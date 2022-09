Se confirman nuestras sospechas: no habrá Quidditch en Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy (opens in new tab), el próximo juego RPG de Harry Potter, no nos permitirá jugar al Quidditch, aunque sí que podrás volar con tu escoba.

De esta forma, se confirma uno de los grandes temores que teníamos, ya que en ningún tráiler o gameplay publicado hasta ahora habíamos podido ver este popular deporte mágico. Dicho eso, teníamos la esperanza de que se lo estuvieran guardando como sorpresa... lamentablemente ahora sabemos que no es así.

El Quidditch es un pilar de la franquicia de Harry Potter desde el primer libro, y los fans estaban deseando saber si aparecería en el próximo juego. Sin embargo, en la sección de preguntas y respuestas de la web oficial (opens in new tab)de Hogwarts Legacy, han añadido una sección para confirmarnos que no podremos jugar al Quidditch cuando el RPG por fin se lance en febrero del 2023 (opens in new tab). Esto es lo que podemos leer en la mencionada web:

"En Hogwarts Legacy no se puede jugar a partidos de quidditch. Sin embargo, el juego permite volar en escoba para desplazarse y también incluye desafíos de carreras de escobas. Los jugadores pueden también volar en escoba para explorar lugares nuevos y conocidos en los alrededores de Hogwarts."

Era mucho pedir

El Quidditch ha sido durante mucho tiempo el deporte preferido de los fans del universo de Harry Potter, e incluso ha inspirado un deporte en la vida real que imita el juego mágico. Aparece en los libros originales y en las películas, así como en algunos videojuegos de Harry Potter anteriores.

Pero la verdad, que no se pueda jugar partidos de Quidditch en Hogwarts Legacy no nos sorprende del todo. Hay que tener en cuenta que recrear un deporte entero dentro de un juego de rol que ya de por sí es muy extenso, es algo muy complicado. Esto implicaría muchas cosas, como diseñar todas las mecánicas del deporte, crear animaciones únicas e implementar nuevos diálogos, y luego todo ello tendría que pasar por el control de calidad, y todavía faltaría ver cómo se podría integrar todo eso en el juego principal de la forma adecuada. Por lo tanto, añadir el Quidditch a Hogwarts Legacy se dice rápido, pero requiere muchísimo trabajo.

Ahora bien, no es que las escobas voladoras no vayan a existir en el RPG. Hogwarts Legacy es un juego de rol de mundo abierto, y te permitirá explorar el Colegio de Magia y Hechicería, el querido pueblo de Hogsmeade y el Bosque Prohibido. Algunos fragmentos del juego que hemos podido ver ya han mostrado que podrás recorrer esos lugares volando encima de un hipogrifo (opens in new tab)o con una escoba mágica (opens in new tab).

Es posible, aunque no está confirmado, que se lancen expansiones más grandes para el juego después del lanzamiento. El desarrollador Avalanche también ha creado varios DLC de paquetes cosméticos como bonificaciones de precompra. Dada la popularidad del Quidditch entre los fans de Harry Potter, y su fuerte asociación con la marca, no nos sorprendería que el deporte ficticio se añadiera de alguna forma a través de un DLC posterior al lanzamiento.

Hogwarts Legacy se lanzará el 10 de febrero de 2023 para PS5 (opens in new tab), PS4 (opens in new tab), Xbox Series X (opens in new tab), Xbox Series S (opens in new tab) y PC (opens in new tab). También se podrá jugar en la Nintendo Switch (opens in new tab), pero parece que para esta plataforma habrá que esperar un poquito más.

Por último, cabe señalar que si no han incluido el Quidditch en el juego, lo más seguro es que tampoco puedas jugar al ajedrez mágico.