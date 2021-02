Ha llegado 'Star', el nuevo servico de Disney Plus, y se ha convertido en una gran novedad

El servicio de streaming ‘Star’, de Disney Plus, ya ha llegado a varias regiones del mundo. En caso de que te hayas perdido la extensa campaña de marketing en redes sociales por parte de Disney, te contamos lo que esto significa: ahora tienes muchas más películas y series de televisión disponibles para ver a través de Disney Plus, incluso contenido para adultos, y todo va incluido como parte de tu suscripción.

No obstante, los suscriptores de otros lugares del mundo, como los clientes de Estados Unidos, no obtendrán ‘Star’, porque existe el servicio ‘Hulu’, el cual ya cubre un área similar de lo que Disney denomina "entretenimiento general".

Además, cabe señalar que, si eres cliente nuevo, sufrirás una leve subida de precio: Disney Plus ahora cuesta 7’99€ al mes o 79’90€ al año. No es que sea una cantidad de dinero insignificante, pero está bastante cerca del precio de un nuevo juego de PS5, por ejemplo, si es que estabas intentando calcular su valor en tu cabeza.

Aún con todo, al abrir la aplicación esta mañana, nos hemos entusiasmado mucho con ‘Star’. Tenemos a nuestra disposición 18 temporadas de ‘Padre de familia’, 10 temporadas de ‘Futurama’ y, por supuesto, todo esto se complementa muy bien con las 31 temporadas existentes de ‘Los Simpson’, con las que ya contábamos antes.

También podemos encontrar series como ‘The Walking Dead’, ‘Aliens’, ‘Perdidos’, ‘24’, ‘Expediente X’ y ‘Prison Break’, las cuales nos suelen atraer rápidamente, incluso cuando ya hemos visto a la mayoría de ellas dando vueltas por Amazon Prime Video en los últimos años.

Al mismo tiempo, Star ha llegado para ofreciéndonos varios episodios de cada uno de sus cuatro lanzamientos originales: dos episodios de ‘Helstrom’, un programa que quedó huérfano al final de la división de televisión de Marvel; tres episodios de ‘Solar Opposites’, una nueva serie animada de Justin Roiland, creador de Rick y Morty; y un episodio ds ‘Big Sky’ y otro de ‘Con amor, Victor’, las otras dos series originales del servicio. Estás dos últimas se irán actualizando de forma semanal con un nuevo episodio, así que ya tienes algo nuevo que esperar en la plataforma además de episodios nuevos de ‘Bruja Escarlata y Visión’ y ‘Falcon y el Soldado del Invierno’. Y también llegarán nuevas películas cada mes.

Por ahora, estamos bastante impresionados y, en general, parece que han conseguido solucionar el problema de que Disney Plus no tuviera suficiente contenido para adultos. Mientras tanto, las series originales que llegarán a Star, en Disney Plus, el próximo año, como ‘The Old Man’, el drama de espías encabezado por Jeff Bridges; y la serie de ciencia ficción ‘Y: El Último Hombre’; nos hace tener la esperanza de que Star justifique ese ligero aumento de precio. Por cierto: también se está trabajando en incluir contenido original a nivel local.

Junto con el inminente ataque de ‘Star Wars’ y las series de televisión de Marvel, parece que Disney está tratando de incendiar Sky con el peso de todo el contenido que llega a la plataforma. Pagar 7.99€ al mes por todo esto parece una buena oferta hasta el momento, pero es aún mejor si ya eras cliente, porque entonces has logrado evitar, de forma temporal, el aumento de precio, hasta el 23 de agosto de 2021.

En conclusión: si todavía no le has echado un vistazo, inicia sesión en Disney Plus y descubre qué nuevos títulos tienes para disfrutar. Nosotros, a continuación, hablaremos un poco sobre las funciones de control parental de la aplicación y qué contenido se reproduce en 4K.

No todo está en 4K

Los detalles de la pantalla muestran que disfrutaremos de la películas en 4K. (Image credit: Future/screengrab)

Una de las mejores cosas de Disney Plus es que, a diferencia de Netflix, la reproducción 4K se ofrece como parte del paquete básico en lugar de cobrarlo como una función extra. Parte del nuevo contenido añadido mediante Star es 4K, como las películas de ‘La Jungla de Cristal’, por ejemplo, o ‘Independence Day’; aunque no películas como ‘La Favorita’, ganadora de un Oscar en 2018; o ‘Big Sky’, serie original de Star.

A veces, es obvio el motivo por el que no podemos reproducir cierto contenido en 4K (no esperábamos ver una temporada de ‘Cómo Conocí a Vuesrta Madre’ con una resolución más alta, siendo del 2005), pero en otras ocasiones no nos queda tan claro. Además, dentro del contenido original, no entendemos por qué ‘Con amor, Victor’ está disponible en 4K mientras que ‘Big Sky’ solo alcanza HD, según los listados de la aplicación, de modo que es difícil averiguar cuál es el patrón cuando se trata de decidir qué contenido va a poder ofrecerse en Ultra HD. Con suerte, esto se solucionará a medida que pase el tiempo.

De todas formas, contar con contenido adicional en 4K es algo muy positivo, y más considerando el ligero aumento de precios. La página de inicio de Disney Plus ya ha actualizado su categoría 'Ultra HD y HDR' para incluir las nuevas ofertas de Star.

Como siempre, la pestaña 'Detalles' en Disney Plus será tu fiel aliada: te indicará si un título admite o no reproducción 4K.

Cómo configurar los filtros de control parental en Disney Plus Star

Si estás utilizando Disney Plus por primera vez desde que la aplicación se actualizó para incluir el nuevo servicio Star, esta parte es muy fácil. Simplemente, no puedes habilitar Star sin tener que volver a iniciar sesión en tu cuenta, y una vez que lo haya hecho, se te preguntará, como titular de la cuenta, para qué perfiles habilitar el nuevo contenido para adultos. Además, también se te preguntará si quieres crear un PIN para restringir el acceso a tu perfil de Disney Plus.

(Image credit: Future/screengrab)

Sin embargo, fuera de la aplicación, existen más restricciones que pueden ser útiles para los padres: inicia sesión en tu cuenta de Disney Plus usando un navegador web y podrás seleccionar un límite de calificación de contenido ("content rating") para aplicar a los títulos disponibles que pueden verse en un perfil individual. Existen siete tipos diferentes. Este nivel de control parental significa que puedes personalizar por completo la experiencia ‘Disney Plus’ para los más pequeños de casa.

Así es como verás la página en cuestión:

Las funciones de control parental son prácticas y sencillas (Image credit: Disney Plus/screengrab)

Desde dentro de la aplicación, también puedes hacer clic en el botón 'Restringir la creación de perfiles', lo cual significa que se necesitará ingresar la contraseña para poder añadir nuevos perfiles en tu cuenta de Disney Plus.

En resumidas cuentas, esto significa que el pequeño de la casa tendrá que esperar hasta que cumpla la edad suficiente para que le permitan ver ‘Prison Break’ por primera vez.