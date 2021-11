Nuevos problemas de Windows 11 están haciendo fallar las propias apps de Microsoft... ¿qué esta pasando?

Parece que Windows 11 tiene un nuevo problema, y es realmente embarazoso, ya que impide que se ejecuten algunas aplicaciones propias que vienen preinstaladas, como la herramienta Recortes, el teclado en pantalla y el dictado por voz.

Además, en el caso de Windows 11S, que es una versión que viene instalada en algunos equipos y que limita desde dónde puedes descargar aplicaciones, también está fallando el menú de inicio.

El hecho de que no se ejecuten correctamente ni las propias aplicaciones de Microsoft, es algo que deja en bastante mal lugar a la compañía, y por eso se han dado prisa en arreglar algunos de esos problemas.

Esta solución llega en forma de actualización, concretamente la KB4006746, y se supone que arreglará varios de los errores detectados. Eso sí, no ayudará a la herramienta Recortes, que tan útil resulta y tantos usuarios utilizan.

La herramienta Recortes permite hacer capturas de pantalla en Windows 11 y ofrece distintas opciones, como capturar solo parte de la pantalla.

Tal y como ha publicado el portal The Verge, Microsoft todavía no ha dicho cuándo podemos esperar que lancen una solución al problema de la herramienta de Recortes... de momento solo han dado unos pasos a seguir para un apaño: os lo creáis o no, la solución temporal que da Microsoft es que los usuarios realicen una captura de pantalla a la vieja usanza (con la tecla destinada a esta función) y la peguen en el documento de destino, o en Paint si desean copiar una sola zona de la pantalla... Gracias, Microsoft.

Sabemos que no es lo ideal, pero bueno, nos servirá mientras esperamos a que la compañía solucione el problema, lo cual esperamos que pase pronto.

¿Qué está pasando?

Que las aplicaciones que ya vienen preinstaladas en Windows 11 no funcionen es un gran problema, y lo cierto es que es algo que causa muy mala impresión sobre el nuevo sistema operativo, y más si acabas de actualizar tu equipo. Así que cabe preguntarnos, ¿qué está pasando?

Según Microsoft, la causa de este problema ha sido causado por "un conflicto con un certificado digital de Microsoft que expiró el 31 de octubre de 2021".

La compañía no ha dado más detalles sobre el problema, que además también está causando errores con la sección de Cuentas en la aplicación de Ajustes de Windows 11S, pero el hecho de que Microsoft haya permitido que se le caducara su propio certificado, y las consecuencias que esto ha tenido, es algo totalmente embarazoso. Al menos han podido solucionar otros inconvenientes de forma bastante rápida.

En TechRadar también hemos elaborado una guía para solucionar muchos errores conocidos de Windows 11, puedes echarle un vistazo si hay algo que no te funciona bien, o si no consigues instalar el nuevo sistema operativo.

(Image credit: Stokkete / Shutterstock)

Análisis: ¡Venga ya, Microsoft!

Todo este lío parece que podría haberse evitado si Microsoft no hubiera permitido que su certificado expirara. El hecho de que el certificado de la propia compañía sea el causante de todos estos problemas con sus propias aplicaciones, y en su propio sistema operativo, es el colmo de los colmos. Y lo cierto es que Microsoft no puede culpar a ningún otro.

Problemas embarazosos como este son lo último que un nuevo sistema operativo necesita. Microsoft quiere que los usuarios actualicen sus equipos a Windows 11, pero evidentemente este tipo de cosas echa para atrás a los usuarios.

Y hay otra cosa que preocupa más todavía: Windows 10 empezó muy fuerte, pero a medida que fue avanzando el tiempo, en los últimos años su reputación ha ido decayendo debido a actualizaciones fallidas que causaron más problemas de los que se suponía que debían solucionar.

Uno de los grandes puntos de venta de Windows 11 es que es un nuevo comienzo, y una oportunidad de recuperar la reputación de Microsoft tras los errores de Windows 10. Tal y como puedes leer en nuestro análisis en profundidad de Windows 11, este sistema operativo tiene mucho potencial, pero problemas como este podría hacer que terminara como Windows 10, y que nadie lo quiera.