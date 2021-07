Microsoft confirma que no habrá un rediseño de Xbox Series X a corto plazo

Puede que la Xbox Series X y la Xbox Series S tengan apenas siete meses, pero eso no ha detenido las especulaciones sobre si Microsoft podría estar trabajando en una actualización como la que vimos con la Xbox One X.

Sin embargo, el director de Xbox, Phil Spencer, ha descartado la inminente llegada de cualquier nuevo hardware y no espera una actualización del modelo Xbox Series X en un futuro próximo.

Hablando en el episodio número 500 de Podcast Unlocked, Spencer dijo: "No hay nada que vaya a salir el próximo año que te vaya a hacer sentir como, oh, debería haber esperado. Estas son las consolas que tendremos en los mercados durante algunos años. Y los construimos con eso en mente, y me encanta la tecnología que tienen y su capacidad, y ahí es donde ponemos nuestro enfoque".

La Xbox One X y la PS4 Pro representaron la primera vez que vimos actualizaciones de la anterior generación de consolas, que trajeron más potencia técnica tanto a la Xbox One como a la PS4.

Los modelos compactos o las actualizaciones de la consola han sido mucho más comunes, y Microsoft actualizó la Xbox One con el modelo Xbox One S después de tres años a la venta en el 2016. La Xbox One X se lanzó un año después y trajo juegos 4K a la consola de Microsoft. Microsoft también lanzó una Xbox One S All-Digital Edition en el 2019.

Spencer dejó en claro que si se anuncia algún nuevo hardware, no se hará solo por el simple hecho de hacerlo.

"No tenemos que hacer hardware solo porque sí. Queremos hacer hardware porque en realidad traiga nuevas oportunidades", afirma Spencer con respecto a la Xbox Series X|S. "Y lo he dicho antes, podría ser en la parte de abajo donde encontremos oportunidades más inmediatas".

¿Qué es lo siguiente para Xbox?

¿Pero esto significa que no veremos ningún nuevo hardware de Xbox en el futuro cercano? No necesariamente. Ya sabemos que Microsoft está trabajando en un nuevo hardware para Xbox y que se está trabajando en un dispositivo de transmisión para Xbox Cloud Gaming.

Spencer también confirmó que veremos consolas de edición especial cuando haya "ciertos momentos que van a ser especiales y que querremos celebrar", pero señaló que "la falta de chips aún durará un tiempo", por lo que la prioridad es aumentar la oferta de Xbox Series X y S, ante todo.