo alto en China el 4 de enero y que el evento de presentación mundial está previsto para el 7 de febrero. Mientras tanto, hemos escuchado casi todo sobre el teléfono de fuentes oficiales y no oficiales.

Empezando por las noticias oficiales, el feed de OnePlus Weibo (opens in new tab) (según Notebookcheck (opens in new tab)) sigue sacando información con cuentagotas: se habla de un sistema de "motor biónico" para una háptica avanzada y de un "motor de calidad de imagen" para aumentar la velocidad de fotogramas en la pantalla del teléfono.

OnePlus también ha confirmado la carga superrápida de 100 W y ha mencionado una batería de 5.000 mAh. OnePlus también ha mostrado un cargador de doble puerto con puertos USB TypeA y Type-C, lo que posiblemente indique que no habrá cargador en la caja.

Especificaciones y diseño

En cuanto a los rumores y filtraciones no oficiales, es difícil seguir la pista de todo a estas alturas. Un informe oficial de China (según Android Police (opens in new tab)) indica que el teléfono tendrá una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas y 120 Hz con una resolución de 3126 x 1440 píxeles, y un procesador Snapdragon 8 Gen 2 que se encargará de todo.

Habrá 12GB o 16GB de RAM, y 256GB o 512GB de almacenamiento interno. En cuanto a la cámara trasera, se espera una configuración de triple lente de 50MP+48 MP+32MP con zoom óptico de 2 aumentos. La cámara frontal es de una sola lente de 16 megapíxeles.

Mientras tanto, en 91mobiles (opens in new tab) se pueden ver algunas imágenes reales del OnePlus 11 en la mano, mientras que el informante Abhishek Yadav también ha compartido (opens in new tab) múltiples renders del teléfono en Twitter, que van junto a las imágenes promocionales reales que OnePlus ha publicado.

El 2023 empieza fuerte

El OnePlus 11 va a ser el primer teléfono insignia en presentarse este año, y los indicios parecen prometedores: viene con casi todo lo que se puede desear en un terminal de gama alta para el 2023, desde las cámaras hasta el procesador interno.

Bajo el capó tenemos el procesador Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, que se espera que impulse muchos terminales Android de gama alta a lo largo del año: va a ser la opción de chip más rápida para los fabricantes de Android durante bastante tiempo.

La memoria RAM y el almacenamiento interno son generosos y, al menos por las especificaciones, el módulo de la cámara trasera parece prometedor (y Hasselblad vuelve a estar implicada). La pantalla también parece de gama alta.

Por supuesto, no podemos juzgar realmente un smartphone hasta que lo hayamos probado, pero por lo que sabemos hasta ahora, parece que el OnePlus 11 va a combinar todos los ingredientes adecuados. Tiene muchas posibilidades de ser uno de los mejores teléfonos que veamos en el 2023.