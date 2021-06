Netflix llega a un acuerdo con Steven Spielberg para nuevas películas

Netflix se ha asociado con el estudio de cine de Steven Spielberg, Amblin Partners, para producir varias películas para el servicio de streaming cada año.

Según los términos del acuerdo, se espera que Amblin produzca al menos dos largometrajes al año para Netflix, aunque no se especifica durante cuanto tiempo se prolongará este acuerdo. También es posible que el propio Spielberg dirija algunos de los proyectos.

Estas nuevas películas aún no están asociadas con ningún requisito presupuestario o de género, por lo que es probable que los clientes de la plataforma se beneficien de producciones más destacadas y de gran presupuesto como 6 Underground de Michael Bay o El Irlandés de Martin Scorsese en un futuro próximo.

Según los informes, anteriormente Spielberg se había mostrado escéptico acerca de los proyectos para plataformas de streaming, incluso llegando a afirmar que no deberían ser candidatas a premios, aunque el legendario director luego calmó las tensiones entre él y Netflix.

"En Amblin, la narración siempre estará en el centro de todo lo que hacemos, y desde el momento en que Ted (el CEO de Netflix) y yo comenzamos a hablar sobre una asociación, quedó muy claro que teníamos una oportunidad increíble para contar nuevas historias juntos y llegar al público de nuevas formas", dijo Spielberg en un comunicado.

Sin embargo, el estudio continuará produciendo películas para Universal, su socio desde hace mucho tiempo, y ninguno de los próximos proyectos del director, una nueva versión de West Side Story y The Fabelmans, protagonizada por Seth Rogen, llegará a la plataforma de streaming.

"Esta nueva vía para nuestras películas, junto con las historias que continuamos contando con nuestra familia de toda la vida en Universal y nuestros otros socios, será increíblemente satisfactoria para mí personalmente", añadió el director de Indiana Jones.

La guerra del streaming

El anuncio de esta asociación llega cuando los mayores rivales de Netflix continúan estableciendo su huella en el juego del streaming.

Disney+, por ejemplo, ha crecido exponencialmente en el año y medio desde su lanzamiento inicial, con el CEO de Disney, Bob Chapek, deshaciéndose en elogios sobre la calidad del contenido de la plataforma, así como su capacidad de generar beneficios para el gigante del entretenimiento.

Los usuarios de HBO y Amazon Prime Video también han disfrutado de varios estrenos de contenido de alto perfil últimamente, mientras que incluso Apple TV parece estar ganando terreno en la industria gracias a próximos proyectos como Invasión y The Shrink Next Door. El caso es que Netflix ya no es la única opción para los consumidores que buscan contenido original de alta calidad desde la comodidad de sus hogares. Esta nueva asociación con el estudio cinematográfico de Steven Spielberg, entonces, evidentemente representa un intento de recuperar parte de esa cuota de mercado perdida.

Y si el acuerdo significa que la plataforma tendrá más contenidos nominados a premios como Historia de un matrimonio, Mank y Ma Rainey's Black Bottom, los suscriptores de Netflix estarán encantados con los posibles aportes que este acuerdo pueda traer a su catálogo.