Samsung Galaxy S21 FE: un benchmark sugiere que será tan potente como esperábamos

Ya habíamos oído varias cosas respecto al Samsung Galaxy S21 FE, pero hasta ahora ninguno de los rumores nos informaba sobre el tipo de potencia que podíamos esperar de este móvil. Ahora, gracias a una benchmark, parece que por fin tenemos respuesta a esa cuestión.

Unos resultados de Geekbench que ha encontrado 91mobiles, dan detalles sobre las especificaciones de un móvil Samsung con referencia de modelo SM-G990B, y es un número que ya había sido relacionado previamente con el Galaxy S21 FE.

Estas especificaciones incluyen un chip de gama alta Snapdragon 888 (que es el que lleva el Galaxy S21 en EEUU), junto con 6GB de RAM y Android 11. Esto significa que tendrá un poco menos de RAM que sus hermanos de la misma serie, ya que el Samsung Galaxy S21 cuenta con 8GB y el Galaxy S21 Ultra con 16GB, pero por otro lado, el chip es el mismo y la versión de Android también.

Mejor que el S21 estándar

Como tal vez sepáis, si bien en EEUU los Galaxy S21 equipan el procesador Snapdragon 888, en el resto del mundo, incluida España, se comercializa con el chip Exynos 2100. Este procesador ofrece un rendimiento similar, pero no llega a ser tan bueno como el Snapdragon según los resultados de las pruebas con software de análisis 'benchmark'.

Pero la buena noticia es que, si bien podría ser que con el Samsung Galaxy S21 FE pasara lo mismo y llegara aquí con otro chip, lo cierto es que su predecesor, el Samsung Galaxy S20 FE, mantuvo el chip Snapdragon a nivel global. Por lo tanto, podría ser que el Galaxy S21 FE viniera con el Snapdragon 888, lo que haría que fuera mejor que la versión estándar del Galaxy S21 en nuestro país.

Por supuesto, como siempre decimos, esta filtración hay que cogerla con pinzas, ya que estas especificaciones no están confirmadas de forma oficial. Pero lo cierto es que esas son exactamente las características que esperábamos que tendría el Samsung Galaxy S21 FE, por lo que la información podría ser correcta.

Es posible que no lo sepamos a ciencia cierta hasta dentro de un tiempo, ya que según los rumores, el Samsung Galaxy S21 FE no llegará hasta agosto. No dudes que te iremos contando todo lo que vayamos sabiendo.

Estos son los teléfonos de Samsung que se esperan en 2021: