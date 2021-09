Olvídate del iPhone 13: el auténtico protagonista del evento de Apple fue el iPad mini 2021

La estrella del evento de septiembre de Apple estuvo fue la gama iPhone 13, pero las actualizaciones y mejoras de los teléfonos no nos impresionaron. ¿El verdadero ganador? El nuevo iPad mini 2021 y, en realidad, los fans de los dispositivos pequeños en general.

La línea iPhone 13 es superior a sus predecesores, pero no hay muchos cambios: un notch un 20% más pequeño, una batería algo mejorada, una pantalla un poco más brillante, sensores de luz más grandes en las cámaras traseras, un nuevo modo cinematográfico para ajustar el enfoque mientras se graba vídeo, etcétera. Mejoras, pero pequeñas. El iPad mini 2021, por otro lado, tiene muchas actualizaciones importantes, lo que lo convierte en un dispositivo mucho mejor.

A partir del 2012, tuvimos una nueva versión del iPad mini cada año hasta el 2015, cuando un lapso de cuatro años nos hizo creer que Apple había abandonado su tablet más pequeña. En 2019 salió un nuevo modelo, pero no estaba claro si llegaría otro. Afortunadamente, se ha presentado, y todas sus actualizaciones lo convierten en un verdadero iPad Air 4 en pequeño.

¿Por qué? Porque el iPad Air 4, que salió en el 2020, se lanzó como una potencia que puso en problemas al iPad Pro 2021, con más velocidad y funciones a un precio (650€) que lo convirtió en una alternativa de alto valor para aquellos que no necesitaban literalmente la mejor tablet y querían ahorrar dinero.

De manera similar, el nuevo iPad mini 2021 es una gran mejora con respecto a su predecesor y es incluso más asequible que el iPad Air 4. Aún mejor, el nuevo iPad mini recibió un cambio de look, con los bordes planos de los modelos recientes de iPad Air y iPad Pro junto con el iPhone 13.

Dado el tiempo que duró el último diseño para el iPad mini y el trabajo que lleva reformatear las líneas de producción para hacer un diseño de bordes planos completamente nuevo, parece que Apple está más comprometido a continuar con las tablets de tamaño reducido en el futuro. Eso es algo positivo, dado lo poco claro que estaba si la empresa quería mantener sus otros dispositivos pequeños. Vimos un nuevo iPhone 13 mini, por supuesto, pero las ventas del iPhone 12 mini fueron tan flojas que un rumor indicaba que Apple dejaría de fabricarlo.

En resumen, la pequeña de la familia es una de las tablets más potentes de Apple y creemos que hay muchas personas a les que les va a encantar saberlo. Repasemos las cinco mejores novedades del iPad mini 2021:

(Image credit: Apple)

Revisión del diseño: con nuevas ventajas

Sí, ya hemos hablado sobre el rediseño de los bordes cuadrados, pero hay varias mejoras más en el diseño. El iPad mini sigue la línea del iPad Air 4 y al iPad Pro al deshacerse del puerto Lightning por un puerto USB-C, lo que permite velocidades de carga y transmisión de datos más rápidas (así como compatibilidad con todos los enchufes USB-C). Al igual que el iPad Air, el iPad mini ya no tiene botón de inicio y ha movido su sensor de huellas dactilares Touch ID al botón de bloqueo.

Además de eso, los altavoces estéreo se han cambiado de posición: antes estaban los dos en la parte inferior y ahora hay uno en la parte superior e inferior, lo que hace que sean más fácil de escuchar desde diferentes ángulos. La tablet es compatible con el Apple Pencil 2, e incluso tiene un soporte magnético para enganchar y recargar el accesorio.

Y quizás lo mejor de todo es que el iPad mini 2021 no solo viene en Space Grey y Starlight, sino que también viene en rosa y morado.

(Image credit: Apple)

Mejores cámaras, incluyendo Center Stage

El iPad mini 2021 no tiene nuevas cámaras, pero se han mejorado sus objetivos frontales y traseros. La cámara trasera principal se ha actualizado de la 8MP f/2.4 (con grabación vídeo de 1080p a 30 fps) que había en el anterior modelo, a una cámara de 12MP f/1.8 con grabación de vídeo 4K a hasta 60 fps.

La cámara frontal se ha mejorado de una cámara de 7MP f/2.2 en el antiguo iPad mini a una cámara ultra angular de 12MP f/2.4 con un campo de visión de 122 grados. Lo mejor de todo es que la cámara tiene Center Stage, la función de enfoque automático que detecta sujetos durante las videollamadas, lo cual es más divertido de lo que imaginas.

(Image credit: Apple)

Pantalla nueva y mejorada

Los bordes cuadrados y los biseles más pequeños dejan espacio para que el iPad mini 2021 tenga una pantalla de 8,3 pulgadas con una relación pantalla-cuerpo del 77,4%, un poco más grande que la pantalla de 7,9 pulgadas de su predecesor con un 70,6% de proporción pantalla-cuerpo. La pantalla de la nueva tablet es una LCD Liquid Retina IPS con una amplia gama de colores, mejorando con respecto a su predecesora con la mejor pantalla que ofrece Apple, además de la pantalla Mini LED del modelo iPad Pro de 12,9 pulgadas.

(Image credit: Apple)

Principales especificaciones

El iPad mini 2021 incluye un chip A15 Bionic, el mismo que se encuentra en los nuevos iPhone 13. Las tablets de Apple no suelen incluir los últimos chips, debido a que sus lanzamientos son mucho antes o después de los iPhones del año (donde siempre se estrenan los nuevos serie A).

Por supuesto, el A15 Bionic no es el chip M1, que viene en los modelos iPad Pro 2021, pero el procesador del iPad mini 2021 se basa en la misma arquitectura y esperamos que su rendimiento sea mejor que el A14 (y que los chips Snapdragon / Exynos, ya que estamos). Si bien el almacenamiento no ampliable de 64 GB / 256 GB no es para tirar cohetes, el iPad mini 2021 sigue siendo una tablet pequeña pero potente.

(Image credit: Apple)

Conectividad 5G

El iPad mini 2021 puede conectarse al 5G, lo que te permite acceder a las avanzadas redes que los operadores aún están construyendo. Eso significa cargas y descargas más rápidas para los usuarios que compren las versiones más caras de las tablets.

Claro, el iPad mini 2021 no se puede conectar al ultrarrápido mmWave 5G, es solo sub-6 5G, según Sascha Segan de PC Mag, pero los operadores están expandiendo las redes sub-6 para una cobertura más amplia.