Oppo nos explica en el MWC por qué los móviles plegables económicos todavía están muy lejos

En una sesión de preguntas y respuestas que se celebró el primer día del Mobile World Congress (opens in new tab)de este año con varios miembros de los equipos de estrategia y producto de Oppo, nos ofrecieron una visión esclarecedora sobre el enfoque actual de la compañía en el mercado de los plegables y por qué creen que no es el momento adecuado para que esta tecnología llegue a la gama media.

Aunque desde hace unos años podemos comprar dispositivos plegables, los materiales, la ingeniería y el hardware que los componen siguen siendo notablemente más caros que otras alternativas de móviles convencionales de especificaciones similares que no tienen que doblarse por la mitad.

Una semana antes del MWC 2023, Oppo lanzó al mundo su primer plegable tipo concha Oppo Find N2 Flip (opens in new tab)(hasta entonces solo estaba disponible en China). A pesar de su excelente relación calidad-precio para tratarse de un plegable (en España puede ser tuyo por 999€), sigue sin poder considerarse un móvil asequible, por lo que sigue dejando fuera de juego a muchos usuarios que, de otro modo, agradecerían poder aprovechar la comodidad de un plegable compacto.

El Oppo Find N2 Flip (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Cuando se le preguntó al Presidente de Ventas y Servicio Exterior de Oppo, Billy Zhang, si había espacio para los para teléfonos plegables tipo libro o concha en el mercado de la gama media, esto es lo que contestó:

"Ahora, cuando hablamos de un producto como un plegable de gama media, tenemos que pensar si realmente puede ofrecer una buena experiencia, porque para tratar de llegar al rango de precios de gama media, si sacrificamos cosas como el chip o la calidad de imagen, entonces no sería bueno. Si recortamos en el chip, no podremos maximizar la potencia de cálculo de la imagen".

Y Zhang continuó: "A medida que aumenten los envíos de productos plegables, sin dudas habrá más margen para reducir costes, desde el punto de vista de la cadena de suministro, pero este proceso llevará tiempo".

En otras palabras, Zhang confirmó que para lanzar un plegable de gama media habría que sacrificar ciertas cosas y eso sería perjudicial para el usuario, y hasta que no aumenten los envíos, no es probable que bajen los costes. Pero su respuesta no terminó ahí.

Si la competencia lo quiere hacer, que lo haga. Billy Zhang, Oppo

Quedó claro que Zhang no había terminado; estaba ansioso por ampliar la viabilidad de los plegables de gama media.

"Me gustaría compartir más comentarios sobre la reducción de costes de los teléfonos plegables", continuó. "Algunas ideas iniciales podrían ser la eliminación de la pantalla de cubierta, recortar gastos con el chip, o recortar gastos con la cámara.

"Pero cuando hablamos de móvil plegables, si eliminamos la pantalla externa, no es una buena experiencia, porque la pantalla es importante para que sea más cómodo consultar las notificaciones rápidas y cosas así. O si se hacen recortes en el chip, eso también tendrá un impacto".

"Dentro de seis meses o quizá más, puede que haya este tipo de teléfonos plegables en el mercado, pero puede que hagan recortes, como usar plástico en sus marcos o eliminar la pantalla de cubierta, pero definitivamente, eso no es una buena experiencia para nosotros; no es algo que en Oppo queramos hacer. Si la competencia quiere hacerlo, que lo haga. Pero para nosotros, la experiencia del usuario es nuestra prioridad".

Móviles plegables asequibles, pero ¿a costa de qué?

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Basándonos en las declaraciones de Zhang, es poco probable que veamos pronto un plegable con un precio significativamente más bajo.

Oppo quiere parecer inflexible en su enfoque del desarrollo de productos y su mensaje es que la experiencia del usuario es lo primero, y claro, ese es un aspecto de cualquier dispositivo que está garantizado que sufrirá si se empiezan a cortar métodos fundamentales de interacción (como una pantalla externa) o características.

Sin embargo, Zhang ha dejado la puerta abierta a que otros fabricantes tomen la difícil decisión de qué es lo que hay que recortar para ofrecer una experiencia plegable aceptable a un precio de gama media. La pregunta es: ¿quién será el primero?

