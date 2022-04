Samsung Galaxy Watch 5: qué esperamos del próximo smartwatch de Samsung

El Samsung Galaxy Watch 5 está a la vuelta de la esquina (no tenemos razón para creer que la compañía ha dejado de fabricar su mejor smartwatch) y los rumores y filtraciones empiezan a ser algo habitual.

Cuando analizamos el Samsung Galaxy Watch 4 y el Galaxy Watch 4 Classic, los dos eran de los mejores (aunque en otros casos de lo más decepcionantes) wearables de 2021.

Los dispositivos prometían un sistema operativo totalmente nuevo, con lo mejor de Tizen y Wear OS, con un procesador rápido y moderno y un par de nuevas funciones para la salud. Y sí, cumplía, pero con varios problemas.

Para el inevitable Samsung Galaxy Watch 5 (y su hermano, el Galaxy Watch 5 Classic) queremos unos cuantos cambios, y los hemos destacado más abajo.

También analizaremos cuándo lanzará Samsung su próximo wearable tope de gama y cuánto podría costar, además de otros rumores sobre él. A medida que vayan saliendo más filtraciones, iremos actualizando este artículo, así que esta será tu artículo definitivo para conocer toda la información del Samsung Galaxy Watch 5 antes de que salga al mercado.

Últimas noticias Parece que habrá Galaxy Watch 5 y Galaxy Watch 5 Classic este año, y el apellido Classic será reemplazado por Pro. Además, el bisel rotatorio podría desaparecer.

Directos al grano

¿Qué es? El próximo smartwatch de gama alta de Samsung

El próximo smartwatch de gama alta de Samsung ¿Cuándo saldrá? Probablemente en agosto de 2022

Probablemente en agosto de 2022 ¿Cuánto costará? No lo sabemos (todavía)

Samsung Galaxy Watch 5: fecha de lanzamiento y precio

Un calendario filtrado por la página surcoreana The Elec muestra que el Samsung Galaxy Watch 5 llegará en algún punto de la segunda mitad del 2022. La sorpresa es poca, ya que el Galaxy Watch 4 llegó en agosto del año pasado.

De hecho, el Samsung Galaxy Watch 3 también salió en agosto de 2020, así que ese mes es nuestra mejor apuesta para el lanzamiento del Samsung Galaxy Watch 5.

No hay noticias todavía sobre su posible precio, pero el Samsung Galaxy Watch 4 parte de los 269€ (un precio que sube si quieres conectividad LTE), mientras que el Samsung Galaxy Watch 4 Classic parte de los 369€, así que creemos que el precio será similar este año para el próximo modelo.

Noticias y filtraciones

Una de las primeras filtraciones sugiere que el Samsung Galaxy Watch 5 podría ver incrementada su batería.

SamMobile ha visto documentos reguladores sobre las baterías, y creemos que están relacionados con el smartwatch, haciendo que el Galaxy Watch 5 pase de los 247mAh que tiene el Galaxy Watch 4 a unos 276mAh; y el Galaxy Watch 5 Classic pasaría de 361mAh a 397mAh.

No son saltos enormes, pero pueden marcar la diferencia. Ten en cuenta que son tamaños de batería estándar: si hay varios tamaños de smartwatch, la batería también será más grande.

Hace poco, hubo rumores de una versión Pro del Samsung Galaxy Watch 5 que podría aumentar su batería hasta los 572mAh. Esa cifra tendría un impacto tremendo en la duración de la vida útil del dispositivo.

Ese modelo Pro sustituiría al Classic en la línea 2022 de Samsung, según hemos escuchado. Y además podría deshacerse del bisel rotatorio, un cambio del que nosotros no estamos muy a favor.

Además de ello, hemos visto una patente de Samsung para un smartwatch con una pantalla extensible que puede aumentar su tamaño un 40% cuando se hace un gesto de pinza. La misma patente muestra una cámara en el reloj.

Abajo puedes ver cómo sería el smartwatch, pero ten en cuenta que las patentes no siempre acaban en buen puerto, y que incluso si el diseño llegara a convertirse en una realidad, dudamos que vaya a llegar a tiempo para el Galaxy Watch 5.

(Image credit: Samsung / LetsGoDigital)

Qué queremos ver

Samsung puede mejorar sus wearables de muchas maneras, incluyendo las siguientes:

1. Duración de la batería mucho mayor

Nos pareció que el Samsung Galaxy Watch 4 tenía una batería respetable en nuestro análisis, pero no podemos decir lo mismo del Samsung Galaxy Watch 4 Classic, donde el tiempo entre cargas no siempre llegaba a las 24 horas.

Aunque deberíamos tener suficiente batería para aguantar un día, tenemos que cargarlo por la noche. A medida que la batería se empieza a degradar, puede que no se haya cargado para cuando suene el despertador.

No tiene buena pinta... e incluso el Galaxy Watch 4 dura solo alrededor de dos días, que está bien, pero nada espectacular. Queremos ver grandes mejoras para la serie del Samsung Galaxy Watch 5.

2. Compatibilidad total con más teléfonos

La gama del Samsung Galaxy Watch 4 no funciona con los iPhones (a pesar de que algunos modelos anteriores sí que eran compatibles), y aunque tengas un Android, si no es Samsung no funcionarán algunas funciones como el ECG y la medición de presión sanguínea.

Es muy triste, y aunque sabemos que los usuarios de iPhone se quedarán con el Apple Watch, no hay excusa para limitar las funciones a los de Android, especialmente con un dispositivo que usa Wear OS (un sistema operativo creado por Google).

Así que para el Samsung Galaxy Watch 5 queremos, como mínimo, compatibilidad total con todos los teléfonos Android modernos y, si eso, que vuelva la compatibilidad con los iPhones también.

3. Mejores controles durante el entrenamiento

Los controles de entrenamiento (sobre todo en el Samsung Galaxy Watch 4 Classic) son algo complicados, especialmente pausar una actividad. No es que sea un error garrafal, pero el tiempo al final del entrenamiento puede estar alterado, ya que se pierden uno o dos segundos a la hora de pausar el entrenamiento.

Queremos que estos controles se rediseñen en el Samsung Galaxy Watch 5, para que sea un dispositivo de fitness aún mejor.

4. Un diseño más fino

(Image credit: Future)

Otro problema más presente en el Classic que en el Watch 4 estándar es el grosor del reloj.

El Samsung Galaxy Watch 4 Classic es bastante grueso, y aunque para gustos, colores, esperamos que su sucesor sea más fino, ya que el ancho dificulta meterlo dentro de la manga de la camisa (por ejemplo) y es algo incómodo para dormir.

5. Más correas

A menos que compres el Samsung Galaxy Watch 4 directamente de Samsung, las opciones de correas son muy limitadas, e incluso desde la propia Samsung solo puedes elegir entre deportivas o híbridas, no hay de cuero o de metal.

Eso sí, Samsung usa correas normales, así que siempre puedes cambiarlas por una de tercero, pero es una compra que hay que hacer a parte.

Para el Galaxy Watch 5 queremos opciones más clásicas junto a las deportivas y las mezcladas que hay ahora, y que se pueda elegir entre más correas dondequiera que vayas a comprar el smartwatch.