Nintendo Switch Online ofrecerá juegos de N64 y Genesis a través de un nuevo plan de suscripción

Nintendo ha anunciado un nuevo plan de suscripción para Nintendo Switch Online que incluye la posibilidad de jugar a clásicos de N64 y Genesis tanto de forma online como en modo local cooperativo para cuatro jugadores.

A finales de octubre, Nintendo Switch Online incluirá una serie de clásicos favoritos de los seguidores más veteranos, juegos de 32 y 64 bits, entre los cuales se incluyen Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Streets of Rage, Sonic the Hedgehog 2 y Star Fox 64.

Nintendo asegura que el plan estará disponible tanto para suscriptores nuevos como para los usuarios de la plataforma online, pero todavía no ha anunciado un precio para el nuevo servicio.

Por último, junto con el lanzamiento del nuevo plan de suscripción, Nintendo se encuentra desarrollando dos nuevas versiones inalámbricas de los mandos de la Nintendo 64 y la SEGA Genesis, los cuales estarán disponibles en el lanzamiento por 49,99 dólares estadounidenses (unos 42€ al cambio).

Análisis: dos anuncios por el precio de uno

Habíamos oído rumores sobre que los juegos de la Nintendo 64 llegarían a Nintendo Switch Online, pero el nuevo plan de suscripción nos pilla completamente por sorpresa.

Añadir nuevos juegos al servicio, desde luego, le da mucho más valor, pero sin información sobre el precio, los seguidores podrían empezar a preocuparse por cuánto más tendrán que pagar para tener acceso al catálogo ampliado de títulos.

Es verdad que el precio de Nintendo Switch Online, de momento, no se acerca al precio de PlayStation Plus o Xbox Game Pass Ultimate/Xbox Live Gold, de modo que esta podría ser una oportunidad de que Nintendo aumente el precio al ofrecer un poco más de contenido.

El lado positivo es que Nintendo ya tiene planes de añadir más títulos al servicio, incluyendo otros clásicos de la era de la N64, como Banjo-Kazooie y F-Zero X, los cuales deberían seguir justificando el coste mensual del plan.