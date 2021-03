Cómo ver Raya y el Último Dragón: disfruta hoy de la nueva película de Disney

Raya y el Último Dragón es el último éxito de Disney que tendrá un lanzamiento adelantado para poder ver en casa, y estará disponible para los suscriptores de Disney Plus en su plataforma Premier Access este viernes 5 de marzo.

Sigue leyendo para saber cómo ver online Raya y el Último Dragón en Disney Plus, y las diferencias de Premier Access con el servicio estándar de la plataforma. La espera ha terminado y si quieres ver la película, ¡puedes hacerlo cuando quieras!

Cómo ver Raya y el Último Dragón Fecha de lanzamiento: Viernes, 5 de marzo Reparto: Kelly Marie Tran, Awkwafina, Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Sandra Oh, Benedict Wong, Izaac Wang, Thalia Tran, Alan Tudyk Directores: Don Hall, Carlos Lopez Estrada Estreno anticipado: Consigue Disney PLus y compra hoy el Premier Access

Lo que es igual a cualquier otro lanzamiento de Disney Plus es que para empezar necesitas una suscripción a este genial servicio. Afortunadamente, puedes apuntarte por solo 6,99€ al mes.

Raya y el Último Dragón tiene lugar en el mundo mágico de Kumandra, una tierra donde humanos y dragones vivían juntos en paz y armonía. Pero, siglos antes de la historia de la película, los dragones se sacrificaron para vencer a los malvados monstruos Druun y salvar a la humanidad.

Pero, como siempre hacen los malos, los Druun van a regresar 500 años después con las mismas intenciones siniestras y estará en manos de la joven y solitaria guerrera Raya (Kelly Marie Tran) y su mejor amigo TukTuk (Alan Tudyk), encontrar al último dragón superviviente, el joven y torpe Sisu (Awkwafina), y liberar a Kumandra de la amenaza Druun de una vez por todas.

La película ha recibido críticas muy favorables e incluso se ha comparado con la Mulan original, de modo que sigue leyendo para conocer más detalles sobre cómo ver Raya y el Último Dragón online. Todo comienza con una suscripción a Disney Plus.

Cómo ver Raya y el Último Dragón hoy en Disney Plus.

Cualquiera tenga acceso a Internet simplemente debe dirigirse a la web de Disney Plus para suscribirse al servicio. Una vez lo hayas hecho, encontrarás a Raya y el Último Dragón disponible para comprar a través de la plataforma Premier Access por 21,99€. En cuanto a Disney Plus en sí, vale la pena echarle un vistazo. Además de darte detalles de primera mano sobre las películas de Premier Access, tienes todos los episodios de Los Simpson que se hayan estrenado, todas tus películas favoritas de Pixar, las últimas películas de Marvel y la saga completa de Star Wars. Puedes ahorrar un 15% si te registras con una suscripción anual.

¿Qué es Disney Plus Premier Access?

Lanzada en septiembre de 2020 para el estreno del remake 'live-action' de Mulan, Disney Plus Premier Access es la plataforma PVOD de la compañía (vídeo premium bajo pedido).

Está reservada para los estrenos de películas más importantes del servicio y está diseñada para permitirte ver los últimos éxitos de taquilla desde la comodidad de tu hogar, ya sea porque estás más cómodo o porque las salas de cine pueden estar cerradas en tu zona.

Es una gran opción y Disney no ha escatimado esfuerzos para intentar recrear la experiencia cinematográfica, con Raya y el Último Dragón disponible en una impresionante resolución 4K HDR (Dolby Vision) y ofreciendo soporte para el sonido envolvente Dolby Atmos.

Claro, el precio de 21,99€ no es calderilla, pero sí es aproximadamente lo que te costarían dos entradas de cine en las capitales (y no tienes que gastar más dinero en palomitas, bebidas y bocadillos) y permite a los suscriptores pausar la peli y volverla a ver tantas veces como haga falta (hola, papás con niños pequeños). Y aunque las películas de Premier Access en algún momento llegarán a la biblioteca estándar de Disney Plus, no será el caso de Raya hasta dentro de al menos tres meses.

Cómo ahorrar dinero en Disney +

Disney Plus ya cuesta menos que los servicios de streaming de la competencia como Netflix, pero puedes ahorrar aún más cuando te suscribes para todo un año, lo que se ofrece con un 15% de descuento sobre el precio mensual. Obviamente, tienes que gastar algo de dinero para empezar, pero con tanto contenido en el que quedarte atrapado, dudamos mucho que te quedes sin cosas para ver antes de que pasen los 12 meses. Son solo 69,99€ al año, haz los cálculos.

¿Qué más debería saber sobre Disney +?

Disney Plus no ha bajado el nivel desde que el servicio se estrenó, y no parece que eso vaya a cambiar. Bruja Escarlata y Visión es solo el último de una serie de éxitos de taquilla exclusivos de la plataforma, incluidos Soul, The Mandalorian, Mulan, Hamilton y muchos más. Falcon y el Soldado de Invierno también están al caer.

El servicio de streaming tiene aplicaciones para iOS y Android (por supuesto), y está disponible para ver online a través de dispositivos como Amazon Fire TV Stick, PS4, Xbox One y Roku.

Y por último, está la nueva Star en Disney Plus, con contenidos de éxito en todo el mundo y que prácticamente dobla el contenido disponible, incluidos programas más para adultos. Cuesta un poquito más, pero vale la pena según nuestras primeras impresiones, y se puede ahorrar mucho si compras una suscripción anual.