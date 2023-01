Samsung añade el Audio Espacial a las grabaciones hechas con móviles Galaxy (si tienes lo auriculares adecuados)

A partir de hoy, jueves 12 de enero, Samsung lanzará para algunos de sus teléfonos una actualización que permitirá por primera vez la grabación de audio en 360º, para que tus vídeos tengan efectos de audio espacial.

Lamentablemente, la actualización inicial sólo estará disponible para el Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) y el Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), y además, tienes que tener los auriculares Samsung Galaxy Buds Pro 2 (opens in new tab).

La nueva función se basa principalmente en la naturaleza de los Galaxy Buds Pro 2, y esa es la razón por la que son esenciales para poder disfrutar de esta novedad. Utiliza los micrófonos de los auriculares para grabar, captando el sonido de ambos lados de la cabeza. Pero también necesita la conectividad Bluetooth LE Audio de esos auriculares para funcionar, y hasta ahora son los únicos de Samsung con esta característica.

LE Audio es la última tecnología de transmisión Bluetooth, y es más fiable, consume menos batería y es de mayor calidad que el anterior estándar Bluetooth. Requiere al menos Bluetooth 5.2 para poder funcionar (aunque no todos los dispositivos Bluetooth 5.2 lo soportan, véase los AirPods Pro 2 (opens in new tab)).

Samsung afirma que esta actualización hará que "los usuarios puedan captar el mundo tal y como lo ven y lo escuchan", lo que quizá sea un poco exagerado (la calidad real de la grabación seguirá siendo algo limitada), pero estamos muy contentos de que la grabación de audio espacial llegue por fin a los teléfonos.

¿Y qué pasa con los demás móviles?

De momento, Samsung sólo ha anunciado esta novedad para los dos móviles plegables que hemos mencionado, pero suponemos que eso cambiará en un futuro. La gama de móviles Galaxy S22 soporta Bluetooth 5.2, por lo que contamos con que esta función de grabación de audio 360 llegará también al Samsung Galaxy S22 (opens in new tab), S22+ (opens in new tab) y al Galaxy S22 Ultra (opens in new tab).

Y por supuesto, están los próximos Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), que serán presentados el 1 de febrero de 2023 (opens in new tab). Asumimos que los nuevos móviles de la compañía también recibirán esta nueva función, y también esperamos que en algún momento Samsung lance unos auriculares nuevos más económicos que los Pro, y que cuenten con el hardware necesario para ser compatibles con la grabación de audio 360.

Nos encantan los Samsung Galaxy Buds Pro 2, y con esta novedad serán aún mejores. (Image credit: TechRadar )

Es sorprendente que Samsung se haya adelantado a Apple en la grabación de audio en 360 grados, dado que Apple siempre ha estado a la vanguardia de las funciones de audio espacial. Sin embargo, a Samsung le gusta ir más allá cuando se trata de funciones de vídeo. Se adelantó con la grabación de vídeo 4K, por ejemplo, y sigue siendo uno de los pocos fabricantes que ofrece grabación 8K.

La grabación de audio en 360º probablemente tendrá un impacto mucho mayor en los vídeos que la resolución adicional de 8K (que en la mayoría de los casos es innecesaria). Un audio excelente marca una gran diferencia en la inmersión y se olvida a menudo. Esperamos que Samsung haga un buen trabajo exportando ese sonido para compartirlo en YouTube y otros servicios que admitan sonido envolvente.