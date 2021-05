Los nuevos juegos de Xbox Series X te van a dejar boquiabierto, dice un ejecutivo de Xbox

Han pasado ya meses desde que Xbox Series X y Xbox Series S salieron a la venta, y aunque ha habido muchos juegos optimizados para aprovechar el nuevo hardware de Microsoft, todavía estamos esperando el primer gran lanzamiento de la próxima generación de Xbox Game Studios.

De hecho, The Medium es el único juego de Xbox Series X y Xbox Series S que no se puede jugar en las consolas Xbox One, pero eso no ha impedido a Microsoft promocionar lo que está por venir en el futuro.

En declaraciones a nuestros compañeros de Gamesradar+, el jefe de servicios de juegos de Xbox, Ben Decker, ha dicho que una serie de una franquicia no anunciada dejará boquiabiertos a los jugadores, y que la razón por la que Microsoft ha invertido tanto en nuevos estudios es porque las investigaciones han demostrado que los suscriptores de Xbox Game Pass disfrutan de una gran cantidad de contenido diferente y disfrutan de jugar nuevos títulos en cuanto son lanzados.

"Por eso hicimos las inversiones que hemos hecho", dijo Decker. "Tenemos 23 estudios en Xbox y Bethesda trabajando en Halo, Forza, Fallout y una nueva franquicia de la que ni siquiera hemos hablado todavía que te dejará boquiabierto". Decker añadió que Microsoft "publicará todo eso en Game Pass desde el primer día".

Si bien Decker no divulgó más información sobre lo que implicarán estos nuevos juegos, la gran cartera de estudios de Microsoft significa que hay mucho potencial para la realización de spin-offs, nuevas franquicias y secuelas muy esperadas.

El juego de la espera

A diferencia de los propietarios de PlayStation 5, que han tenido exclusivas como Returnal, Demon's Souls, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Destruction AllStars y Astro's Playroom, los jugadores de Xbox deben ser muy pacientes cuando se trata de auténticos juegos de próxima generación. Sí, Halo Infinite está en camino, pero aún no tiene una fecha de lanzamiento firme, y juegos como Gears 6, Hellblade 2: Senua's Saga, Fable y Perfect Dark todavía tardarán bastante.

Aun así, preferiríamos que Microsoft fuera optimista sobre lo que se avecina en lugar de tenernos en ascuas con tanto silencio, pero queda por ver cuándo podrán los gamers aprovecharse de la enorme cartera de estudios de Microsoft y cuántos de esos juegos serán títulos destacados.