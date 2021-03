Recientes rumores afirman que 'The Mutants' podría ser el nombre de la próxima película de X-Men

Si pensabas que el final de WandaVision en DisneyPlus terminaría con las especulaciones sobre la llegada de los mutantes al mundo MCU, estabas equivocado. El viaje de la Bruja Escarlata puede que haya terminado por ahora, pero hay un nuevo rumor respecto a la llegada de los X-Men al Universo Cinematográfico de Marvel rondando por internet.

La última hipótesis viene de The Illuminerdi, que afirma que Marvel Studios ha empezado a trabajar en el reboot de los X-Men. La película se titula provisionalmente 'The Mutants', es decir, 'Los Mutantes', según las fuentes con las que ha hablado The Illuminerdi. Según esta página web, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha empezado a desarrollar esta película.

Las afirmaciones de este portal no incluyen más detalles; ni hablan de quiénes serán los primeros mutantes que aparecerán en MCU, ni cuánto tendremos que esperar para verlo, ni tampoco contestan a ninguna de las demás preguntas que podrían tener los fans.

No está claro si este rumor está fundamentado, pero sí que tenemos algunas reflexiones al respecto.

¿Cuánto peso tiene este rumor sobre la llegada de los X-Men a MCU?

Como hemos dicho, excepto por el supuesto título provisional de la nueva película, estas afirmaciones en realidad no nos dicen nada más sobre la llegada de los X-Men a MCU.

En una entrevista publicada por Collider en enero, Kevin Feige afirmó que ya habían tenido lugar varias conversaciones en relación con la llegada de los X-Men a MCU, según dijo "se está hablando de forma intensa", pero que todavía "está por ver", cuándo se llevará a cabo. Estos comentarios, junto con algunas otras afirmaciones que le hizo a ScreenRant sobre las largas conversaciones internas todavía en proceso que se están llevando a cabo sobre esta versión de X-Men dentro de MCU, significan que sí que habrá una película así en algún momento.

Y estos nos lleva de vuelta a los rumores de The Illuminerdi sobre la película 'The Mutants'. Pero no nos da información sobre qué héroes o villanos aparecerán, o si estará unido a Deadpol 3, que sí que estará incluido en MCU, o si algunos de los proyectos confirmados de MCU harán de catalizador para la llegada de los X-Men. Incluso el título, 'The Mutants', que es lo único que deja claro este rumor, es solo provisional.

Básicamente, no nos han dicho nada que no supiéramos ya. Tan solo ese título, que además el propio rumor afirma que podría cambiar.

Y no solo eso, también podrían pasar años hasta que oigamos algo oficial sobre la película de X-Men en MCU. Ahora mismo, están por llegar tres películas de MCU: Viuda Negra, Shang-Chi y Los Eternos, que verán la luz en 2021. Por otro lado, junto con Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness (en el Multiverso de la Locura) y Thor: Love and Thunder (Amor y Trueno), que se encuentran en producción ahora mismo, hay otras cinco películas de Marvel en desarrollo. Guardianes de la Galaxia 3 está programada para su estreno en 2023, mientras que la película de Los Cuatro Fantásticos todavía no tiene una fecha fijada.

Si juntamos todo eso con las 12 series MCU para televisión que saldrán este año, o que están en desarrollo activo, llegamos a la conclusión de que no queda mucho margen para la inclusión de una película de los X-Men en un tiempo próximo, por mucho que Marvel tenga intención de hacerla.

Y por esto, no le daremos muchas más vueltas a este rumor hasta que escuchemos algo más de los planes de Marvel con los X-Men.

A partir de aquí, te avisamos que entramos en territorio spoiler sobre WandaVision, incluida su temporada final. Si aún no te has puesto al día, no sigas leyendo.

¿Nos dio WandaVision alguna pista sobre los mutantes?

(Image credit: Marvel Studios)

Conforme los espectadores seguían cada semana la historia de WandaVision, muchos de ellos empezaron a especular sobre si Wanda podría convertirse en la causa de la llegada de los X-Men a MCU. La razón fue la sorprendente aparición del Quicksilver de la Fox, interpretado por Evan Peters, en el episodio 5.

Sin embargo, tal y como se reveló en el episodio 9, el falso Pietro, o 'Fietro' tal y como lo llama Agatha Harkness, es un residente de Westview llamado Ralph Bohner. En el episodio 8, Agatha explicó que había usado su magia para convertir a Ralph en Quicksilver, lo que fue como un jarro de agua fría para las teorías de los fans de que la versión de Fox del personaje, había llegado a MCU.

Mientras que la aparición de Quicksilver terminó en nada, el material original de los cómics también hizo que los fans esperaran de alguna manera la llegada de los X-Men a MCU. La historia del origen de Wanda se ha ido modificando a lo largo de los cómics, y la Bruja Escarlata incluso se clasificó como mutante en cierto momento. Esto fue debido a que Magneto alegó que era el padre de Wanda y Pietro, pero los orígenes de ambos han sido modificados de nuevo tras eso, y ahora son hijos de la anterior Bruja Escarlata Natalya Maximoff.

Por último, está el problema de que Wanda casi acaba con todos los mutantes en los cómics de Marvel. En la historia de 2005 'Dinastía de M', Wanda es la causa del 'Día M', un evento mundial que hace que la mayoría de la población mutante de la Tierra pierda su gen X, y como resultado, sus poderes. Con su capacidad evidente para alterar la realidad en WandaVision, algunos espectadores habían especulado que Wanda podría ser la razón por la que los habitantes de Westview, o cualquier otra persona en el mundo, obtuvieran el gen X mutante y desarrollaran poderes, tal y como sugerían estos hilos de Reddit.

Pero nada de esto ocurre en los episodios 8 o 9 de WandaVision. Esto significa que los mutantes todavía no han llegado a MCU, y cuando lo hagan, es posible que no estén vinculados a Wanda Maximoff en absoluto.