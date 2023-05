Sólo quedan 5 días para hacerte con estos juegos antes del cierre de PS Plus Collection

La PS Plus Collection se cerrará el 9 de mayo, así que a los fans solo les queda una semana para aprovechar los 19 juegos gratuitos que quedan antes de que sea demasiado tarde.

Mientras que los servicios Essentials, Extra y Premium de PlayStation siguen intactos, la anterior colección de PS Plus cerrará sus puertas en breve. No hay una razón exacta por la que esta lista abandonará la plataforma, pero parece que no ha alcanzado la popularidad que Sony deseaba.

En total son 19 los juegos que se hundirán con el barco, 13 de ellos en niveles alternativos de suscripción a PS Plus. Por desgracia, Call of Duty: Black Ops 3, Mortal Kombat 10 y el remake de Ratchet and Clank son los títulos que se irán para siempre.

Vaya juegazos se van...

Por suerte hay algunos títulos que se pueden encontrar en otros lugares, Resident Evil 7, Fallout 4 y Bloodborne están todos en PS Plus Extra, por lo que estos juegos estarán a salvo durante un poco más de tiempo. Sin embargo, no hay forma de saber cuándo se retirarán los títulos del servicio de suscripción.

Un título que destaca en la lista de juegos que abandonarán la colección, y uno de mis favoritos de PS4, es el terrorífico juego de misterio Until Dawn. Esta historia interactiva de terror y drama fusiona las realidades de los juegos y las películas para ofrecerte una experiencia cinematográfica casi inigualable. Intentar mantener con vida a cada uno de los personajes mientras se navega por los bosques y edificios plagados de amenazas es un viaje emocionante y maravillosamente angustioso. Aunque nunca he sido capaz de mantenerlos a todos con vida, eso no me ha impedido intentarlo una y otra vez.

Si quieres intentarlo un par de veces más para mantener con vida a este elenco de típicos y tópicos personajes de terror, asegúrate de echarle un último vistazo a la colección de PS Plus (justo aquí abajo) antes de que desaparezca del servicio el 9 de mayo.

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Monster Hunter: World

Resident Evil 7: Biohazard

Call of Duty: Black Ops III: Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Mortal Kombat X

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Con una PS5, tuyos para siempre

Si tienes una PS5 y una suscripción activa PlayStation Plus, puedes agenciarte los títulos que quieras de la anterior lista y jugarlos cuando quieras. Para ello, debes elegir el juego que quieras conservar y seleccionar "Añadir a la biblioteca". Eso sería todo. No hace falta que lo instales, ni siquiera que lo descargues; lo podrás hacer más adelante cuando te apetezca jugarlo. Simplemente, ve de uno en uno repitiendo este proceso hasta tener en tu biblioteca todos los que no quieras perder.