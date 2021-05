Samsung Galaxy S21 Plus: análisis

El Galaxy S21 Plus es un teléfono excelente por méritos propios pero, aparte de su pantalla más grande, ofrece poco que no tenga el Galaxy S21 normal y más barato. Pero si el tamaño de la pantalla es un factor decisivo para ti y no tienes problemas con pagar un poco más por el espacio extra, entonces estarás muy satisfecho con el hermano mediano de la familia S21.

Análisis en dos minutos

¿Por qué ibas a comprar un Galaxy S21 Plus cuando podrías optar por el Galaxy S21 más barato o el superior Galaxy S21 Ultra? Es una pregunta justa, y tiene una respuesta simple: compra el S21 Plus si buscas un teléfono con una pantalla y batería más grandes que el Galaxy S21, pero no necesitas todas los trucos y lujos, en su mayoría fotográficos, del Ultra.

Samsung ha establecido las versiones Ultra de sus buques insignia Galaxy S como los dispositivos que debes comprar si quieres la última y mejor tecnología que el gigante de la electrónica coreana puede ofrecer, lo que deja al Galaxy S21 Plus en una posición un poco incómoda, ya que con el dinero extra que vas a pagar por la diferencia con el S21 "estándar", solo vas a conseguir una pantalla más grande y una batería más potente.

¿El S21 Plus vale los 200€ extra en comparación con el S21? Quizás, pero depende de lo que necesites.

Y, por extraño que te parezca, el S21 Plus de este año tiene de hecho algunas especificaciones inferiores en comparación al S20 Plus del año pasado. Si bien la pantalla de 6.7 pulgadas de este año es significativamente más grande que la de 6.2 pulgadas en el S21, ya no tiene una resolución QHD+, con Samsung cayendo a FullHD+ tanto en este teléfono como en el S21.

Sin embargo, hemos descubierto que esto no es un problema importante, ya que cuando hablamos de pantallas de este tamaño, la resolución más alta no se nota especialmente. Este sigue siendo un teléfono con una pantalla AMOLED increíble y brillante, que también tiene una frecuencia de actualización dinámica inteligente de hasta 120Hz.

Tampoco hay ranura para tarjetas microSD en la gama S21, que es algo que puede desanimar a aquellos que valoran tener la opción de aumentar el almacenamiento de su teléfono.

En cuanto a la cámara, esencialmente nada ha cambiado desde el año pasado, pero eso no es un problema si llegas aquí desde un móvil más antiguo que uno de la gama Galaxy S20. Tiene una cámara principal y ultra gran angular de 12MP, y un objetivo con zoom de 64MP.

Es una gran variedad de cámaras, y hemos clasificado el Galaxy S21, que tiene la misma configuración, entre nuestros mejores móviles con cámara, pero no necesitarás actualizarte al S21 Plus para la experiencia fotográfica si ya tienes el S20 Plus, y si lo que quieres es el mejor teléfono con cámara de Samsung, vas a ir a por el Galaxy S21 Ultra.

Por ello, en general, el Samsung Galaxy S21 Plus está diseñado para aquellos que desean la misma combinación de asequibilidad y características que ofrece el Galaxy S21, pero en un paquete más grande. No es para aquellos que buscan lo mejor de Samsung, pero si necesitas una pantalla más grande que el Galaxy S21, entonces disfrutarás de este teléfono.

Fecha de lanzamiento y precio del Samsung Galaxy S21 Plus

El Samsung Galaxy S21 Plus se anunció el 14 de enero junto con el Galaxy S21 y el Galaxy S21 Ultra en el evento virtual 'Unpacked' de la compañía, y Samsung presentó su gama insignia del 2021 aproximadamente un mes antes que en años anteriores.

La fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy S21 Plus fue el 29 de enero de 2021 en la mayoría de países. Eso significa que ya puedes comprar este teléfono en prácticamente todas las tiendas especializadas.

El Samsung Galaxy S21 Plus en negro, morado y plata (Image credit: Samsung)

El Galaxy S21 Plus se puede encontrar desde 950€ en la versión de 128GB y 8GB de RAM. También hay una versión de 256/8GB, que cuesta 999€ en algunas tiendas online.

Ese precio es notablemente más barato que el precio de lanzamiento del Galaxy S20 Plus, que se lanzó por 1.009€. Esto se debe principalmente a que la compañía ha optado por una pantalla FullHD+ en lugar de una resolución más alta con panel QHD: profundizaremos en esto más abajo.

A diferencia de la serie Galaxy S20, todos los móviles de la línea Galaxy S21 llevan tecnología 5G; no hay una versión 4G más barata del S21 Plus, pero está preparado para el futuro con una conectividad súper rápida donde esté disponible, si tienes un plan de datos compatible.

Diseño

En el diseño del Samsung Galaxy S21 Plus es donde vemos las diferencias más obvias en comparación con el S20 Plus del año pasado; el S21 Plus, junto con el S21 estándar y el S21 Ultra, ha recibido un concepto de diseño radicalmente nuevo.

En nuestra opinión, el teléfono que se muestra a lo largo de este análisis, en morado con un módulo de cámara en acabado dorado, es el mejor color para presumir. El terminal también está disponible en negro, blanco, gris, rosa y rojo.

(Image credit: Future)

La pantalla es una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas y es completamente plana, por lo que no tiene bordes curvos a ambos lados de la pantalla, como en los modelos anteriores. Algunos pueden echar esto de menos desde la perspectiva del diseño, pero no creemos que a mucha gente le importe, y quitar los bordes curvados de la pantalla puede evitar pulsaciones por error.

La parte posterior del teléfono está revestida de cristal, algo que le da al modelo Plus una sensación un poco más premium que el S21 estándar, cuya parte posterior está revestida con un híbrido de cristal y plástico al que Samsung ha llamado "Glasstic" en un alarde de imaginación. Sin embargo, al igual que en ese móvil, tiene un acabado mate, lo que le da al dispositivo una apariencia sobria y sofisticada.

El Samsung Galaxy S21 Plus (izquierda) y el Galaxy S21 Ultra (Image credit: Mats Karlsson/Techradar)

Este es un teléfono que, a pesar de su tamaño y peso, se maneja cómodo en la mano. A la mayoría de los usuarios les resultará bastante fácil alcanzar los botones de encendido / apagado y de volumen y, a no ser que tengas manos pequeñas o prefieras móviles de menos tamaño en general, estarás feliz con el S21.

En el borde inferior del teléfono están la ranura para la tarjeta SIM, el puerto USB-C y la rejilla del altavoz, y en el lado derecho están el botón de encendido y los controles de volumen. Si mantienes presionado el botón de encendido, el teléfono no se apaga (esa función está oculta en el menú desplegable), sino que inicia el asistente inteligente Bixby de Samsung.

Pantalla

(Image credit: Future)

¿Qué importancia tiene la resolución de pantalla en un smartphone? Planteamos la pregunta porque, de manera algo controvertida, Samsung ha reducido la resolución del S21 a FullHD+, por debajo de la resolución QHD+ del S20 Plus del año pasado.

Sin embargo, en la pantalla de un teléfono, incluso en uno de tamaño Plus, la mayoría de personas no notarán la diferencia la mayor parte del tiempo, y la resolución más baja ahorra batería y ayuda a mantener un precio bajo.

La densidad de píxeles es suficiente para que la pantalla se vea muy nítida, y aunque se puede notar una diferencia si llegas a este teléfono desde el S20 Plus, al ver una película en HD la calidad de imagen sigue siendo muy buena.

En particular, somos fans de la frecuencia de actualización de la pantalla dinámica de hasta 120 Hz, con el teléfono ajustando de manera inteligente la frecuencia de actualización según lo que estés haciendo. Si estás ejecutando un juego, por ejemplo, la frecuencia de actualización alcanza un máximo de 120 Hz para mostrar gráficos y jugabilidad súper fluidos, mientras que si solo estás viendo una página web o escuchando un podcast, la frecuencia de actualización se reduce para que no para agotar la batería innecesariamente.

A diferencia de las resoluciones mencionadas anteriormente, si no has usado un móvil con una pantalla de 120 Hz antes, sin duda notarás la diferencia y te impresionará. Las animaciones y el desplazamiento son tan fluidos que puedes sentirte como si estuvieras escaneando las páginas de un libro o revista en lugar de mirar la pantalla de un smartphone.

Otra actualización que se agradece en la pantalla es el escáner de huellas dactilares, que es un 70% más grande que en los teléfonos del año pasado y, por lo tanto, más fácil de encontrar con tu dedo. Sin embargo, nos pareció que el reconocimiento era algo irregular y nos costaba un poco desbloquear el teléfono, y a menudo teníamos que introducir nuestro código PIN.

Cámara

(Image credit: Mats Karlsson/Techradar)

La configuración de la cámara del Samsung Galaxy S21 Plus es esencialmente la misma que la del S20 Plus del año pasado. Eso a nosotros nos basta, ya que las cámaras del S20 Plus son excelentes y este año Samsung ha realizado mejoras en el software.

Comenzando con el hardware, una vez más tenemos una cámara principal de 12MP y una cámara ultra gran angular de 12MP, y un teleobjetivo de 64MP con zoom híbrido de 3x.

Ese zoom de teleobjetivo no es tan impresionante como los disparadores de teleobjetivo dual del S21 Ultra, que son capaces de hacer un zoom de hasta 100x. En cambio, ofrece un zoom digital de hasta 30x, pero los resultados con el zoom al máximo son algo flojos.

Dicho esto, descubrimos que las imágenes con un zoom de hasta 10x todavía tienen calidad para ser usadas en las redes sociales o compartir con amigos.

La cámara para selfies de 10MP en la parte frontal del teléfono no es tan impresionante como las otras, pero hace todo lo que necesitas que haga bien. Pudimos hacernos algunos selfies bonitos y, lo que es más importante, en un momento en el que dependemos cada vez más de las videollamadas tanto para el trabajo como para las reuniones sociales, la calidad de vídeo de esta cámara también es buena.

(Image credit: Mats Karlsson/Techradar)

Otra característica nueva es el modo Director's View, que te permite hacer fotos o grabar con las cámaras frontal y trasera al mismo tiempo. La idea es que los blogueros y otros creadores de contenido puedan capturar reacciones de ellos mismos al mismo tiempo que filman su metraje principal, y editarlos juntos, y descubrimos que de hecho funciona muy bien.

Esas mejoras de software incluyen algunos ajustes en el modo Toma Única, que es una configuración que te permite hacer una variedad de fotos y vídeos usando las tres cámaras al mismo tiempo.

Esto ahora incluye un nuevo modo de cámara lenta y, como antes, encontramos que Toma Única es particularmente útil cuando se hacen fotos de mascotas que no paran quietas, por ejemplo, ya que tendrás un montón de resultados con solo presionar el obturador de la cámara.

También puedes grabar en resolución 8K a 24fps para un vídeo con un nivel de detalle muy alto, aunque el metraje está un poco recortado para nuestro gusto. Más útiles son las opciones 4K a 30 o 60fps y FullHD a 30, 60 o cámara lenta a 240fps.

Muestras de cámara

Imagen 1 de 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradar) Imagen 2 de 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradar) Imagen 3 de 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradar) Imagen 4 de 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradar) Imagen 5 de 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradar) Imagen 6 de 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradar) Imagen 7 de 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradar) Imagen 8 de 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradare)

Especificaciones y rendimiento

Samsung S21 Plus Peso: 200g

Dimensiones: 161,5 x 75,6 x 7,8 mm

Tamaño de la pantalla: 6,7 pulgadas

Resolución: FHD+ (2400x1080)

Frecuencia de actualización: 120Hz

Densidad de píxeles: 394ppp

Chip: Snapdragon 888 / Exynos 2100

RAM: 8GB

Almacenamiento: 128GB / 256GB

Cámaras traseras: 12MP + 64MP + 12MP

Cámara frontal: 10MP

Batería: 4800mAh

Los teléfonos Galaxy S21 se encuentran entre los primeros teléfonos en incorporar el nuevo Qualcomm Snapdragon 888 (en el mercado estadounidense) y son los primeros en lucir el Exynos 2100 (el chip de Samsung, que es el cerebro de los teléfonos vendidos fuera de los EEUU).

Hasta ahora solo hemos probado la versión Exynos 2100 del S21 Plus, y parece un salto significativo en rendimiento en comparación con las generaciones anteriores de chips Samsung.

En el pasado, los procesadores Exynos tendían a estar uno o dos pasos por detrás de la tecnología de Qualcomm, pero esa brecha parece haberse eliminado este año. En Geekbench 5, nuestro Galaxy S21 Plus obtuvo una puntuación multinúcleo de 3170 y un resultado de un solo núcleo de 1035. Eso es básicamente lo mismo que el Galaxy S21 estándar con tecnología Exynos, lo cual no es sorprendente, ya que los dos teléfonos comparten la mayoría de sus componentes y características.

Las pruebas de referencia no siempre cuentan la historia completa, por supuesto, pero al igual que el S21, el S21 Plus parece más rápido en el uso diario que sus predecesores, sin problemas con las multitareas y ejecutando múltiples aplicaciones en modo de pantalla dividida sin esfuerzo.

(Image credit: Mats Karlsson/Techradar)

El Galaxy S21 Plus tiene 8GB de RAM. Si quieres más, tienes que ir a por el S21 Ultra, que viene con 12GB de RAM en su configuración básica, pero también está disponible con 16GB de RAM. Aun así, 8GB deberían ser suficientes para la mayoría de usuarios.

Lo que probablemente resulte más problemático para muchos compradores potenciales es la falta de una ranura para tarjetas microSD. El almacenamiento expandible es una de las grandes ventajas que tienen los teléfonos Android sobre los iPhones de Apple, pero es otra área en la que Samsung ha recortado este año.

Tienes que apañarte con el almacenamiento con el que viene, y el modelo más barato del S21 Plus viene con 128GB, lo cual es bastante poco para los estándares modernos de smartphones, y más aún cuando no tienes la opción de ampliar. Puedes actualizar al modelo de 256GB pagando un poco más, pero aún así no es una cantidad enorme, especialmente si vas a grabar muchos vídeos.

El Galaxy S21 Plus ejecuta Android 11 con la interfaz One UI 3.0 de Samsung. Descubrimos que funciona bien, pero ten en cuenta que puede pasar hasta un año antes de que puedas instalar Android 12 en este teléfono, incluso si Google lanza la actualización en agosto: Samsung puede ser un poco lento cuando se trata de actualizar Android.

Batería

(Image credit: Future)

El Samsung Galaxy S21 Plus tiene una batería de 4800mAh, que es 800mAh más que la batería del Galaxy S21 y 200mAh menos que la del S21 Ultra. En términos reales, esto significa que tendrá una vida un poco más larga que la del S21 y aproximadamente la misma que la del Ultra.

La duración de la batería es un punto fuerte de Samsung y, una vez más, estamos impresionados por la cantidad de uso que podemos sacar de este teléfono con una carga completa. Con un uso moderado, pero con el móvil encendido constantemente, logramos mantenerlo funcionando durante algo más de 48 horas.

Con un uso típico, puedes administrar fácilmente un día y una noche enteras antes de que necesites cargarlo, e incluso si eres un gran usuario de aplicaciones que consumen mucha energía, aún te durará todo el día.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que no notamos mucha diferencia en comparación con el S20 Plus del año pasado, por lo que no esperes ver una gran mejora en este apartado.

Samsung ha seguido a Apple al no incluir un cargador en la caja, contando con que la mayoría de la gente tendrá un cargador USB-C en casa. Si no tienes uno, tendrás que tener en cuenta el gasto adicional de comprarlo aparte del teléfono.

A algunas personas les puede molestar esto pero, a fin de cuentas, diríamos que este es un paso positivo de Samsung en términos de reducir la basura electrónica, y es probable que la mayoría ya tenga un cargador adecuado.

El soporte para los cargadores de 45W que funcionaban con la serie S20 se ha eliminado este año: Samsung dice que ha mejorado las capacidades de carga de 25W de sus nuevos teléfonos, por lo que la carga de 45W no supondría mucha ventaja.

No hemos puesto a prueba esa afirmación específicamente, pero la carga es bastante rápida y la carga inalámbrica Qi también funciona bien. El S21 Plus también se puede usar para carga inversa, por lo que puedes cargar tus Galaxy Buds u otros accesorios compatibles con Qi colocándolos en la parte posterior del teléfono.

¿Debería comprar el Samsung Galaxy S21 Plus?

El Samsung Galaxy S21 Plus junto al Galaxy S21 Ultra (Image credit: Mats Karlsson/Techradar)

Cómpralo si...

Crees que el Galaxy S21 es demasiado pequeño ¿Te gusta el aspecto del Galaxy S21 pero necesitas una pantalla un poco más grande? Si es así, entonces el S21 Plus es el teléfono que estás buscando, con una pantalla de 6.7 pulgadas que es significativamente más grande que la de 6.2 pulgadas del S21.

Quieres un nuevo Android potente Los teléfonos Samsung se encuentran entre los mejores del mercado por una razón, y el S21 Plus es uno de los teléfonos más potentes que puedes comprar. Si vas a comprar un teléfono superior con Android, esta es una excelente opción con su chip de gama alta y mucha RAM.

Tienes un móvil Samsung antiguo Si actualmente tienes un teléfono Galaxy S10 o Galaxy S9, el S21 Plus es una actualización convincente. Es rápido, potente y preparado para el futuro gracias a la compatibilidad con 5G.

No lo compres si...

Tienes un S20 o S20 Plus No ganarás mucho reemplazando el S20 Plus del año pasado con el S21 Plus y, si tenemos en cuenta la pantalla de menor resolución y la falta de compatibilidad con las microSD, en realidad tendrás peores especificaciones. Hay algunas mejoras, pero el S21 no se ha ideado para reemplazar tu S20.

Quieres mucho espacio de almacenamiento Como hemos mencionado anteriormente, la ranura microSD se ha eliminado en la gama Galaxy S21, y si quieres 256GB de almacenamiento incorporado en lugar de la oferta básica de 128GB, tienes que gastarte más dinero. Este no es un teléfono para aquellos que necesitan mucho espacio.

Quieres el mejor teléfono de Samsung Si quieres lo mejor que Samsung tiene para ofrecer en el 2021, quieres el Galaxy S21 Ultra. El S21 Plus es sin duda un gran móvil con especificaciones impresionantes, pero el S21 Ultra es una auténtica bestia.

Primer análisis: Febrero del 2021