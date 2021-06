Microsoft quiere convertir tu viejo portátil en una Xbox Series X

Parece que Microsoft se toma en serio que la gente juegue a títulos de Xbox en dispositivos de todo tipo, y no solo en consolas, ya que la compañía ha revelado hoy sus planes de llevar los juegos en la nube a PCs y navegadores web.

Según Microsoft, a finales de este año integrará los juegos en la nube directamente en la aplicación de Xbox en Windows 10. De modo que, con los servidores Azure de Microsoft, podrás reproducir juegos en tu PC con Windows 10 de forma instantánea, como si estuvieras jugando con una auténtica Xbox Series X. Kareem Choudrey, de Microsoft, afirma que "la consola más poderosa del mundo está camino de Azure".

Puesto que los centros de datos de Microsoft reciben hardware de Xbox Series X, los usuarios que reproducen juegos deberían obtener experiencias similares a los que juegan directamente en la nueva consola de Microsoft, incluyendo tiempos de carga más rápidos y mejor velocidad de fotogramas en títulos más antiguos que ahora están optimizados para Xbox Series X.

Los juegos en la nube de la Xbox que llegan a PC ofrecen posibilidades emocionantes. Tal y como ya hemos visto con servicios de juegos en streaming como 'Nvidia GeForce Now' y 'Google Stadia', esto te permite ejecutar juegos en un tipo de hardware más antiguo, o con poca potencia, convirtiéndolos en portátiles potentes para juegos, siempre que tengas una conexión a Internet lo suficientemente buena.

Todo esto significa que podrías recuperar tu viejo portátil con Windows 10, iniciar sesión y jugar al 'Halo Infinite' cuando se lance a finales de este mismo año.

Por otro lado, esto también podría resultar útil para usuarios que tienen PCs para juegos, los cuales ya son mucho más potentes que la Xbox Series X.

Los juegos en la nube son parte de 'Xbox Game Pass' para PC, un servicio de suscripción que ofrece muchos títulos. Con la reproducción en streaming a través de la nube, puedes probar de forma rápida cualquier juego disponible. Y si te gusta, lo puedes descargar en el PC. Pero si no te gusta, al menos no has perdido el tiempo descargándolo e instalándolo. A medida que crezca la biblioteca de 'Xbox Game Pass' para PC (ya que Microsoft ha prometido que lo hará), esta función podría volverse cada vez más útil.

Los juegos en la nube llegan a los navegadores web

Además, Microsoft también ha anunciado que durante las próximas semanas, todos los miembros de 'Xbox Game Pass Ultimate' podrán reproducir juegos a través de sus navegadores web, incluyendo Edge, Chrome y Safari.

Esto abre la posibilidad de que aún más dispositivos sean compatibles para jugar a títulos de Xbox Series X, incluyendo a los MacBooks, que normalmente no se consideran dispositivos para gaming.

Por supuesto, todo esto depende de cómo de bueno sea realmente el servicio de streaming de Microsoft. Ya hemos visto cosas prometedoras con 'Nvidia GeForce Now', que puede llevar juegos con gráficos intensivos a dispositivos como Chromebooks, y como los centros de datos de Azure, de Microsoft, están disponibles en regiones de todo el mundo, la compañía parece estar bastante preparada para cumplir estas promesas.

Microsoft también planea lanzar ID@Azure, lo cual tiene como objetivo ayudar a los desarrolladores de juegos independientes a crear títulos en la nube. Y esto podría marcar la principal diferencia del servicio de juegos en la nube de Microsoft en comparación con el resto de sus rivales.