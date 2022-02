Nuevo iPad 2022: todo lo que sabemos hasta ahora

Todavía no se ha hablado mucho sobre el nuevo iPad de 2022, pero no pasa nada: la línea de tablets más básica de Apple rara vez llama la atención antes de su lanzamiento, ya que todas las miradas están puestas en sus hermanos más importantes como el iPad Pro (2022), iPad Air (2022) o iPad mini (2022), pero este iPad sigue siendo igual de emocionante.

Esta gama de iPads está diseñada para personas que no necesitan mucha potencia, pantallas enormes ni funciones sofisticadas, sino que solo necesitan una tablet 'económica' y fácil de usar que les sirva para todo. El iPad 10.2 (2021) cumplió a rajatabla las expectativas el año pasado, pero esta línea de iPads se suele actualizar cada año.

Se rumorea que algunas de las tablets de Apple recibirán grandes actualizaciones en 2022, pero no esperamos que el iPad básico reciba tanto amor: cada generación solo trae ajustes menores, no grandes revoluciones.

Todavía hay pocas noticias sobre la próxima gama básica de iPads de Apple, pero hemos escuchado algunas cosas y podemos predecir otras, y las encontrarás a continuación, cubriendo la posible fecha de lanzamiento, el precio y algunas de las especificaciones y características.

Después, más abajo, hemos incluido una lista de deseos de lo que queremos ver del nuevo iPad 2022 para que sea el mejor iPad económico posible. Y asegúrate de consultar periódicamente este artículo, ya que lo actualizaremos cada vez que escuchemos noticias o rumores sobre esta tablet.

Últimas noticias Una filtración ha revelado que el nuevo iPad de 2022 podría tener un procesador nuevo y compatibilidad 5G, pero con un diseño similar al modelo actual.

Directos al grano:

¿Qué es? El nuevo iPad económico de Apple

El nuevo iPad económico de Apple ¿Cuándo sale? Probablemente en septiembre de 2022

Probablemente en septiembre de 2022 ¿Cuánto costará? Esperamos que alrededor de 379€.

Nuevo iPad 2022: fecha de lanzamiento y precio

El único rumor de la fecha de lanzamiento del iPad 2022 hasta ahora apunta a finales de 2022, y tiene sentido, ya que el iPad 10.2 (2021) se presentó el 14 de septiembre, el iPad 10.2 (2020) se anunció el 15 de septiembre y el iPad 10.2 (2019) el 12 de septiembre. ¿Ves el patrón?

Todos se anunciaron a mediados de septiembre y, en los últimos dos años, también se anunciaron un martes, por lo que si tuviéramos que ser más específicos aún, supondríamos que el nuevo iPad 2022 se anunciará el martes 13 de septiembre de 2022.

El tiempo entre el día de su presentación y cuándo lleguen a las tiendas es más variable, pero es poco probable que sea más allá de un par de semanas, por lo que pensamos que el nuevo iPad 2022 llegará a las tiendas antes de finales de septiembre de 2022, y posiblemente incluso después de unos días de su lanzamiento.

En cuanto al precio, el iPad 10.2 (2021) parte de 379€, y el iPad 10.2 (2020) tenía un precio inicial similar, por lo que creemos que es probable que vuelva a ser el mismo, pero no hay noticias, todavía.

Esperamos un precio similar al iPad 10.2 (2021) (Image credit: TechRadar)

Diseño y pantalla:

Hasta ahora, solo ha habido una filtración importante del iPad 2022, y apunta a que la tablet tendrá una pantalla de 10.2 pulgadas (como el modelo de 2021) y con el mismo diseño que su predecesor. Eso significa que el botón físico probablemente seguirá ahí, al igual que los enormes marcos. Parece ser que la gama no sufrirá un cambio de diseño importante hasta 2023.

Todavía no hay noticias sobre qué tecnología usará la pantalla, pero podemos estar bastante seguros de que se quedará con un panel LCD.

Hubo algunas afirmaciones que decían que Apple podría cambiar a una pantalla OLED para el iPad Air 5, pero los informes más recientes sugieren que no será así, ya que 2024 parece una fecha más probable para ver los primeros iPads OLED y, en cualquier caso no se hizo mención a que el iPad básico tuviera esta tecnología de pantalla.

Especificaciones y funciones:

Una filtración apunta a que el iPad 2022 tendrá 5G por primera vez en la historia de la gama básica. Es una afirmación creíble y podría ser la mayor actualización que tenga este modelo.

La misma fuente dice que tendrá Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, un procesador A14 Bionic (que ya se usó en el iPhone 12 y sería una actualización sobre el A13 Bionic del iPad 10.2 de 2021), y un puerto Lightning, todavía sin la vista puesta en el USB-C.

Eos sí, aunque todo esto lo cogemos con pinzas, todo es creíble. De hecho, nos sorprendería si el nuevo iPad 2022 no tuviera el A14 Bionic, ya que es una generación más nueva que el procesador del iPad anterior (aunque no es, ni de lejos, el procesador disponible más actual).

Dicho esto, y pasando al 5G, existe una posibilidad de que no sea compatible, ya que el iPad Air 4 (2020) tampoco tiene 5G, por lo que Apple podría incluirlo primero al iPad Air 5 y dejarlo fuera del iPad básico.

Además de eso, suponemos que, probablemente, no habrá cambios significativos en la cámara delantera, ya que acaba de sufrir una 'gran' actualización en el último modelo.

¿Qué queremos ver?

Para convertir el nuevo iPad 2022 en uno que realmente emocione, debería tener lo siguiente:

1. Face ID

La ausencia del Face ID en el último iPad 10.2 (2021) no sorprendió demasiado, ya que Apple suele reservar esa tecnología para la gama del iPad Pro. Pero como ya lleva tanto tiempo en el iPhone, se ha convertido en un estándar, y nos gustaría verla por fin en los iPads más básicos.

No esperamos que el próximo iPad 2022 tenga Face ID, ya que está el último en la fila para recibirlo, porque el iPad Air y el iPad mini lo recibirán primero, pero sería genial que nos sorprendieran.

Apple, deja de retener tanto tiempo el Face ID.

2. Un diseño moderno

La gama básica de iPad es ahora la única tablet de Apple que no tiene un diseño moderno sin botón home ni marcos enormes, ya que incluso el iPad mini de 2021 se ha renovado.

En vez de eso, todavía es de apariencia barata y anticuada, y es algo que esperemos que cambie en el próximo iPad de 2022.

3. Compatibilidad con accesorios actuales

El iPad 10.2 (2021) tiene compatibilidad limitada (Image credit: TechRadar)

El iPad 10.2 (2021) es compatible con el Apple Pencil original y el Smart Keyboard, pero no tiene soporte para el Apple Pencil 2 ni el Magic Keyboard, haciendo que sea peor para escribir y dibujar que otras tablets de Apple.

Añadir soporte para estos accesorios no debe ser muy complicado, y no creemos que suponga un incremento de precio para Apple, así que no hay ningún motivo para negarle al iPad de 2022 todo esto.

4. Recalibrar los altavoces

El iPad 10.2 (2021) no tiene un sonido malo, pero a diferencia del iPad mini de 2021 y el iPad Air 4, no calibra los altavoces en función de la orientación de la tablet.

Con una de esas tablets tendrás la mejor calidad de altavoces, la uses en horizontal o en vertical; pero no con el iPad básico. Esperemos que Apple lo soluciona con la nueva generación.

5. 128GB de almacenamiento, como mínimo

En el iPad 10.2 (2021), Apple mejoró el almacenamiento mínimo de unas minúsculas 32GB en 2020 a unas todavía algo escasas 64GB.

Sabemos que es un iPad barato, y que la compañía quiere reducir el coste al máximo posible, pero 64GB es una cantidad muy justa de almacenamiento en 2021, y es en 2022 cuando esperamos que amplíen el espacio, y sobre todo teniendo en cuenta que ningún iPad dispone de una ranura para microSD.